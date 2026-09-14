Pericolul din farfurie: Carnea procesată, legată de cancerul esofagian și gastric

Cercetătorii spun că există dovezi considerabile că un consum mai mare de carne, în special carne roșie și carne procesată, este asociat cu un risc crescut de cancer. Un nou studiu analizează legătura dintre consumul de carne și apariția cancerului gastric și a adenocarcinomului esofagian.

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Potrivit Science Alert, studiul, publicat în revista International Journal of Cancer, realizat de o echipă internațională de cercetători, analizează mai îndeaproape legătura dintre consumul de carne și adenocarcinoamele gastrice și esofagiene.

Cazurile de adenocarcinom esofagian (EAC) au crescut în special în ultimii ani, iar cancerul esofagian este în prezent al 11-lea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial. Cancerele gastrice sunt și mai răspândite, ocupând locul al cincilea.

Cercetătorii au analizat date de la 450.112 persoane participante la un proiect amplu de cercetare medicală, care includea informații despre alimentație și cazurile de cancer.

Participanții au fost monitorizați în medie timp de 14 ani, iar rezultatele au evidențiat corelații clare, dar și câteva rezultate neașteptate.

„Un consum mai mare de carne procesată a fost asociat cu un risc crescut de cancer gastric, în special de cancer gastric de tip intestinal, și de adenocarcinom esofagian”, au scris cercetătorii în studiul publicat.

Potrivit studiului, fiecare 30 de grame suplimentare de carne procesată consumate zilnic au fost asociate cu un risc cu 9% mai mare de cancer gastric și cu 13% mai mare de adenocarcinom esofagian.

Nu a fost identificată o legătură semnificativă în cazul cărnii roșii neprocesate, în timp ce 20 de grame suplimentare de carne albă pe zi au fost asociate cu un risc cu 20% mai mare de cancer gastric în rândul femeilor.

Cercetătorii spun că rezultatele ar putea avea legătură cu substanțele produse în timpul gătirii sau cu modul în care organismul metabolizează proteinele, însă studiul nu a urmărit să stabilească mecanismele din spatele acestor asocieri.

„Deși carnea albă este considerată adesea mai sănătoasă în comparație cu carnea roșie sau cea procesată, posibilitatea unui risc crescut de cancer ca urmare a metabolismului proteinelor, a modificărilor microbiotei și a metodelor de gătire necesită investigații suplimentare”, au scris cercetătorii.

Carnea procesată poate crește riscul de cancer prin mai multe mecanisme, inclusiv prin deteriorarea ADN-ului și afectarea celulelor, dar și prin substanțele formate în timpul procesării și gătirii.

Conținutul ridicat de sare poate, de asemenea, irita și afecta mucoasa gastrică. Cu toate acestea, rezultatele, alături de cercetările anterioare, întăresc dovezile privind riscurile asociate consumului de carne procesată.

„Carnea procesată poate crește riscul de cancer gastric și adenocarcinom esofagian, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica efectele consumului de carne albă”, au scris cercetătorii.

„Studiile viitoare ar trebui să clarifice mecanismele care stau la baza acestor asocieri și să contribuie la elaborarea unor recomandări alimentare menite să reducă riscul de cancer.”