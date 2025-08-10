search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mâncarea care ne ajută să trăim mai mult. Studiul care dezvăluie cele trei diete minune care ne pot ajuta să ne păzim de diabet și cancer

0
0
Publicat:

Specialiștii au identificat trei tipuri de dietă alimentară care ne pot ajuta să îmbătrânim sănătos. Mai mult decât atât, arată studiile, aceste obiceiuri alimentare ne pot feri toată viața de diabet, boli cadiovasculare și demență.

Dieta alternativă index FOTO shutterstock
Dieta alternativă index FOTO shutterstock

Ceea ce mâncăm ne poate prelungi sau scurta viața. În plus, ne va decide soarta la bătrânețe. Specialiștii spun că o dietă corespunzătoare ne poate asigura o viață fără boli cel puțin până la vârsta de 70 de ani. Mai mult decât atât ne poate prelungi considerabil viața. Ce trebuie însă să mâncăm pentru a scăpa de boli cronice, cauzate inclusiv de alimentație, precum diabet, afecțiunile cardiovasculare, demența sau chiar cancer. Un studiu recent realizat de specialiștii suedezi de la Karolinska Institute ai Universității suedeze din Solna arată că trei diete sunt cu adevărat eficiente în combaterea bolilor cronice, în păstrarea sănătății până la adânci bătrâneți și pentru creșterea longevității.

Mâncarea nesănătoasă înseamnă o bătrânețe chinuită

Alimentația este un proces natural, esențial pentru întreținerea vieții la ființele umane. Obiceiurile alimentare s-au schimbat de-a lungul timpului. Oamenii de știință spun că am ajuns să mâncăm tot mai nesănătos. Din cauza alimentației nesănătoase, spun specialiștii, riscăm să ne îmbolnăvim de boli cronice grave precum diabetul, hipertensiunea arterială sau demența. Studiul realizat de cercetătorii suedezi de la Universitatea din Solna și publicat în revista de specialitate „Nature Aging” arată că majoritatea problemelor de sănătate, mai ales la vârsta a treia, sunt provocate de o alimentație nesănătoasă.

 Autorii studiului s-au concentrat pe legătura dintre alimentație și bolile cronice la adulții în vârstă. A fost analizată o paletă întreagă de boli cadriovasculare, neuropsihiatrice și musculo-scheletice. Pentru analiza subiecților umani au fost analizate datele din Studiul Național Suedez privind Îmbătrânirea și Îngrijirea în Kungsholmen (SNAC-K), un registru pe termen lung care urmărește indicatorii de sănătate, istoricul medical și testele cognitive în rândul adulților în vârstă. La testări au participat peste 2400 de adulți în vârstă care aveau o medie de 71.5 ani la momentul inițial. Oamenii de știință au folosit date acumulate pe parcursul a 15 ani pentru a examina modul în care dietele au influențat acumularea bolilor cronice.

Evident, subiecții au fost împărțiți pe categorii, în funcție de obiceiurile lor alimentare. Unii preferau, de exemplu, o dietă mediteraneeană, alții una bogată în carne roșie și alimente ultra-procesate. Studiind efectul dietei asupra bolilor cronice, cercetătorii au descoperit că persoanele care au avut diete mai sănătoase au avut tendința de a dezvolta o progresie mai lentă a problemelor de sănătate cronice sau au fost feriți de boli cronice. În schimb, participanții care au consumat o dietă proinflamatorie au fost mai predispuși să dezvolte multiple boli cronice. În urma studiului au fost remarcate trei diete care au contribuit decisiv la îmbunătățirea stării de sănătate a subiecților. 

Dieta mediteraneeană, sănătate curată

Dieta care a dat cele mai bune rezultate, adică a îmbunătățit sau menținut starea de sănătate a subiecților, dovedind rezultate deosebite în prevenirea bolilor cronice grave, a fost MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Pe scurt, o dietă concentrată pe consumul de fructe, legume, cereale integrale și grăsime sănătoase. Sunt folosite alimente consumate de popoarele din bazinul Mediteranei, în special italieni, francezi, spanioli și greci. Totodată, rețetele popoarelor mediteraneene sunt combinate cu principiile dietei DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), special concepută pentru prevenirea hipertensiunii arteriale.

Citește și: Plan alimentar mediteranean: 7 cine rapide, sănătoase și de vară, gata în cel mult 25 de minute

Dieta DASH pune accent pe fructe, legume, lactate cu conținut scăzut de grăsimi, cereale integrale și proteine slabe, limitând în același timp sodiul, grăsimile saturate și zaharurile adăugate. Se pune accent pe alimentele pe bază de plante care sunt minim procesate, limitând în același timp alimentele de origine animală bogate în grăsimi saturate și zaharuri adăugate. De exemplu, mâncărurile care sunt recomandate a fi consumate cu regularitate sunt: legumele verzi sau cu frunze verzi (spanac, varză, kale, salată etc), alte tipuri de legume (de exemplu, broccoli, morcov, etc), fructele de pădure, fasolea, nucile, cerealele integrale( ovăz, quinoa, zahăr brun), peștele, carnea de pasăre și uleiul de măsline. Alimentele care trebuie limitate sunt: carnea roșie (vita, oaia, vânatul), untul, brânza, mâncarea prăjită, dulciurile și foietajele. A se evita produsele de tip fast-food. Această dietă a fost concepută pentru a fi foarte flexibilă tocmai pentru a permite variații bazate pe preferințele fiecăruia și nevoi.  

AMED, scorul alimentar care-ți evaluează sănătatea

Al doilea tip de dietă, cu rezultate extraordinare în cadrul studiului realizat de suedezi, se bazează pe sistemul de scor alimentar AMED (Alternative Mediterranean Diet). Seamănă destul de bine cu dieta MIND, oferind un scor alimentar care evaluează respectarea unui model de consum mediteranean, în special la populațiile din afara regiunii mediteraneene.

Este o adaptare a scorului tradițional al dietei mediteraneene, concentrându-se pe consumul de alimente pe bază de plante, pește și grăsimi sănătoase, limitând în același timp consumul de carne roșie și procesată, precum și consumul de alcool. Scorul AMED variază de obicei de la 0 la 9. Scorurile mai mari indică o adaptare mai mare la modelul alimentar mediteranean. Fiecare componentă este evaluată în funcție de alimentele consumate de fiecare individ. Cu cât scorul AMED este mai mare cu atât este mai sănătoasă alimentația unui individ. Scorurile mari se pot obține consumând, în mare parte, toate alimentele descrise la dieta MIND, punându-se accent și pe limitarea consumului de alcool. Nu mai vorbim de vicii precum fumatul. 

Dieta specialiștilor de la Harvard

Experții în medicină și alimentație sănătoasă de la prestigioasa Universitate Harvard au elaborat un model alimentar intitulat AHEI (Alternative Healthy Eating Index) care este bazat, la fel ca dieta mediteraneeană, mai mult pe legume și fructe, dar și pe grăsimi și proteine sănătoase. AHEI înseamnă „Indicele de Alimentație Alternativă Sănătoasă” și pune accentul pe alimentele legate de prevenirea bolilor cronice. Se încurajează consumul ridicat de legume, fructe, cereale integrale, nuci, leguminoase și grăsimi sănătoase, limitând consumul de carne roșie și procesată, băuturile îndulcite cu zahăr și sodiul.  

Citește și: Un expert în nutriție dezvăluie fructele pe care ar trebui să le consumați la micul dejun: „Sunt o sursă bună de potasiu, fibre și susțin sănătatea inimii”

Scorurile AHEI sunt utilizate pentru a evalua calitatea dietei. Dieta AHEI, așa cum arată studiile, este asociată cu un risc mult mai mic de boli cardiovasculare, diabet zaharat de tip 2 și chiar unele tipuri de cancer. În concluzie, cele mai bune diete pentru o viață mai lungă și o bătrânețe cât mai sănătoasă și activă sunt cele elaborate de specialiști pentru a combate bolile cronice, bazate pe vegetale, cereale integrale, carne de pește, pui și ulei de măsline. 

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Povestea femeii care a fost moartă pentru câteva minute. În urma accidentului grav pe care l-a suferit, aceasta susține că îngerii i-au arătat viitorul soț. „Acum suntem căsătoriți”
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
VIDEO Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Imagini cu fostul poliţişt: a fost „om de bază” acolo și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV VIDEO: Imagini șoc: iată momentul în care avionul condus de un pilot Wizz Air se prăbușește în curtea unei fabrici din Arad
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?