Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump, negocieri pentru un summit în trei. Ce miză are întâlnirea pregătită de China

China a confirmat că poartă discuții pentru organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Summitul ar putea avea loc în luna noiembrie, în cadrul unei reuniuni internaționale organizate în orașul chinez Shenzhen, însă formatul și temele discuțiilor nu au fost încă stabilite.

Un eventual summit în trei ar putea avea mai degrabă o miză simbolică. Foto: AFP

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că Beijingul se află „în comunicare cu părțile relevante privind o întâlnire între cei trei șefi de stat”, potrivit publicației britanice The Independent.

În noiembrie, China găzduiește summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizație care reunește 21 de economii, printre care Statele Unite și Rusia. Donald Trump este așteptat să ajungă la Shenzhen pentru o întrevedere cu Xi Jinping, care ar urma să fie a treia întâlnire dintre cei doi lideri din acest an.

De ce își dorește China o întâlnire între Trump, Putin și Xi Jinping

Analiștii citați de The Independent consideră că un eventual summit în trei ar putea avea mai degrabă o miză simbolică decât să ducă la acorduri concrete. Interesele divergente ale celor trei puteri ar face dificilă abordarea unor subiecte sensibile într-un cadru comun.

„Cred că (întâlnirea) va avea loc. Întrebarea este legată de format și conținut”, a declarat Sun Yun, director al programului pentru China din cadrul Centrului Stimson. Potrivit expertei, Beijingul își dorește organizarea reuniunii în principal din considerente de imagine.

Un fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA, Danny Russel, care a făcut parte din administrația Barack Obama, consideră că Rusia ar avea cel mai mult de câștigat dintr-o asemenea întâlnire.

„Putin are cele mai multe de câștigat de pe urma unei astfel de întâlniri trilaterale, iar rușii clar au făcut presiuni pentru o astfel de întâlnire, ceea ce ar fi un succes diplomatic pentru ei”, a afirmat acesta.

Ucraina și controlul armelor nucleare, posibile teme de divergență

Donald Trump și-a exprimat anterior interesul pentru o întâlnire cu Xi Jinping și Vladimir Putin, în cadrul căreia să fie discutat controlul armelor nucleare. În schimb, liderul de la Kremlin ar dori ca discuțiile să includă și războiul din Ucraina.

Potrivit lui Danny Russel, consilierii lui Trump l-au avertizat pe președintele american să evite abordarea conflictului din Ucraina într-un asemenea cadru. Moscova ar urmări însă să aducă atât Washingtonul, cât și Beijingul mai aproape de pozițiile sale privind războiul.

China, la rândul său, nu ar fi interesată să participe la discuții trilaterale despre controlul armamentului nuclear sau despre conflictele din Ucraina și Iran.

Beijingul trebuie să gestioneze și modul în care o asemenea reuniune ar putea fi percepută la nivel internațional. Sun Yun a avertizat că summitul nu ar trebui interpretat ca o întâlnire în care cele trei mari puteri negociază împărțirea sferelor de influență la nivel mondial.

„Adevărul” a relatat în luna octombrie că președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea unui summit trilateral cu omologul american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în luna noiembrie, pentru a negocia o soluție la războiul din Ucraina, care durează de patru ani. Totuși, o eventuală înțelegere ar putea favoriza Moscova. Propunerea ar fi fost făcută în timpul unei convorbiri telefonice dintre Putin și Trump, desfășurată pe 9 octombrie, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, care citează surse familiarizate cu subiectul.