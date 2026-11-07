 Trump este sub presiunea lui Putin, spune generalul Ben Hodges: „Cred că a fost cumpărat” | adevarul.ro
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Trump este sub presiunea lui Putin, spune generalul Ben Hodges: „Cred că a fost cumpărat”

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Înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului continuă să producă unde de șoc la Washington, iar criticile la adresa președintelui Donald Trump devin tot mai dure.

Ben Hodges a fost comandant al forțelor terestre americane din Europa
Ben Hodges a fost comandant al forțelor terestre americane din Europa Foto: Profimedia

Într-o dezbatere la emisiunea „Maybrit Illner” difuzată de postul german ZDFgeneralul american Ben Hodges a lansat acuzații fără precedent la adresa liderului de la Casa Albă, sugerând că relația acestuia cu Vladimir Putin ar putea merge dincolo de simpla apropiere politică.

Fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa a susținut că există semne că Trump este influențat de Kremlin.

„Este foarte clar că Trump este într-un fel sub presiunea lui Vladimir Putin. Cred că a fost cumpărat”, a afirmat Hodges.

„Este atât de jenant să ai un președinte care nu doar că este el însuși corupt, ci le oferă și altora posibilitatea de a fi corupți”  

Generalul în retragere a spus că situația este rușinoasă pentru Statele Unite și a acuzat administrația americană de practici incompatibile cu standardele unei democrații consolidate.

„Nu am avut niciodată un președinte perfect. Dar este atât de jenant să ai un președinte care nu doar că este el însuși corupt, ci le oferă și altora posibilitatea de a fi corupți”, a declarat acesta.

În opinia lui Hodges, pierderea controlului asupra Congresului va amplifica presiunea asupra lui Trump, iar perspectivele sale politice s-au deteriorat semnificativ. El a schițat două variante pentru perioada următoare: fie președintele va admite deschis apropierea de liderul rus, fie va încerca să câștige timp, sperând că succesorul său îl va feri de eventuale consecințe judiciare.

Fostul general a descris situația din interiorul administrației drept un „haos”, în special la nivelul Pentagonului. Totodată, el a prezis că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar putea deveni una dintre victimele politice ale crizei declanșate după alegeri.

Potrivit lui Hodges, Trump îl va „arunca sub autobuz” dacă va avea nevoie de un responsabil pentru a devia atenția de la ceea ce el a numit „catastrofa războiului cu Iranul”.

În același timp, Ben Hodges s-a declarat optimist în privința evoluției războiului din Ucraina, apreciind că Kievul va reuși să împingă forțele ruse înapoi.

Hodges a susținut că noua configurație politică de la Washington ar putea determina Congresul să solicite un sprijin mai consistent pentru Ucraina și a cerut Europei, în special Germaniei, să își asume un rol mai activ. În opinia sa, Germania este „singura țară din Europa care are puterea să pună în mișcare acest efort”.

„Aura lui Trump a avut serios de suferit” 

Criticile la adresa lui Trump nu au venit doar din partea fostului general, potrivit ZDF.

Politologul Frank Sauer a apreciat că rezultatul alegerilor a afectat grav imaginea președintelui, afirmând că „aura lui Trump a avut serios de suferit”. Expertul consideră că autoritatea politică a liderului american s-a diminuat considerabil, iar următorii doi ani de mandat se anunță dificili.

De aceeași părere s-a declarat și politicianul german Norbert Röttgen, care a interpretat rezultatul alegerilor ca pe un semnal clar că influența și autoritatea lui Donald Trump nu mai sunt respectate în aceeași măsură ca în trecut.

Declarațiile au fost făcute după ce democrații au recâștigat majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, rezultat care le oferă posibilitatea de a controla agenda legislativă și de a iniția investigații asupra activității președintelui și a administrației sale.

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