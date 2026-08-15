 Ce este ube, pudra mov din care se face un latte spectaculos | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce este ube, pudra mov din care se face un latte spectaculos

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ube a devenit unul dintre ingredientele care atrag atenția pe rețelele sociale datorită culorii sale violet intense. Folosit în deserturi, băuturi și, mai nou, în latte-uri, ube este un ingredient tradițional din Filipine, obținut dintr-un soi de ignam cu pulpă mov.

Pahar cu o băutură lăptoasă de cuâloare mov numită ube latte
Ube latte se obține dintr-o plantă numită ignam. Foto Life Currents

Ignamul este o plantă cultivată pentru tuberculul său comestibil, asemănător ca utilizare cu cartoful. Face parte din genul Dioscorea și este consumat în special în Africa, Asia, Caraibe și America Latină.

Ube latte, cel mai nou trend pe social media

Un latte violet intens a început să apară tot mai des în fotografiile și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale. Băutura este cunoscută sub numele de ube latte și își datorează culoarea ingredientului principal: ube.

Ube latte poate fi preparat cu lapte și pudră de ube sau cu pastă de ube. În funcție de rețetă, băutura poate fi servită caldă sau rece, iar culoarea poate varia de la lila deschis până la violet intens.

Aspectul este unul dintre principalele motive pentru care băutura a devenit populară online. Culoarea naturală a ube-ului oferă latte-ului un aspect spectaculos, fără să fie nevoie de coloranți artificiali atunci când este folosit ube autentic.

Gustul este diferit de cel al unui latte clasic. Ube are o aromă dulce și discretă, descrisă adesea ca o combinație între vanilie, nuci și note ușor pământii. În bucătăria filipineză, ingredientul este folosit de mult timp în prăjituri, înghețată, creme și alte deserturi, scrie BBC

Ce este de fapt ube sau ignamul violet

Ube este un soi de ignam, o plantă cu tuberculi comestibili, originară din Asia de Sud-Est și foarte asociată cu gastronomia filipineză. Denumirea sa științifică este Dioscorea alata.

Tuberculul are coaja maronie, iar interiorul poate avea nuanțe de violet sau mov. Intensitatea culorii diferă în funcție de soi și de maturitatea tuberculului.

Ube nu trebuie confundat cu cartoful dulce violet. Deși cele două ingrediente pot avea un aspect asemănător, sunt plante diferite. Ube este un ignam, în timp ce cartoful dulce violet aparține unei alte specii.

În Filipine, ube este folosit în special sub formă de pastă dulce, cunoscută drept ube halaya. Aceasta este utilizată ca ingredient pentru numeroase deserturi tradiționale.

În ultimii ani, ube a depășit însă granițele bucătăriei filipineze. Pudra de ube poate fi folosită pentru prepararea băuturilor, iar culoarea sa naturală a făcut ingredientul foarte popular în produsele promovate pe rețelele sociale.

Pentru prepararea unui ube latte, pudra este amestecată de regulă cu o cantitate mică de lichid pentru a forma o pastă, apoi este combinată cu lapte. Rezultatul este o băutură violet, care poate fi îndulcită în funcție de preferințe.

Ce beneficii are ube

Ube este un aliment bogat în carbohidrați și conține fibre, vitamine și minerale. Culoarea violet este asociată cu prezența antocianinelor, pigmenți vegetali care se găsesc și în alte alimente de culoare roșie, albastră sau violet.

Ube poate furniza, de asemenea, potasiu, vitamina C și mangan, deși cantitățile exacte depind de soi, preparare și forma în care este consumat.

Antocianinele au proprietăți antioxidante, ceea ce înseamnă că pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un alt avantaj este conținutul de fibre al ignamului. Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate.

Totuși, beneficiile nutriționale ale ube-ului trebuie privite în funcție de modul în care este consumat. Ube-ul simplu sau preparat cu puțin zahăr este diferit din punct de vedere nutrițional de deserturile sau băuturile în care se adaugă cantități mari de zahăr, siropuri ori frișcă.

De aceea, faptul că un latte are o culoare naturală spectaculoasă nu înseamnă automat că este și o băutură cu puține calorii sau fără zahăr. Ube este, în primul rând, un ingredient alimentar cu o culoare și o aromă aparte, iar valoarea nutrițională a produsului final depinde de rețeta folosită.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Un pensionar de 82 de ani a descoperit aproape 70 de milioane de euro în contul său bancar. Ce s-ar fi întâmplat
stirileprotv.ro
image
Șefa CCR respinge speculațiile privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții, dar nu neagă întâlnirea cu Bolojan
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Luptă crâncenă pentru un tronson din Autostrada Unirii: 0,06 puncte diferență la licitație. Judecătorii au suspendat execuția contractului, o premieră în România
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
Bonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Produsele cu reduceri de mii de lei la Black Friday-ul de vară. Prețurile au scăzut chiar și cu 30%
observatornews.ro
image
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
cancan.ro
image
Care pensionari vor primi totuși bani în plus la pensie în 2026? E vorba de sume între 50 și 200 lei
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
De ce produsele par mai ieftine când prețul se termină în 99. Trucul vechi de peste un secol care încă funcționează
playtech.ro
image
Veste proastă pentru Universitatea Craiova! S-a accidentat și nu va juca la Galați. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
digisport.ro
image
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David
click.ro
image
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian