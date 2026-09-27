De la 1 octombrie 2026 se schimbă sistemul de tarifare pentru utilizarea drumurilor din România. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, rovinieta va ține cont și de norma de poluare, în timp ce vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece la sistemul TollRo, în care plata se face în funcție de distanța parcursă. În același timp, dispar tarifele separate pentru trecerea unor poduri peste Dunăre, inclusiv cele de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.

Autoturismele vor plăti rovinieta și în funcție de clasa de poluare Foto: Shutterstock

Dacă până acum proprietarii autoturismelor plăteau același tarif, indiferent dacă aveau o mașină nouă sau una cu o normă de poluare mai veche, noua grilă introduce patru categorii: vehicule electrice, Euro 6, Euro 4 și Euro 5, respectiv Euro 3 și normele mai vechi.

Cât costă acum rovinieta pentru autoturisme

Până la 30 septembrie, autoturismele au un tarif unic pentru rovinietă, fără diferențiere în funcție de norma de poluare.

În prezent, tarifele sunt de 18,4 lei pentru o zi, 31,5 lei pentru 10 zile, 49,95 lei pentru 30 de zile, 84,15 lei pentru 60 de zile și 262,92 lei pentru 12 luni. Diferenţa faţă de tabelul de mai jos vine din cursul valutar, care a crescut de la 5,09 lei la 5 ianuarie 2026, la 5,27 lei la data de 25 septembrie 2026

Rovinietele se scumpesc de la 1 octombrie Foto: arhivă

Cât va costa rovinieta de la 1 octombrie

De la 1 octombrie, tarifele vor fi stabilite direct în lei și vor diferi în funcție de clasa de emisii.

Tarifele sunt cele prevăzute de Ordinul nr. 888/2026 al Ministerului Transporturilor, care stabilește categoriile de vehicule și nivelul rovinietei.

Pentru autoturisme, noua grilă prevede următoarele tarife:

Foto: captura tarife rovinieta ordinul 888/2026

Cu cât se scumpește rovinieta pentru o zi

În cazul rovinietei valabile o zi, tariful crește pentru toate categoriile de autoturisme.

Pentru o mașină Euro 6, șoferul va plăti 22 de lei, față de 18,4 lei în prezent. Diferența este de 3,6 lei.

Pentru Euro 4 și Euro 5, tariful ajunge la 26 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 7,6 lei.

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, rovinieta de o zi va costa 29 de lei, cu 10,6 lei mai mult decât în prezent.

În cazul mașinilor electrice, tariful va fi de 20 de lei, adică o creștere de 1,6 lei față de tariful actual.

Ce se întâmplă la rovinieta de 10 zile

Pentru o perioadă de 10 zile, situația este diferită.

În prezent, rovinieta costă 31,5 lei. De la 1 octombrie, proprietarii unei mașini Euro 6 vor plăti 30 de lei, cu 1,5 lei mai puțin.

Pentru Euro 4 și Euro 5, tariful crește la 35 de lei, iar pentru Euro 3 și mai vechi ajunge la 39 de lei.

În cazul mașinilor electrice, tariful va fi de 27 de lei.

Prin urmare, pentru perioadele mai lungi nu există o majorare pentru toate tipurile de autoturisme. Diferența este determinată de norma de poluare.

Rovinieta de 30 de zile: diferențe de până la 12 lei

În prezent, rovinieta pentru 30 de zile costă 49,95 lei.

De la 1 octombrie, proprietarii mașinilor Euro 6 vor plăti 48 de lei, iar cei ai mașinilor electrice 43 de lei.

Pentru Euro 4 și Euro 5, tariful va fi de 55 de lei, adică 5,05 lei peste nivelul actual.

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, prețul urcă la 62 de lei, cu 12,05 lei mai mult.

Cât va costa rovinieta pe 60 de zile

La 60 de zile, tariful actual este de 84,15 lei.

Pentru o mașină electrică, noul tarif va fi de 68 de lei, iar pentru Euro 6 va fi de 76 de lei. În ambele cazuri, prețul este mai mic decât cel actual.

Pentru Euro 4 și Euro 5, tariful ajunge la 87 de lei, adică 2,85 lei în plus.

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, rovinieta va costa 99 de lei, cu 14,85 lei mai mult decât în prezent.

Rovinieta anuală: cea mai mare diferență este la mașinile vechi

Pentru 12 luni, tariful actual este de 262,92 lei.

De la 1 octombrie, o mașină electrică va avea o rovinietă anuală de 228 de lei, în timp ce pentru Euro 6 tariful va fi de 254 de lei.

Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul va ajunge la 292 de lei, cu 29,08 lei peste nivelul actual.

În cazul autoturismelor Euro 3 și mai vechi, tariful va fi de 330 de lei. Diferența față de tariful actual este de 67,08 lei.

Prin urmare, pentru un autoturism Euro 3 sau mai vechi, rovinieta anuală va fi cu aproximativ 25,5% mai scumpă decât în prezent.

Pentru Euro 4 și Euro 5, creșterea este de aproximativ 11%.

În schimb, pentru Euro 6, tariful anual scade cu 8,92 lei, iar pentru mașinile electrice scade cu 34,92 lei.

De ce apar diferențele între mașini

Noua legislație stabilește că rovinieta se aplică în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante EURO și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Acesta este unul dintre elementele prin care noul sistem diferă de cel actual, în care autoturismele sunt taxate la același nivel, indiferent de norma de poluare.

În noua grilă, Euro 0, Euro 1, Euro 2 și Euro 3 sunt reunite într-o singură categorie. Urmează Euro 4 și Euro 5, apoi Euro 6, în timp ce vehiculele electrice au o categorie distinctă.

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Astfel, pentru aceeași perioadă de valabilitate, două autoturisme pot avea prețuri diferite ale rovinietei.

Ce se întâmplă cu taxa de la Fetești-Cernavodă

O altă schimbare importantă de la 1 octombrie este eliminarea taxei separate pentru traversarea podurilor de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.

Măsura a fost anunțată de ministrul Transporturilor în contextul trecerii la noul sistem de tarifare rutieră. De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai achita separat aceste taxe de trecere.

Pentru șoferii care folosesc Autostrada Soarelui, schimbarea înseamnă că, de la această dată, traversarea podului Fetești-Cernavodă nu va mai presupune plata unui peaj separat.

Eliminarea acestor taxe este legată de încetarea vechiului sistem de peaje odată cu aplicarea noului cadru de tarifare rutieră.

Camioanele trec la TollRo

CNAIR a anunțat că platforma TollRo este pregătită și va deveni operațională la 1 octombrie, la ora 00:00.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, schimbarea este mai importantă decât în cazul autoturismelor.

Aceste vehicule vor trece la TollRo, iar tariful nu va mai fi stabilit în principal în funcție de perioada pentru care este achitat, ci în funcție de distanța parcursă.

Legea stabilește că TollRo se calculează prin înmulțirea unui tarif unitar cu distanța parcursă pe sectoarele de drum pentru care se aplică sistemul. Tariful unitar include atât componenta pentru utilizarea infrastructurii, cât și o componentă legată de costurile externe generate de poluarea atmosferică.

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În calcul intră caracteristicile vehiculului și tipul de drum, iar CNAIR precizează că sistemul se aplică vehiculelor de marfă de peste 3,5 tone care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.

Cum va fi plătit TollRo

Transportatorii vor avea posibilitatea să achite tariful fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit, fie prin tarifarea în funcție de distanța efectiv parcursă.

În cazul tarifării în funcție de distanță, traseul va fi înregistrat prin sistemul electronic, iar plata se va face din portofelul electronic.

Platforma TollRo și aplicația mobilă vor deveni operaționale la 1 octombrie 2026, la ora 00:00. CNAIR a anunțat că vânzarea prin sistemul actual va fi oprită la 30 septembrie, la ora 23:59.

Ce se întâmplă cu rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie

Pentru autoturismele care rămân în sistemul rovinietei, documentele cumpărate înainte de schimbare își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea.

CNAIR precizează că nu este necesară achiziționarea unei noi roviniete doar pentru că sistemul se schimbă. Verificarea în trafic se va face automat.

Prin urmare, un șofer care are o rovinietă valabilă și după 1 octombrie nu trebuie să cumpere o a doua rovinietă pentru aceeași perioadă.

De unde se va cumpăra rovinieta

Începând cu 1 octombrie, rovinieta și celelalte servicii ale noului sistem vor fi gestionate prin platforma TollRo și aplicația mobilă.

CNAIR precizează că rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați, punctele de vânzare CNAIR, punctele de trecere a frontierei și prin SMS.