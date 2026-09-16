China nu mai lasă pe oricine să plece din țară: experții tech și bogații, sub control strict

Autoritățile chineze au introdus noi reguli de control la frontieră care le permit să blocheze ieșirea din țară a anumitor cetățeni, inclusiv specialiști din domeniul tehnologiei și persoane cu averi importante, într-un efort de a limita exodul capitalului și al talentelor.

Frontieră China Foto: Reuters

Noile reglementări, intrate în vigoare marți, oferă o bază legală explicită pentru interzicerea călătoriilor externe în cazuri legate de transferuri tehnologice, controlul exporturilor sau alte activități considerate riscuri pentru securitatea națională, relatează CNBC.

Specialiștii din domenii sensibile, precum semiconductori, inteligență artificială și tehnologii avansate, sunt considerați printre cei mai expuși noilor restricții.

Potrivit experților citați de CNBC, companiile chineze care se extind peste hotare vor trebui să acorde o atenție sporită respectării regulilor de export, în special atunci când directori sau reprezentanți participă la negocieri și proiecte în afara țării.

Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă a Beijingului de a limita transferurile necontrolate de tehnologie, capital și expertiză către exterior. Autoritățile încearcă astfel să închidă portițele care au permis unor firme chineze să își dezvolte operațiuni internaționale prin jurisdicții precum Singapore.

„Impactul se va concentra probabil în Singapore și Japonia”

Analiștii consideră că impactul se va resimți în special în centre regionale precum Singapore și Japonia, unde preocupările Beijingului privind transferurile de tehnologie și exporturile strategice sunt mai pronunțate.

„Cred că impactul se va concentra probabil în Singapore și Japonia, având în vedere îngrijorările Beijingului privind transferurile necontrolate de tehnologie către Singapore și exporturile ilegale de pământuri rare către Japonia", a declarat Guo Shan, partener la Hutong Research.

Înăsprirea controalelor are loc pe fondul competiției tehnologice tot mai intense dintre China și Statele Unite. Supravegherea specialiștilor din sectoarele de vârf crește într-un moment în care companiile chineze de inteligență artificială atrag cercetători formați în SUA, iar Beijingul și Washingtonul își dispută supremația în domenii precum IA, semiconductorii și biotehnologia.

Observatorii apreciază că noile reguli reflectă intenția autorităților chineze de a trata talentul tehnologic și proprietatea intelectuală drept resurse strategice, esențiale pentru securitatea economică și obiectivele de dezvoltare ale țării.