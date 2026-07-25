Tragedie pe calea ferată în Iași. O persoană a murit după ce a fost lovită de trenul București–Suceava

Un grav accident feroviar s-a produs sâmbătă după-amiază în comuna Mircești, județul Iași. O persoană aflată pe calea ferată a murit după ce a fost lovită de trenul InterRegio 1653, care circula pe ruta București Nord – Suceava.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de CFR, mecanicul locomotivei a observat persoana aflată pe șine și a acționat semnalele acustice de avertizare, însă aceasta nu s-a îndepărtat din calea trenului.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Reprezentanții ISU Iași au precizat că, la sosirea echipajelor de intervenție, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a fost constatat la fața locului.

„La sosirea forțelor de intervenție, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat la fața locului. Concomitent, echipajele au verificat starea persoanelor aflate în tren, pentru a identifica eventuali pasageri care ar fi avut nevoie de asistență medicală sau sprijin. În urma evaluării, niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

După finalizarea intervenției, echipajele ISU s-au retras la bază, iar autoritățile competente au preluat cazul pentru efectuarea cercetărilor.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Potrivit informațiilor preliminare oferite de CFR, mecanicul locomotivei a respectat toate procedurile de siguranță, însă persoana aflată pe calea ferată nu a răspuns avertismentelor acustice.