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China preia inițiativa în domeniul inteligenței artificiale în BRICS. Planul anunțat de Xi Jinping

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Președintele chinez Xi Jinping a declarat, la summitul BRICS de la New Delhi, că China va prelua inițiativa pentru a contribui la dezvoltarea și consolidarea cooperării în domeniul inteligenței artificiale între țările în curs de dezvoltare.

china AI
China își extinde influența în domeniul inteligenței artificiale Foto: Shutterstock

China va fi în prima linie în crearea unei comunități BRICS open-source dedicate inteligenței artificiale și va sprijini cooperarea pentru dezvoltarea și aplicarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni. Beijingul va organiza, de asemenea, seminare și cursuri de pregătire în domeniul AI și va contribui la construirea unui ecosistem deschis de inteligență artificială.

Propunerile au fost prezentate de Xi Jinping într-o declarație publicată duminică de Ministerul chinez de Externe.

China va contribui, de asemenea, la înființarea unei platforme cloud pentru ecosistemul digital BRICS și va organiza programe de formare în domeniul competențelor digitale, schimburi tehnologice și acțiuni pentru alinierea industriilor, a mai spus Xi.

El a propus, totodată, înființarea unei alianțe BRICS pentru formarea inginerilor și a unui program de schimburi pentru tineri în domeniul inovării științifice și tehnologice.

Propunerile lui Xi vin într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale se dezvoltă rapid, companiile lansând modele din ce în ce mai performante într-un ritm accelerat,  potrivit CNBC.

În același timp, inteligența artificială este supusă unei atenții tot mai mari în privința riscurilor sale. Un cercetător care a lucrat atât la OpenAI, cât și la Anthropic a declarat în această săptămână că multe persoane din industria AI consideră că inteligența artificială ar putea „ucide întreaga omenire” până la sfârșitul acestui deceniu. Xi Jinping nu a abordat dezbaterea aflată în desfășurare privind siguranța inteligenței artificiale.

BRICS a fost înființat în 2009 ca o contrapondere la dominația occidentală și a fost format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Ulterior, grupul s-a extins pentru a include Egiptul, Etiopia, Indonezia, Iranul și Emiratele Arabe Unite.

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