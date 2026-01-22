search
Ce spun cercetătorii despre un tip de carne adesea evitat. Efecte neașteptate asupra organismului

0
0
Publicat:

Consumul moderat de carne de porc slabă, minim procesată, integrat într-o dietă predominant vegetală, ar putea avea beneficii asupra sănătății și procesului de îmbătrânire, arată un studiu realizat de cercetători din Statele Unite. Rezultatele vin în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul consumului de carne roșie asupra sănătății, notează Daily Mail. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Cercetarea a analizat efectele introducerii cărnii de porc preparate simplu într-un regim alimentar echilibrat, axat în principal pe alimente de origine vegetală. Potrivit autorilor, beneficiile observate au fost comparabile cu cele ale dietelor bazate pe proteine vegetale, precum năutul, lintea sau fasolea.

Studiul s-a desfășurat pe parcursul a opt săptămâni, timp în care participanții au urmat o dietă controlată, care a inclus legume, fructe, cereale integrale, ouă, lactate și uleiuri vegetale, alături de o sursă de proteine – fie carne de porc slabă, minim procesată, fie proteine vegetale. Pe durata intervenției, aceștia au fost rugați să evite alte tipuri de carne, alcoolul, suplimentele alimentare și îndulcitorii artificiali.

La începutul și la finalul fiecărei etape, participanților li s-au recoltat probe de sânge pentru evaluarea unor indicatori precum colesterolul, glicemia și nivelul de feritină, un marker al rezervelor de fier din organism. De asemenea, au fost completate chestionare privind respectarea regimului alimentar și disponibilitatea de a menține dieta după încheierea studiului.

După cele opt săptămâni de intervenție, a existat o perioadă de pauză de două săptămâni, în care participanții au revenit la alimentația obișnuită.

Efecte pozitive asupra metabolismului

Rezultatele au arătat că ambele tipuri de dietă au dus la îmbunătățiri ale sensibilității la insulină, un factor important în prevenirea diabetului de tip 2. Insulinorezistența apare atunci când celulele organismului nu mai răspund eficient la insulină, determinând creșterea nivelului de zahăr din sânge și a riscului de boli metabolice.

De asemenea, cercetătorii au observat o scădere a colesterolului total, asociată cu un risc mai mic de infarct și accident vascular cerebral.

Un aspect notabil a fost legat de colesterolul HDL, cunoscut drept colesterol „bun”. În cazul dietei care a inclus carne de porc, nivelul HDL a scăzut mai puțin comparativ cu dieta exclusiv vegetală. HDL joacă un rol esențial în prevenirea depunerilor de grăsimi pe pereții arterelor și protejarea sănătății cardiovasculare.

Menținerea masei musculare la vârste înaintate

Ambele regimuri alimentare au fost asociate cu pierdere în greutate, însă dieta care a inclus carne de porc a contribuit la menținerea masei musculare la adulții în vârstă. Acest aspect este considerat relevant, întrucât pierderea masei musculare este una dintre principalele probleme asociate procesului de îmbătrânire.

Totodată, au fost observate modificări favorabile ale aminoacizilor circulanți în sânge, substanțe implicate în reglarea stării de spirit, funcționarea sistemului imunitar și sănătatea intestinală.

Concluziile cercetătorilor și limitele studiului

„Rezultatele noastre, analizate în contextul unei diete sănătoase, predominant vegetale, susțin ideea că carnea roșie slabă, minim procesată, poate fi consumată regulat fără efecte metabolice negative asupra sănătății cognitive”, au concluzionat autorii studiului. Aceștia subliniază că datele sunt relevante mai ales pentru adulții în vârstă și pentru comunitățile în care carnea roșie face parte din tradiția alimentară.

Cercetătorii atrag însă atenția asupra limitărilor studiului, inclusiv durata relativ scurtă și numărul redus de participanți, fiind necesare cercetări suplimentare pe termen lung.

Avertismentele privind carnea procesată

Rezultatele apar într-un context mai larg, în care specialiștii continuă să avertizeze asupra riscurilor asociate consumului de carne procesată. Organizația Mondială a Sănătății a clasificat produsele precum baconul, mezelurile sau cârnații drept carcinogen de grup 1, iar datele arată că mii de cazuri de cancer colorectal sunt asociate anual cu acest tip de alimentație.

În prezent, ghidurile medicale recomandă limitarea consumului de carne procesată și orientarea către alimente cât mai puțin procesate, indiferent dacă sursa de proteine este animală sau vegetală.

