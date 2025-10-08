search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Ce e mai periculos: virusul gripal sau reacțiile adverse ale vaccinului? Virozele și pneumoniile încep să umple secțiile spitalelor

Publicat:

Vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026 a început la 1 octombrie, medicii prescriptori putând elibera rețete pentru procurarea vaccinului. Trecerea prin boală, atrag atenția specialiștii, ne poate costa cu mult mai mult decât potențialele reacții adverse ale vaccinului.

Sezonul virozelor respiratorii a început FOTO: Pexels
Sezonul virozelor respiratorii a început FOTO: Pexels

Medicii au început de săptămâna trecută raportarea cazurilor de infecții respiratorii acute și pneumonii în sezonul gripal 2025-2026, iar datele arată un număr important de pacienți internați. De la 1 octombrie medicii pot elibera și rețetele pentru vaccinul antigripal care se compensează 100% pentru anumite categorii de pacienți, specialiștii în sănătate publică atrăgând atenția că vaccinarea antigripală, care se realizează anual, este cea mai sigură și eficientă măsură de profilaxie.

Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Olt, în acest județ, în prima săptămână de raportare a afecțiunilor respiratorii din acest sezon rece s-au înregistrat 666 cazuri de infecții respiratorii acute, 4% dintre pacienți necesitând internarea. În cursul săptămânii trecute, în cabinetele medicale din Olt au fost diagnosticate și 224 cazuri de pneumonie, 42 dintre pacienți (aproape 19%) necesitând spitalizare continuă.

În prima săptămână de raportare nu s-a diagnosticat în Olt niciun caz de gripă, însă medicii atrag atenția că, pentru a fi eficient, vaccinul antigripal trebuie administrat la debutul sezonului rece, organismul având nevoie de un interval de aproximativ două săptămâni pentru a oferi răspunsul așteptat în fața gripei. De menționat că vaccinul antigripal nu ne apără de contractarea virusului gripal, însă în cazul în care se întâmplă vom face o formă de boală mai ușoară.

Medicul infecționist Daniel Anțoș, din cadrul Spitalului Municipal Caracal, a precizat pentru „Adevărul” că vârstnicii cu boli cronice (diabet zaharat și boli cardio-vasculare în special) constituie principala categorie de pacienți internați în această perioadă ca urmare a infecțiilor respiratorii acute care s-au complicat. La ieșirea din spital, a mai precizat medicul, pacienții primesc, pe lângă medicamentele prescrise (dacă este cazul) și recomandarea scrisă către medicul de familie de a le elibera rețete pentru vaccinul gripal și vaccinul pneumococic, cele două vaccinuri putând fi administrate în aceeași ședință de vaccinare.

De la schimbarea procedurii de asigurare a vaccinului, care din sezonul gripal 2023-2024 se realizează prin farmacii (anterior vaccinul compensat era distribuit direct medicilor de familie, prin intermediul direcțiilor de sănătate publică), numărul pacienților care se prezintă pentru vaccinare a scăzut, conform observațiilor dr. Anțoș.

Pentru a beneficia de vaccin compensat, pacientul aflat în una din categoriile care poate solicita compensarea se prezintă la medicul de familie (sau un medic de altă specialitate care poate prescrie vaccinul, aflat în contract cu CAS) pentru rețetă, iar cu rețeta merge la farmacie pentru a ridica vaccinul. Se întoarce cu vaccinul în cabinetul medicului (sau în cabinetul unui alt medic vaccinator, sau într-o farmacie în care există personal autorizat pentru vaccinare) și i se administrează vaccinul. În practică s-a dovedit că de când pacienții sunt nevoiți să facă mai multe drumuri numărul celor care se vaccinau an de an s-a împuținat.

Pneumonie, miocardită, pericardită – doar câteva dintre complicațiile gripei

Gripa nu este o afecțiune tocmai ușor de dus, deși există și pacienți care dezvoltă forme nu foarte grave de boală. Conform Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), se estimează că până la 20% din populație este infectată cu gripă sezonieră în fiecare an.

Citește și: „Controlul maselor prin COVID”, subiectul unei conferințe a medicilor conspiraționiști. Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”

Cele mai comune simptome ale gripei sunt: febra, tusea uscată, cefalee, mialgii/artralgii, oboseală și dureri în gât. Pacienții care se confruntă cu gripa pot suferi însă, frecvent, și complicații precum: pneumonie, afecțiuni ale urechii și sinusurilor, miocardită (inflamația inimii), pericardită, agravarea bolilor cronice (de exemplu insuficiență cardiacă congestivă, astm sau diabet). Riscul de complicații este și mai mare la pacienții vârstnici. În cazul acestora, gripa poate provoca sau agrava bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, până la infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale.

În cazuri rare pot să apară: septicemie, encefalopatie, sindrom Guillain-Barre și chiar decesul.

„Rata generală estimată a mortalității asociate cu gripa este de 13,8 decese la 100.000 de persoane în fiecare an”, se menționează pe site-ul ECDC.

Persoanele care înțeleg importanța vaccinului dar se tem de reacțiile adverse după vaccinarea antigripală ar trebui să știe care sunt aceste reacții și să evalueze riscul în cunoștință de cauză.

Cele mai frecvente reacții adverse după vaccinarea antigripală, asta însemnând că apar la mai puțin de 1/100 cazuri, sunt: durere, înroșire și/sau umflare în jurul locului de injectare; febră de scurtă durată (1-2 zile), care poate fi ridicată, mai ales la copii; oboseală de scurtă durată (1-2 zile); dureri musculare (1-2 zile).

Reacții adverse rare – mai puțin de 1/1.000 – sunt: urticarie; convulsii febrile la copii.

Reacții adverse foarte rar întâlnite (mai puțin de 1/10.000 cazuri) sunt cele de anafilaxie și parestezii. De menționat că inocularea vaccinului antigripal nu se face înainte ca medicul vaccinator să stabilească dacă starea de sănătate a pacientului permite acest lucru.

Cine beneficiază de compensare

O serie de categorii de pacienți beneficiază de compensarea 100% a prețului vaccinului antigripal în baza rețetei eliberate de către medicul prescriptor (care poate fi medicul de familie, medicul pediatru, medicul pneumolog, medicul infecționist etc.). Iată care sunt aceste categorii:

- Copiii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;

- Gravidele;

- Persoane cu vârsta peste 65 de ani;

- Personal medico-sanitar și auxiliar;

- Persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani diagnosticate cu boli cronice.

De compensarea parțială (50%) beneficiază persoanele cu vârsta între 45 de ani și 65 de ani, fără boli cronice.

Vaccinul antigripal se administrează anual, de preferat începând cu luna octombrie, cu continuarea administrării pe tot parcursul sezonului gripal, pentru a asigura protecție optimă în această perioadă.

Constituie contraindicație absolută la vaccinurile gripale reacția alergică severă la un vaccin gripal administrat anterior sau la una dintre componentele vaccinurilor.

De asemenea, vaccinarea trebuie amânată la pacienții cu boală febrilă acută, până la remiterea febrei.

Slatina

