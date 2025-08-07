Cele mai bune 5 alimente pentru persoanele cu diabet, din luna august. Sunt bogate în atioxidanți și au un indice glicemic scăzut

Luna august este una dintre cele mai generoase în privința fructelor și legumelor. De aceea, nutriționiștii suține că este momentul perfect pentru a face dieta mai sănătoasă, în special pentru persoanele cu diabet.

1. Castraveți

Castraveții sunt una dintre legumele cu cele mai scăzute calorii ale verii. Acestea constau din 95% apă, nu cresc nivelul zahărului din sânge și, de asemenea, hidratează perfect la căldură. Conțin fibre sănătoase, potasiu și o cantitate mică de vitamina C. Ideal pentru salate, gustări sau chiar ca adaos la apă - reîmprospătează și menține echilibrul fluidelor în organism, ceea ce este foarte important în diabet, potrivit mysugar.

2. Murele

Murele sunt suport pentru vasele de sânge și digestie. Deși murele sunt subestimate, ele sunt extrem de sănătoase pentru persoanele cu diabet. Are un indice glicemic (IG) scăzut și este bogat în fibre, ceea ce ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge. Murele sunt bogate în antocianine, antioxidanți naturali care susțin sănătatea cardiovasculară și luptă împotriva inflamației.

3. Dovleceii

Sunt o legumă versatilă fără a sacrifica zahărul. Dovleceii sunt fragezi, dietetici și foarte accesibili în august. Conțin multe fibre, care ajută la stabilizarea nivelului de zahăr, precum și vitamine B, magneziu și antioxidanți. Dovleceii sunt un adevărat prieten al pancreasului.

4. Roșiile

Roșiile sunt o sursă de licopen, un antioxidant care susține inima și poate ajuta la reducerea riscului de complicații ale diabetului. În ciuda dulceaței lor naturale, roșiile au un indice glicemic scăzut și sunt excelente pentru persoanele cu diabet.

5. Pepene galben

Cu moderație, persoanele cu diabet au voie să consume pepene galben. În august, pepenii ajung la maturitatea maximă, așa că gustul dulce este combinat cu beneficii: pulpa conține multă apă, potasiu, vitamina C și antioxidanți.

Combinarea pepenelui cu mese bogate în proteine sau fibre poate reduce efectul asupra nivelului de glucoză.