Băuturile cu zahăr cresc riscul de cancer gastric. Avertismentul unui studiu derulat pe 30 de ani

Un nou studiu realizat pe 112.000 de persoane din Statele Unite atrage atenția asupra unui pericol alarmant: consumul zilnic de băuturi îndulcite cu zahăr poate fi asociat cu un risc semnificativ mai mare de cancer gastric.

Potrivit autorilor cercetării, publicate în revista Gastro Hep Advances, persoanele care consumau cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr pe zi aveau un risc de aproximativ 2,45 ori mai mare de a dezvolta cancer gastric comparativ cu cei care nu consumau deloc astfel de produse, relatează ScienceAlert.

Deși cancerul gastric este a cincea cauză de deces prin cancer la nivel mondial, rolul alimentației în apariția acestei boli rămâne insuficient înțeles, transmite Andrew T. Chan, gastroenterolog la Massachusetts General Hospital și autor principal al studiului.

„Acesta este primul studiu care demonstrează o asociere între consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și cancerul gastric într-o populație din SUA”, a explicat cercetătorul.

Date colectate pe parcursul a peste trei decenii

Ca să investigaheze această posibilă legătură, cercetătorii au analizat date din două proiecte de amploare: Nurses' Health Study și Health Professionals Follow-Up Study. În total, în studiu au fost incluși 112.284 de participanți.

În perioada 1986 - 2022, au fost documentate 278 de cazuri de cancer gastric. Participanții completau chestionare la fiecare doi ani, furnizând informații despre alimentație, stil de viață, istoricul medical și eventualele diagnostice. În categoria băuturilor îndulcite cu zahăr au fost incluse băuturile carbogazoase, punch-ul, limonada și băuturile sportive.

Rezultatele studiului au arătat că asocierea dintre consumul zilnic și riscul de cancer gastric s-a menținut chiar și după ajustarea pentru alți factori de risc potențiali.

Riscul crescut a fost observat atât la femei, cât și la bărbați

Cercetătorii au constatat că efectul a fost prezent la ambele sexe: în cazul femeilor care consumau cel puțin o băutură îndulcită cu zahăr pe zi, riscul de cancer gastric a fost de aproximativ trei ori mai mare față de cele care nu consumau astfel de produse, iar la bărbați, riscul a fost de aproximativ două ori mai mare.

Cât de periculoși sunt, de fapt, îndulcitorii artificiali la care apelăm pentru a înlocui zahărul

O nouă piesă într-un puzzle deja cunoscut

Deși legătura cu cancerul gastric nu a fost demonstrată clar până acum, efectele negative ale băuturilor îndulcite cu zahăr asupra sănătății sunt deja bine documentate.

Studii anterioare au asociat aceste produse cu peste 180.000 de decese anual la nivel global, cu un risc crescut de diabet de tip 2, obezitate și alte probleme de sănătate.

De asemenea, consumul acestor băuturi a mai fost asociat și cu alte forme de cancer, inclusiv cancerul de sân, ficat și colorectal.

Băuturile cu îndulcitori artificiali nu au prezentat aceeași asociere

Studiul nu a identificat o legătură între consumul de băuturi îndulcite artificial și incidența cancerului gastric.

Concluzia vine în contextul dezbaterilor privind posibilele efecte asupra sănătății ale unor îndulcitori artificiali.

Cercetătorii avertizează: studiul arată o asociere, nu o relație de cauzalitate

Autorii studiului subliniază că rezultatele provin dintr-un studiu observațional, ceea ce înseamnă că pot evidenția doar o asociere statistică, nu o relație directă de cauză și efect. Altfel spus, nu se poate afirma că băuturile îndulcite cu zahăr au provocat în mod direct cancerul gastric la participanții analizați.

Cercetarea are și câteva neajunsuri. De exemplu, echipa a avut informații limitate despre infecția cu Helicobacter pylori, un factor de risc cunoscut pentru cancerul gastric. În plus, nu au existat date complete privind istoricul medical și familial al tuturor participanților.

Mecanismele biologice rămân neclare

Studiul nu a investigat modul în care băuturile îndulcite cu zahăr ar putea contribui la dezvoltarea cancerului gastric. Autorii menționează însă câteva mecanisme ipotetice propuse în literatura științifică, printre care creșterea în greutate, rezistența la insulină, dezechilibre hormonale, inflamația, deteriorarea ADN-ului și modificările microbiotei.

„Mecanismul precis al efectelor carcinogene ale băuturilor îndulcite cu zahăr nu a fost încă investigat”, precizează autorii, care susțin necesitatea unor studii suplimentare pentru confirmarea rezultatelor și clarificarea mecanismelor biologice implicate.