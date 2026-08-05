 Dr. Mihai Craiu, apel tranșant pentru părinți înainte de începerea școlii: „SUA a dat cu capul de pragul de sus, rujeola a revenit în forță” | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dr. Mihai Craiu, apel tranșant pentru părinți înainte de începerea școlii: „SUA a dat cu capul de pragul de sus, rujeola a revenit în forță”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Medicul pediatru Mihai Craiu a transmis un mesaj adresat părinților ezitanți în privința vaccinării copiilor împotriva rujeolei, după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a recomandat vaccinarea pe fondul epidemiei fără precedent din Statele Unite.

copil rujeola
Rujeola a revenit în forță în SUA FOTO Arhivă

Medicul pediatru Mihai Craiu, de la Spitalul Virtual pentru Copii, afirmă că recomandarea făcută de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., privind vaccinarea copiilor împotriva rujeolei reprezintă o schimbare surprinzătoare de poziție, determinată de amploarea epidemiei din Statele Unite.

„Este bine să îți dai seama că unele convingeri sunt greșite, chiar și în ceasul al 12-lea”, își începe medicul mesajul publicat pe Facebook.

El spune că a fost surprins să afle că Robert F. Kennedy Jr., una dintre cele mai cunoscute figuri asociate scepticismului față de vaccinuri, recomandă acum vaccinarea copiilor împotriva rujeolei cu vaccinul ROR.

„Pentru mine a fost o reală surpriză să citesc (...) că Secretarul pentru Sănătate (...) al Statelor Unite, domnul Robert F. Kennedy Jr., ar fi afirmat că recomandă părinților copiilor din SUA să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, făcând referire la vaccinul ROR/MMR”, a scris medicul.

„SUA «a dat cu capul de pragul de sus»”

Potrivit lui Mihai Craiu, explicația schimbării de discurs este evoluția dramatică a epidemiei de rujeolă din Statele Unite.

„Pentru că SUA chiar «a dat cu capul de pragul de sus» în ce privește rujeola”, afirmă pediatrul.

Acesta arată că, potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în ultimele 19 luni au fost înregistrate 4.670 de cazuri de rujeolă, dintre care 2.289 în 2025 și 2.371 până la 30 iulie 2026.

Medicul amintește că, în urmă cu 25 de ani, Statele Unite obținuseră statutul de țară fără transmitere endemică a rujeolei, însă acesta a fost pierdut între timp.

„Acum SUA a pierdut acest status și, din păcate, rujeola a revenit în forță, cu multe spitalizări (...) și 3 decese. Ce trist și îngrijorător!”, a transmis el.

Avertisment pentru România înainte de începerea școlii

Mihai Craiu avertizează că România este într-o situație și mai vulnerabilă, întrucât acoperirea vaccinală pentru vaccinul ROR este mai redusă decât în Statele Unite.

„Scăderea acoperirii vaccinale pentru ROR/MMR în SUA este mult mai mică decât în România. Deci este logic că o vom lua, din nou, pe drumul cel greu și în România!”, spune medicul.

Avertismentul unui medic privind nevoia urgentă de vaccinare a copiilor: „Este epidemie de rujeolă în USA, Australia, Asia de Sud-Est și în țări ale Europei”

El se adresează direct părinților care încă ezită să își vaccineze copiii: „Mesajul este DOAR pentru părinții ezitanți: dragilor, sunteți pe cont propriu! Nu face cineva ceva special pentru ca o nouă epidemie de rujeolă să ferească al vostru copil nevaccinat”.

Pediatrul îi îndeamnă pe părinți să discute cu medicul de familie sau cu pediatrul și să recupereze schema de vaccinare.

„Mai gândiți-vă puțin la riscuri (au murit 3 bolnavi de complicații ale rujeolei în SUA!) și întrebați-vă medicul de familie, sau pediatrul în care aveți încredere. Apoi programați copilul să recupereze schema de vaccinare ROR. Este la un click distanță și este gratuit”, a transmis acesta.

În final, Craiu atrage atenția că începutul noului an școlar poate favoriza răspândirea bolii în contextul unei acoperiri vaccinale insuficiente.

„Trebuie să vă gândiți foarte serios, acum, înainte de reînceperea școlii. Pentru că în România acoperirea vaccinală ROR este atât de mică încât un val de rujeolă va veni, din nou. Noi nu învățăm nici când dăm cu capul de pragul de sus!”, conchide medicul.

Kennedy și-a schimbat recomandarea privind vaccinarea împotriva rujeolei

Mesajul lui Mihai Craiu vine după ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., le-a recomandat părinților din Statele Unite să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în contextul celei mai grave epidemii din ultimele decenii.

Într-un interviu acordat recent, Kennedy a recomandat vaccinarea cu serul ROR, însă a respins acuzațiile potrivit cărora activitatea sa anterioară de contestare a vaccinurilor ar fi contribuit la agravarea epidemiei, afirmând că nu își asumă „absolut deloc” responsabilitatea pentru creșterea numărului de cazuri. El a atribuit focarele comunităților religioase care refuză vaccinarea și condițiilor globale de sănătate, potrivit The Guardian.

În același interviu, Kennedy a reiterat și alte afirmații contrazise de dovezile științifice, susținând că virusul sincițial respirator (RSV) și boala Lyme ar fi fost create în laborator și reluând afirmații nefondate despre o presupusă legătură între administrarea Tylenol în timpul sarcinii și autism, precum și punând sub semnul întrebării eficiența vaccinurilor împotriva COVID-19 la copii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Câți BANI are Mirabela Grădinaru! Cum arată declarația de avere a parteneri președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
„Se știe că Tănase e mai acid în declarații”. Dezvăluiri despre relația dintre căpitan și Marius Baciu la FCSB
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Constantin Pănescu a murit. S-ar fi electrocutat în propria curte
digisport.ro
image
O bucată dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. NASA va publica imagini cu locul impactului
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
observatornews.ro
image
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Cum își produce România energia electrică. Ce pondere au centralele nucleare, hidrocentralele, gazele și energia solară
playtech.ro
image
Când vor putea zbura românii cu avionul care poartă numele lui Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
A stârnit un ”tsunami”, după ce s-a măritat cu un bărbat de 61 de ani: ”E gata să-i ia toți banii”
digisport.ro
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Otopeni a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Au decis să o vândă pe motiv că le-a rămas mică. Locuința arată ca din reviste / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andreea Bălan a încălcat grav regulile de circulație! După ce a parcat pe trecerea de pietoni a condus direct pe trotuar. „Urgența” la care trebuia să ajungă Foto și Video paparazzi
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”
click.ro
image
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
click.ro
image
Cum și-a petrecut Alina Laufer vacanța în Grecia alături de copii: „Nu am avut timp de nimic, ne cărăm la plajă cu toată casa”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?