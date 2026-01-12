Epidemiologul Emilian Popovici explică cum să recunoști gripa de răceala comună: „Debutul brusc și severitatea simptomelor fac diferența”

Gripa și răceala comună nu trebuie confundate. Cunoscutul epidemiolog Emilian Popovici atrage atenția că, în timp ce răceala apare treptat și se ameliorează de la sine, gripa se instalează brusc, cu simptome severe, și poate provoca complicații serioase precum pneumonia.

„Diferența principală dintre gripă și alte viroze respiratorii (inclusiv răceală comună) constă în severitatea simptomelor, debutul rapid (gripa) vs. gradual (răceala), complicațiile (posibile la gripă, rare la răceală) și virușii specifici (virusul gripal vs. rinovirusuri, coronavirusuri). Gripa este o formă mult mai agresivă, cu febră mare, dureri musculare intense și risc de complicații precum pneumonia, spre deosebire de răceala comună, care este mai ușoară și se vindecă de la sine”, explică epidemiologul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

Gripa este cauzată de virusurile gripale (Influenza) și se instalează brusc, cu simptome intense, printre care febra mare, frisoanele, durerile musculare și articulare, durerile de cap, oboseala extremă, tusea uscată, rinoreea și durerile oculare.

Aceasta poate duce la complicații serioase, cum sunt pneumonia, bronșita sau infecțiile bacteriene, necesitând uneori spitalizare. Gripa este foarte contagioasă și poate afecta rapid întreaga familie sau colectivul.

În schimb, alte viroze respiratorii, precum răceala comună, sunt cauzate de rinovirusuri, coronavirusuri și alți viruși. Acestea au un debut treptat, pe parcursul câtorva zile, și simptome mai blânde, predominant nazale, cum ar fi strănutul, nasul înfundat sau curgător, durerea în gât și tusea ușoară, cu febră absentă sau ușoară și oboseală moderată. Complicațiile sunt rare, iar boala se ameliorează de la sine, în 7–10 zile.

„Dacă suspectezi gripa, cu simptome severe și debut brusc, contactează medicul în primele 48 de ore pentru diagnostic și tratament antiviral. Este important să consulți un medic pentru un diagnostic corect, adesea prin teste specifice, mai ales dacă faci parte dintr-o categorie vulnerabilă —vârstnici, copii sau persoane cu afecțiuni cronice —pentru a evita complicațiile”, avertizează Emilian Popovici.

În săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 13,1% mai puține decât săptămâna precedentă, pe fondul subraportării din perioada sărbătorilor de iarnă, și cu 36,9% mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului precedent.

În aceeași perioadă, au fost raportate 10.570 de cazuri de gripă clinică la nivel național, de 2,2 ori mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului precedent, și 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator.

Totodată, s-au înregistrat opt decese noi confirmate cu virus gripal, iar de la începutul sezonului, până în prezent, au fost 11 decese confirmate.