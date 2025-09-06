search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Șase alimente pe care le mănânci greșit și cum să le transformi în superalimente

0
0
Publicat:

Crezi că mănânci sănătos? Poate că da, dar adevărul este că modul în care pregătești și consumi unele dintre cele mai comune alimente din bucătăria ta poate face o diferență uriașă pentru sănătatea ta. Unele alimente aparent obișnuite pot deveni adevărate superalimente dacă știi câteva trucuri simple de preparare.

6 alimente care adesea sunt consumate greșit, dar pot fi transformate în superalimente Foto DMS
6 alimente consumate corect pot fi transformate în superalimente Foto DMS

De la roșii și semințe de in, la usturoi, mere, cartofi și orez, fiecare aliment are „secretul” său: un mic pas care crește absorbția nutrienților și beneficiile pentru corpul tău. Este fascinant să descoperi că simplul fapt de a lăsa usturoiul să stea câteva minute sau de a nu curăța coaja unui măr poate transforma complet valoarea nutritivă a mesei tale.

În acest articol vei descoperi greșelile comune și modul corect de a consuma aceste alimente, astfel încât să profiți la maximum de vitamine, minerale și antioxidanți.

1. Roșiile – mai mult decât simple crudități

  • Greșit: Multe persoane le mănâncă doar crude, în salate.
  • Corect: Gătite în supe, sosuri sau curry, roșiile eliberează licopenul – un antioxidant puternic care protejează inima și pielea. Adaugă puțin ulei de măsline pentru o absorbție mai bună. În acest mod, farfuria ta devine un adevărat scut anti-îmbătrânire.

Sugestie practică: Fierbe 5–10 minute roșiile pentru sos sau coace-le la cuptor. Porție recomandată: 150–200 g pe zi.

2. Semințele de in – cheia omega-3

  • Greșit: Consumate întregi, trec aproape nedigerate prin organism.
  • Corect: Măcinate înainte de consum, semințele de in eliberează acizii grași omega-3 și fibrele esențiale.

Sugestie practică: Macină 1–2 lingurițe de semințe de in și adaugă-le în iaurt, smoothie sau fulgi de ovăz. Evită să le gătești la temperaturi mari, pentru a nu distruge nutrienții. Un simplu pas poate transforma un mic dejun banal într-un super-aliment, cu ajutorul acestui ingredient-surpriză.

3. Usturoiul – secretul alicinei

  • Greșit: Aruncat direct în tigaie după ce l-ai tăiat.
  • Corect: Lasă-l să stea 10 minute după ce l-ai tăiat sau zdrobit. În acest timp se activează alicina, compusul care luptă împotriva bolilor și întărește sistemul imunitar.

Sugestie practică: Adaugă usturoiul în mâncare după ce a stat 10 minute, fără a-l găti prea mult. 1–2 căței pe zi sunt suficienți.

4. Mărul – mai bun cu tot cu coajă

  • Greșit: Curățat de coajă, pierzi nutrienți valoroși.
  • Corect: Spală-l bine și mănâncă-l cu tot cu coajă. Coaja conține fibre și antioxidanți puternici, precum quercetina, care protejează celulele și reglează digestia

Sugestie practică: Un măr mediu pe zi, consumat întreg, este suficient pentru un aport bun de fibre.

5. Cartofii – sănătoși cu coajă

  • Greșit: Consumați curățați și prăjiți sunt încărcați cu grăsimi.
  • Corect: Coace-i sau fierbe-i cu tot cu coajă. Vei păstra potasiul, vitamina C și fibrele, reducând grăsimile nesănătoase.

Sugestie practică: Cartofii copți la 180°C timp de 30–40 de minute sau fierți cu coajă sunt ideali. Consumă 150–200 g per porție.

6. Orezul – cum să nu irosești nutrienții

  • Greșit: Fiert și clătit excesiv, aruncând apa amidonată plină de vitamine.
  • Corect: Folosește cantitatea potrivită de apă, astfel încât să fie complet absorbită. Vei păstra vitaminele B și mineralele, transformând orezul banal în aliment nutritiv.

Sugestie practică: Pentru o porție de 100 g orez, folosește 200 ml apă și fierbe până se absoarbe complet.

Micul detaliu face diferența

Câteva ajustări simple în modul în care prepari aceste alimente pot crește considerabil valoarea lor nutritivă. Farfuria ta poate deveni mai sănătoasă fără să faci sacrificii de gust. Aplicând aceste trucuri zilnic, vei transforma mesele obișnuite în surse reale de energie și sănătate.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Trei zodii care intră în cuadratura fericirii de pe 6 septembrie după ora 6. Bani mulți, oportunități și noroc din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Scutiri de impozit pentru o categorie de români!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?