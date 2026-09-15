 SUA pot învinge Iranul, dar China? Adevărul dur despre arsenalul american de rachete | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA pot învinge Iranul, dar China? Adevărul dur despre arsenalul american de rachete

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un conflict de șapte luni cu Iranul a scos la iveală o realitate incomodă pentru Statele Unite: arsenalul american de rachete de înaltă tehnologie este mult mai limitat decât și-ar dori Pentagonul. Rachete Patriot de 4 milioane de dolari bucata, stocuri epuizate în valoare de 25 de miliarde de dolari și fabrici care se chinuie să țină pasul cu cererea, totul pe fondul unei întrebări tot mai apăsătoare: ce se va întâmpla dacă America va trebui, într-o zi, să lupte și cu China.

Racheta Patriot
Stocurile de rachete pentru sistemele Patriot se refac greu Foto: Arhiva

Pe hala de producție a companiei Lockheed Martin din Camden, statul Arkansas, Tim Cahill, șeful diviziei de rachete a companiei, a prezentat pentru emisiunea „Sunday Morning" cel mai nou model al rachetei antiaeriene Patriot, o armă de ultimă generație, concepută pentru a doborî una dintre cele mai periculoase amenințări: o rachetă balistică. Sistemul distruge racheta țintă prin impact direct, într-un clasic scenariu de tipul „glonț lovind alt glonț". „Practic, va vaporiza aproape orice lovește", a spus Cahill.

Fiecare astfel de „glonț" costă aproximativ 4 milioane de dolari, iar Lockheed Martin produce în prezent 750 pe an, un ritm departe de a fi suficient pentru a înlocui cele aproximativ 1.500 de rachete folosite în războiul împotriva Iranului.

Costuri uriașe și stocuri epuizate

Mark Cancian, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a estimat costurile pentru Patriot și alte șase sisteme critice de armament - printre care racheta Tomahawk, sistemul antirachetă THAAD și racheta cu rază lungă de precizie PrSM - folosite împotriva Iranului. Potrivit calculelor sale, valoarea munițiilor consumate deja în acest conflict se ridică la aproximativ 25 de miliarde de dolari. „Dacă ei lansează o rachetă balistică, noi trebuie să folosim unul dintre sistemele noastre de vârf pentru a ne apăra", a explicat Cancian pentru CBS News.

Aflat acum în a șaptea lună, conflictul nepopular cu Iranul a scos la iveală o problemă îngrijorătoare: o penurie cronică de armament de înaltă tehnologie, ignorată în mare parte de administrațiile succesive, democrate și republicane deopotrivă, până când SUA au majorat sprijinul militar acordat Ucrainei, după invazia rusă la scară largă din 2022. „Războiul din Ucraina a fost semnalul de alarmă", a spus Cancian, „pentru că a devenit clar că nu aveam nici stocuri suficiente, nici capacitatea de a le suplimenta rapid pentru un conflict prelungit."

În februarie, Statele Unite au atacat Iranul, iar până pe 8 aprilie, potrivit șefului Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, forțele americane loviseră peste 13.000 de obiective. „Stocurile s-au redus considerabil", a precizat Cancian. Întrebat dacă SUA au suficiente arme pentru a duce la bun sfârșit acest conflict, el a răspuns: „Pentru un război împotriva Iranului, răspunsul este da. Problema este un eventual război cu China. Am putea asigura suficiente muniții pentru o lună, dar pentru a doua, a treia sau a patra lună, ar fi o mare provocare."

Pentagonul a respins aceste îngrijorări, afirmând că „afirmațiile privind lipsa de muniție americană sunt false" și că ele nu fac decât să încurajeze inamicii să atace trupele americane. Cu toate acestea, secretarul de Război, Pete Hegseth, a îndemnat industria de apărare să treacă la ceea ce el numește un „regim de război" în privința producției de armament - o „stare de haos controlat", potrivit lui Tim Cahill. „Practic, trebuie să mergem repede, să identificăm obstacolele și să le eliminăm", a spus acesta.

Producția crește, dar obstacolele rămân

Lockheed Martin intenționează să crească producția de rachete Patriot de la 750 la 2.000 pe an, prin introducerea de ture suplimentare și automatizarea liniilor de asamblare. „Orele se vor transforma în minute, pe măsură ce automatizăm complet fabrica, pentru a crește ritmul de producție", a spus Cahill.

„Avem nevoie de mai multe!”. Zelenski susține că noile rachete Patriot ajunse în Ucraina nu sunt suficiente

Asamblarea unei rachete Patriot durează aproximativ șase săptămâni, însă fabricarea celor 4.000 de componente necesare poate dura până la doi ani. Lockheed Martin depinde de un lanț vast de furnizori — între 500 și 1.000 —, ceea ce creează riscul unor blocaje. „Gluma noastră este: «Câte piese sunt necesare pentru a construi o rachetă?» Iar răspunsul este: «Toate.» Este suficient ca o singură piesă să lipsească undeva pe linia de producție ca totul să se oprească. Pentru multe dintre sistemele noastre, depindem de furnizori unici", a explicat Cahill.

Motoarele-rachetă care propulsează Patriot sunt fabricate la câțiva kilometri distanță, de compania L3Harris, în condiții stricte de siguranță. „Lucrăm cu un produs care este, cu siguranță, periculos dacă nu este manipulat corect", a spus Ken Bedingfield, președintele diviziei de rachete a companiei. Potrivit acestuia, combustibilul solid din interiorul fiecărui motor trebuie „copt" într-un cuptor, la fel ca ceramica, un proces care poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.

Compania și-a dublat aproape producția de motoare pentru Patriot și a început construcția unei noi fabrici, mai automatizate, care va fi finalizată abia peste 16 luni. La fel ca în cazul Lockheed Martin, ritmul de producție rămâne condiționat de disponibilitatea pieselor necesare. „Uneori există un singur furnizor calificat, dar vrem ca acest lucru să fie excepția, nu regula", a spus Bedingfield, menționând duzele și conurile drept componente care întârzie frecvent producția.

Renașterea complexului militar-industrial

Apelul lui Hegseth la „viteză, scară, volum, eficiență și urgență maximă" în reconstrucția arsenalului american este susținut de bugete record ale Apărării, de ordinul trilioanelor de dolari — bugete pe care, potrivit sondajelor, majoritatea americanilor nu le susțin. Este, practic, o renaștere a complexului militar-industrial din perioada Războiului Rece, la care se adaugă acum și companii disruptive precum CoAspire, din Manassas, statul Virginia, condusă de Doug Denneny.

AP: Stocurile de interceptoare Patriot ale SUA din Europa au scăzut la un nivel „mai mult decât critic”. NATO ar putea ajunge „să încaseze lovitură după lovitură”

Firma sa produce o rachetă de croazieră lansată din avion, la un cost mult mai mic decât cel al rachetelor tradiționale de acest tip — „câteva sute de mii de dolari", potrivit lui Denneny. Rachetele de croazieră de înaltă tehnologie au focoase mai mari și rază de acțiune mai lungă decât cele produse de compania sa. „Încercăm să le producem în cantități mari, știind că nu sunt la fel de sofisticate, dar multe dintre ele vor ajunge la țintă", a explicat el.

Pentagonul intenționează să achiziționeze 10.000 de rachete de croazieră ieftine de la CoAspire și alte start-up-uri similare. Întrebat dacă racheta sa ar putea face față sistemelor de apărare antiaeriană chineze, Denneny a răspuns: „Da. Iar dacă ai mii de asemenea rachete, devine foarte dificil chiar și pentru un sistem antiaerian sofisticat să le facă față." Racheta produsă de CoAspire are doar 200 de componente, unele dintre ele produse comerciale standard — inclusiv bile metalice lipite în vârf, folosite ca balast. „Motorul provine, de fapt, din piața produselor pentru pasionați de modelism", a spus Denneny.

În timp ce Denneny lucrează la contracte în valoare de 400 de milioane de dolari pentru rachete accesibile, Lockheed Martin a semnat recent un contract de 59 de miliarde de dolari pentru rachete Patriot de înaltă performanță.

Întrebat cât timp ar avea nevoie SUA pentru a-și reface stocurile la nivelul dinaintea războiului cu Iranul, Mark Cancian a răspuns: „Este vorba de unu până la cinci ani, în funcție de tipul de muniție. Odată ce vom fi refăcut stocurile la nivelul dinaintea războiului, va mai dura câțiva ani buni până vom ajunge la nivelul cu care planificatorii militari s-ar simți confortabili pentru un eventual război cu China."

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
digi24.ro
image
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
stirileprotv.ro
image
După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului
gandul.ro
image
Ucraina, bani GREI din industria PORNO: 25 de milioane de dolari pe an
mediafax.ro
image
Record: transfer de 13 milioane de dolari ! Un român, campion cu FCSB, a dat lovitura verii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un AI a atacat autonom, pentru prima dată, o organizație din Spania și a obținut acces la date personale și facturi. Măsurile drastice cerute de experți
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
digisport.ro
image
Te trezești noaptea ca să mergi la baie? Când poate fi un semnal de alarmă
click.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe”
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi
observatornews.ro
image
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
cancan.ro
image
Senatul acordă un nou beneficiu la pensie. Ce noi obligații are Casa de Pensii față de pensionari?
newsweek.ro
image
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
prosport.ro
image
Cât este ajutorul de deces în 2026 și în câte zile lucrătoare se obţine. Actele necesare pentru a primi banii
playtech.ro
image
Florin Maxim, cel mai bogat antrenor din România. Luxul de care a avut parte la Corvinul
fanatik.ro
image
Adio, pensie? Un istoric american spune că modelul tradițional al pensionării se apropie de sfârșit
ziare.com
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni nu-l folosesc
digisport.ro
image
De ce prosoapele devin aspre după spălare. Greșeala pe care o fac cei mai mulți români
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi
click.ro
image
Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”
click.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
Coloană de prizonieri sovietici capturați în încercuirea de la Kiev, în septembrie 1941
Armata Roșie, între înaintea Wehrmachtului și teroarea NKVD
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte

OK! Magazine

image
Prințul Harry face 42 de ani și nu mai e băiatul rebel al Coroanei! Tată a doi copii și măcinat de pierderea Dianei, se află în fața celei mai grele alegeri