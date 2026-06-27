Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie

Tărâțele de psyllium sunt un tip de fibră care acționează ca un laxativ blând. Beneficiile sale pot varia de la ameliorarea constipației și tratarea diareei până la reglarea glicemiei și susținerea sănătății cardiovasculare.

Psyllium-ul, la fel ca alte fibre solubile, trece prin intestinul subțire fără a fi complet descompus sau absorbit. În schimb, absoarbe apa și formează un compus vâscos care influențează pozitiv constipația, diareea, glicemia, tensiunea arterială, colesterolul și controlul greutății, explică Medical News Today.

Ce este psyllium-ul

Psyllium-ul este o fibră solubilă extrasă din semințele plantei Plantago ovata, o plantă cultivată în principal în India.

Este folosit frecvent ca supliment alimentar și se găsește sub formă de granule, capsule sau pudră. Unele cereale de mic dejun și produse de panificație sunt, de asemenea, îmbogățite cu psyllium.

În contact cu apa, psyllium-ul formează o substanță groasă, gelatinoasă, care nu este digerată în intestinul subțire.

Această rezistență la digestie îi permite să ajute la reglarea colesterolului, trigliceridelor și glicemiei. De asemenea, poate sprijini controlul greutății și ameliora atât constipația ușoară, cât și diareea.

Beneficii

Psyllium-ul este disponibil în mai multe forme și are numeroase efecte benefice asupra sănătății.

Ameliorează constipația

Psyllium-ul acționează ca un laxativ de volum. Inițial, se leagă de alimentele parțial digerate care trec din stomac în intestinul subțire.

Apoi ajută la absorbția apei, ceea ce crește volumul și gradul de hidratare al scaunului. Rezultatul este un scaun mai mare, mai moale și mai ușor de eliminat, ceea ce reduce constipația.

Tratarea diareei

Studiile arată că psyllium-ul poate ameliora diareea. Acționează prin „legarea” scaunelor moi și încetinirea tranzitului prin colon.

Reglarea glicemiei

Suplimentarea cu psyllium poate influența răspunsul glicemic al organismului după masă, reducând glicemia și nivelul hemoglobinei A1c.

Într-un studiu, 51 de persoane cu diabet zaharat de tip 2 și constipație au primit 10 g de psyllium de două ori pe zi. Rezultatul a fost îmbunătățirea constipației, reducerea greutății corporale, scăderea glicemiei și a colesterolului.

Creșterea senzației de sațietate

Fibrele care formează geluri vâscoase, inclusiv psyllium-ul, pot încetini golirea stomacului și pot crește senzația de sațietate după masă.

Un studiu a arătat că administrarea a până la 10,2 g de psyllium înainte de micul dejun și prânz a redus semnificativ foamea, dorința de a mânca și a crescut senzația de sațietate între mese, comparativ cu placebo.

Controlul greutății

Creșterea sațietății poate duce, în unele cazuri, la reducerea aportului caloric total, ceea ce poate sprijini un program de slăbire. Totuși, o analiză din 2020 a 22 de studii nu a identificat un efect semnificativ al psyllium-ului asupra greutății corporale, IMC-ului sau circumferinței taliei.

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Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin efectele sale asupra pierderii în greutate.

Scăderea colesterolului

Fibrele solubile, precum psyllium-ul, se pot lega de colesterol în timpul digestiei. Astfel, ajută organismul să îl elimine înainte ca acesta să ajungă în sânge, reducând nivelul colesterolului total.

Susținerea sănătății inimii

Toate tipurile de fibre sunt benefice pentru inimă. Fibrele alimentare pot îmbunătăți profilul lipidic și pot reduce riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și obezitate.

Fibrele solubile, inclusiv psyllium-ul, pot contribui la reducerea trigliceridelor, a tensiunii arteriale și a riscului de boli de inimă. De exemplu, o analiză din 2020 a 11 studii a arătat că psyllium-ul poate reduce tensiunea sistolică cu aproximativ 2,04 mmHg. Autorii recomandă utilizarea sa ca adjuvant în tratamentul hipertensiunii.

Efect prebiotic pozitiv

Prebioticele sunt compuși nedigerabili care hrănesc bacteriile intestinale și le ajută să se dezvolte. Cercetările sugerează că psyllium-ul are efecte prebiotice.

Deși este parțial rezistent la fermentare, o parte din fibrele sale pot fi fermentate de bacteriile intestinale. Acest proces produce acizi grași cu lanț scurt (SCFA), inclusiv butirat.

Acești acizi grași susțin sănătatea intestinală și cardiacă, sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația.

Efecte secundare

Suplimentele cu psyllium nu produc, în general, efecte secundare grave.

Totuși, pot întârzia absorbția anumitor medicamente, motiv pentru care este recomandat să nu fie administrate simultan cu alte tratamente.

În cazuri rare, pot apărea reacții alergice precum erupții cutanate, mâncărimi sau dificultăți de respirație, fie la ingestie, fie la manipulare.

În general, psyllium-ul este bine tolerat de majoritatea persoanelor, dar este recomandat consultul unui medic înainte de începerea suplimentării sau modificări importante în dietă.

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Dozaj

Dozele uzuale sunt de 5–10 g, administrate în timpul meselor, de cel puțin o dată pe zi. Totuși, în cazul fibrelor, „mai mult” nu înseamnă întotdeauna „mai bine”. Este important să fie consumat cu suficientă apă și hidratare constantă pe parcursul zilei.

Ca laxativ de volum, o doză frecventă de început este de 5 g, de 3 ori pe zi, cu un pahar de apă. Doza poate fi crescută treptat, dacă este bine tolerată.

Este recomandat să se respecte instrucțiunile de pe ambalaj sau recomandările unui specialist. Utilizarea zilnică este, în general, sigură și bine tolerată.

Nu există un moment „ideal” universal pentru administrare. Cel mai important este ca persoana să aleagă un moment al zilei pe care îl poate respecta constant.

De asemenea, nu există o formă unică superioară: psyllium-ul este disponibil sub formă de pudră, capsule sau tablete. Tărâțele de psyllium au, de regulă, o concentrație mai mare de fibre active.