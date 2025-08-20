Prăjitura de toamnă care cucerește prin aromă: mere, scorțișoară și un ingredient neașteptat

Toamna aduce în prim-plan rețetele clasice cu mere și scorțișoară, iar prăjitura răsturnată este una dintre cele mai îndrăgite. Se prepară ușor, are un gust intens și un ingredient surpriză care îi dă o aromă aparte, perfectă pentru serile răcoroase de august.

Pufoasă, aromată și incredibil de ușor de făcut, această rețetă aduce toamna în farfurie fără bătăi de cap. Se prepară rapid și nu necesită tehnici complicate, ideală pentru orice pasionat de gătit, indiferent de experiență.

Ingrediente necesare:

- 3 ouă

- 100 g zahăr

- 3 mere mari

- 200 g făină

- 80 ml ulei

- 80 ml lapte

- ½ plic praf de copt

- 1 linguriță scorțișoară măcinată

- zahăr brun pentru caramelizarea merelor

Mod de preparare

Se pregătește aluatul: Ouăle se bat bine cu mixerul, apoi se adaugă zahărul, uleiul și laptele. Se încorporează treptat făina, praful de copt și scorțișoara, folosind o spatulă pentru a menține compoziția aerată.

Se aranjează merele: Curățați merele de coajă, îndepărtați semințele și tăiați-le felii. Așezați-le într-o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt și presărată în prealabil cu zahăr brun.

Se coace: Turnați aluatul peste mere și dați tava la cuptorul preîncălzit la 180°C (cu ventilație), pentru aproximativ 18 minute sau până când trece testul cu scobitoarea.

Se răstoarnă: După ce s-a răcit puțin, prăjitura se răstoarnă pe un platou. Se îndepărtează hârtia de copt, iar desertul este gata de servit.

Rezultatul este un desert moale, parfumat, cu mere caramelizate și un parfum subtil de scorțișoară, perfect pentru o după-amiază liniștită.

