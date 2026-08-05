Dr. Mihai Craiu, apel tranșant pentru părinți înainte de începerea școlii: „SUA a dat cu capul de pragul de sus, rujeola a revenit în forță”

Medicul pediatru Mihai Craiu a transmis un mesaj adresat părinților ezitanți în privința vaccinării copiilor împotriva rujeolei, după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a recomandat vaccinarea pe fondul epidemiei fără precedent din Statele Unite.

Medicul pediatru Mihai Craiu, de la Spitalul Virtual pentru Copii, afirmă că recomandarea făcută de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., privind vaccinarea copiilor împotriva rujeolei reprezintă o schimbare surprinzătoare de poziție, determinată de amploarea epidemiei din Statele Unite.

„Este bine să îți dai seama că unele convingeri sunt greșite, chiar și în ceasul al 12-lea”, își începe medicul mesajul publicat pe Facebook.

El spune că a fost surprins să afle că Robert F. Kennedy Jr., una dintre cele mai cunoscute figuri asociate scepticismului față de vaccinuri, recomandă acum vaccinarea copiilor împotriva rujeolei cu vaccinul ROR.

„Pentru mine a fost o reală surpriză să citesc (...) că Secretarul pentru Sănătate (...) al Statelor Unite, domnul Robert F. Kennedy Jr., ar fi afirmat că recomandă părinților copiilor din SUA să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, făcând referire la vaccinul ROR/MMR”, a scris medicul.

„SUA «a dat cu capul de pragul de sus»”

Potrivit lui Mihai Craiu, explicația schimbării de discurs este evoluția dramatică a epidemiei de rujeolă din Statele Unite.

„Pentru că SUA chiar «a dat cu capul de pragul de sus» în ce privește rujeola”, afirmă pediatrul.

Acesta arată că, potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în ultimele 19 luni au fost înregistrate 4.670 de cazuri de rujeolă, dintre care 2.289 în 2025 și 2.371 până la 30 iulie 2026.

Medicul amintește că, în urmă cu 25 de ani, Statele Unite obținuseră statutul de țară fără transmitere endemică a rujeolei, însă acesta a fost pierdut între timp.

„Acum SUA a pierdut acest status și, din păcate, rujeola a revenit în forță, cu multe spitalizări (...) și 3 decese. Ce trist și îngrijorător!”, a transmis el.

Avertisment pentru România înainte de începerea școlii

Mihai Craiu avertizează că România este într-o situație și mai vulnerabilă, întrucât acoperirea vaccinală pentru vaccinul ROR este mai redusă decât în Statele Unite.

„Scăderea acoperirii vaccinale pentru ROR/MMR în SUA este mult mai mică decât în România. Deci este logic că o vom lua, din nou, pe drumul cel greu și în România!”, spune medicul.

Avertismentul unui medic privind nevoia urgentă de vaccinare a copiilor: „Este epidemie de rujeolă în USA, Australia, Asia de Sud-Est și în țări ale Europei”

El se adresează direct părinților care încă ezită să își vaccineze copiii: „Mesajul este DOAR pentru părinții ezitanți: dragilor, sunteți pe cont propriu! Nu face cineva ceva special pentru ca o nouă epidemie de rujeolă să ferească al vostru copil nevaccinat”.

Pediatrul îi îndeamnă pe părinți să discute cu medicul de familie sau cu pediatrul și să recupereze schema de vaccinare.

„Mai gândiți-vă puțin la riscuri (au murit 3 bolnavi de complicații ale rujeolei în SUA!) și întrebați-vă medicul de familie, sau pediatrul în care aveți încredere. Apoi programați copilul să recupereze schema de vaccinare ROR. Este la un click distanță și este gratuit”, a transmis acesta.

În final, Craiu atrage atenția că începutul noului an școlar poate favoriza răspândirea bolii în contextul unei acoperiri vaccinale insuficiente.

„Trebuie să vă gândiți foarte serios, acum, înainte de reînceperea școlii. Pentru că în România acoperirea vaccinală ROR este atât de mică încât un val de rujeolă va veni, din nou. Noi nu învățăm nici când dăm cu capul de pragul de sus!”, conchide medicul.

Kennedy și-a schimbat recomandarea privind vaccinarea împotriva rujeolei

Mesajul lui Mihai Craiu vine după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., le-a recomandat părinților din Statele Unite să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în contextul celei mai grave epidemii din ultimele decenii.

Într-un interviu acordat recent, Kennedy a recomandat vaccinarea cu serul ROR, însă a respins acuzațiile potrivit cărora activitatea sa anterioară de contestare a vaccinurilor ar fi contribuit la agravarea epidemiei, afirmând că nu își asumă „absolut deloc” responsabilitatea pentru creșterea numărului de cazuri. El a atribuit focarele comunităților religioase care refuză vaccinarea și condițiilor globale de sănătate, potrivit The Guardian.

În același interviu, Kennedy a reiterat și alte afirmații contrazise de dovezile științifice, susținând că virusul sincițial respirator (RSV) și boala Lyme ar fi fost create în laborator și reluând afirmații nefondate despre o presupusă legătură între administrarea Tylenol în timpul sarcinii și autism, precum și punând sub semnul întrebării eficiența vaccinurilor împotriva COVID-19 la copii.