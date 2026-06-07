China anunță începerea unei operațiuni speciale navale în apropierea Taiwanului

China a anunțat lansarea unei operațiuni speciale de aplicare a legii maritime în apele situate la est de insula Taiwan, după ce Japonia și Filipine au declarat că vor începe discuții privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental în regiune.

Potrivit agenției de stat Xinhua, operațiunea a început sâmbătă și este coordonată de Ministerul Transporturilor din China, împreună cu autoritățile pentru siguranță maritimă din provinciile Fujian și Guangdong, Centrul de Asistență pentru Navigație din Marea Chinei de Est și Biroul de Salvare din aceeași regiune.

Autoritățile chineze au declarat că acțiunea are ca scop exercitarea jurisdicției administrative maritime, consolidarea capacităților de patrulare și control al traficului naval în larg, asigurarea siguranței navigației și protejarea intereselor naționale ale Chinei.

Tensiunile au apărut după vizita recentă a președintelui Filipinelor în Japonia. În urma întâlnirilor bilaterale, cele două state au publicat o declarație comună prin care au anunțat lansarea unor negocieri privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental. Potrivit Beijingului, zona vizată de aceste discuții se află la est de Taiwan, teritoriu pe care China îl consideră parte integrantă a statului chinez, scrie Global Times.

Ministerul chinez de Externe a criticat inițiativa. În cadrul unei conferințe de presă desfășurate marți, purtătoarea de cuvânt Mao Ning a afirmat că Japonia și Filipine încearcă să inițieze negocieri fără participarea Chinei, ceea ce, în opinia Beijingului, contravine Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS) și altor norme ale dreptului internațional.

Oficialul chinez a susținut că Beijingul deține drepturi asupra zonei economice exclusive și a platoului continental din regiunea respectivă și a afirmat că orice proces de delimitare a apelor situate la est de Taiwan trebuie să includă China ca parte participantă la negocieri.

La rândul său, Biroul pentru Afacerile Taiwanului din cadrul Consiliului de Stat al Chinei a condamnat planurile Japoniei și Filipinelor. Purtătorul de cuvânt Zhu Fenglian a declarat că eventualele negocieri privind delimitarea maritimă în această zonă ar încălca drepturile și interesele maritime ale Chinei și ar fi, în opinia Beijingului, lipsite de validitate juridică.

Zhu a reiterat poziția oficială a Chinei conform căreia populațiile de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan aparțin aceleiași națiuni și ar trebui să contribuie la apărarea suveranității și integrității teritoriale a țării.

Oficialul a avertizat, de asemenea, că orice cooperare între autoritățile taiwaneze și actori externi care ar afecta interesele naționale ale Chinei va fi privită negativ de Beijing.

Disputa survine într-un context de tensiuni în creștere în Asia de Est, unde revendicările teritoriale și maritime continuă să reprezinte o sursă majoră de fricțiuni între statele din regiune. Taiwanul este guvernat separat de Beijing din 1949, însă China consideră insula parte a teritoriului său și nu exclude utilizarea forței pentru realizarea reunificării.