Ce este ube, pudra mov din care se face un latte spectaculos

Ube a devenit unul dintre ingredientele care atrag atenția pe rețelele sociale datorită culorii sale violet intense. Folosit în deserturi, băuturi și, mai nou, în latte-uri, ube este un ingredient tradițional din Filipine, obținut dintr-un soi de ignam cu pulpă mov.

Ignamul este o plantă cultivată pentru tuberculul său comestibil, asemănător ca utilizare cu cartoful. Face parte din genul Dioscorea și este consumat în special în Africa, Asia, Caraibe și America Latină.

Ube latte, cel mai nou trend pe social media

Un latte violet intens a început să apară tot mai des în fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale. Băutura este cunoscută sub numele de ube latte și își datorează culoarea ingredientului principal: ube.

Ube latte poate fi preparat cu lapte și pudră de ube sau cu pastă de ube. În funcție de rețetă, băutura poate fi servită caldă sau rece, iar culoarea poate varia de la lila deschis până la violet intens.

Aspectul este unul dintre principalele motive pentru care băutura a devenit populară online. Culoarea naturală a ube-ului oferă latte-ului un aspect spectaculos, fără să fie nevoie de coloranți artificiali atunci când este folosit ube autentic.

Gustul este diferit de cel al unui latte clasic. Ube are o aromă dulce și discretă, descrisă adesea ca o combinație între vanilie, nuci și note ușor pământii. În bucătăria filipineză, ingredientul este folosit de mult timp în prăjituri, înghețată, creme și alte deserturi, scrie BBC

Ce este de fapt ube sau ignamul violet

Ube este un soi de ignam, o plantă cu tuberculi comestibili, originară din Asia de Sud-Est și foarte asociată cu gastronomia filipineză. Denumirea sa științifică este Dioscorea alata.

Tuberculul are coaja maronie, iar interiorul poate avea nuanțe de violet sau mov. Intensitatea culorii diferă în funcție de soi și de maturitatea tuberculului.

Ube nu trebuie confundat cu cartoful dulce violet. Deși cele două ingrediente pot avea un aspect asemănător, sunt plante diferite. Ube este un ignam, în timp ce cartoful dulce violet aparține unei alte specii.

În Filipine, ube este folosit în special sub formă de pastă dulce, cunoscută drept ube halaya. Aceasta este utilizată ca ingredient pentru numeroase deserturi tradiționale.

În ultimii ani, ube a depășit însă granițele bucătăriei filipineze. Pudra de ube poate fi folosită pentru prepararea băuturilor, iar culoarea sa naturală a făcut ingredientul foarte popular în produsele promovate pe rețelele sociale.

Pentru prepararea unui ube latte, pudra este amestecată de regulă cu o cantitate mică de lichid pentru a forma o pastă, apoi este combinată cu lapte. Rezultatul este o băutură violet, care poate fi îndulcită în funcție de preferințe.

Ce beneficii are ube

Ube este un aliment bogat în carbohidrați și conține fibre, vitamine și minerale. Culoarea violet este asociată cu prezența antocianinelor, pigmenți vegetali care se găsesc și în alte alimente de culoare roșie, albastră sau violet.

Ube poate furniza, de asemenea, potasiu, vitamina C și mangan, deși cantitățile exacte depind de soi, preparare și forma în care este consumat.

Antocianinele au proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un alt avantaj este conținutul de fibre al ignamului. Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate.

Totuși, beneficiile nutriționale ale ube-ului trebuie privite în funcție de modul în care este consumat. Ube-ul simplu sau preparat cu puțin zahăr este diferit din punct de vedere nutrițional de deserturile sau băuturile în care se adaugă cantități mari de zahăr, siropuri ori frișcă.

De aceea, faptul că un latte are o culoare naturală spectaculoasă nu înseamnă automat că este și o băutură cu puține calorii sau fără zahăr. Ube este, în primul rând, un ingredient alimentar cu o culoare și o aromă aparte, iar valoarea nutrițională a produsului final depinde de rețeta folosită.