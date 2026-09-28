„Matematicienii războiului”. Cine sunt ucrainenii care inventează armele care îl fac praf pe Putin

Un laborator ucrainean de tehnologie militară, condus de așa-numiții „matematicieni ai războiului”, produce în ritm accelerat echipamente militare de ultimă generație, menite să afecteze forțele lui Vladimir Putin pe front.

Dronă realizată în laboratorul BRAVE1 Foto: Xv

În timp ce Rusia are avantajul numărului de soldați, al resurselor financiare și al echipamentului, Ucraina luptă mizând pe viteză și tehnologie, scrie The Sun.

De la războiul improvizat la un pilon al securității europene

Această strategie s-a văzut clar atât pe câmpul de luptă, cât și în Marea Neagră și chiar în inima Moscovei, determinând forțele ruse să bată în retragere.

În centrul acestui progres impresionant se află Brave1, o platformă de tehnologie militară susținută de statul ucrainean, creată pentru a finanța și a accelera dezvoltarea celor mai performante tehnologii de apărare din Ucraina.

Fondatorul platformei, Andrii Grițeniuk, a declarat pentru The Sun: „Este limpede că nu putem lupta împotriva Rusiei doar producând mai multe arme standard. Ne asigurăm că desfășurăm permanent, pe linia frontului, tehnologii noi și inovatoare. Și, în acest moment, este foarte greu să găsești drone sau alte produse folosite în luptă la care Brave1 să nu fi contribuit.”

La aproape cinci ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, sistemul de apărare al țării s-a transformat dintr-un răspuns improvizat de război într-un pilon al viitoarei securități europene.

Colaborarea cu industria occidentală

În prezent, platforma colaborează și cu asociația britanică de comerț din domeniul aerospațial, apărare și securitate, pentru a integra cele mai recente inovații ucrainene, testate deja în luptă, în lanțurile de aprovizionare occidentale.

Înființată în 2023, Brave1 funcționează ca un laborator de testare în timp real, în care cicluri de inovație care, în mod normal, ar dura un an sunt comprimate în doar câteva săptămâni.

„Eficiența maximă a unei inovații pe linia frontului se măsoară în luni”

„Eficiența maximă a unei inovații pe linia frontului se măsoară în luni”, a explicat Andrii. „Nu este ca în războaiele anterioare, unde o tehnologie nouă rămânea eficientă timp de ani de zile. Dronele produse acum un an nu mai sunt eficiente astăzi.”

Producerea celor mai noi arme într-un ritm fără precedent oferă Ucrainei un „avantaj competitiv temporar”. „Noile tehnologii ne permit să învingem Rusia și să menținem această agresiune sub control, astfel încât să nu pierdem”, a spus Andrii.

Investiții în creștere exponențială

În 2025, investițiile în companiile ucrainene de tehnologie militară au crescut la peste 79 de milioane de lire sterline, față de doar 800.000 de lire sterline în 2023 — o creștere de o sută de ori în doar doi ani.

Brave1 nu produce arme, ci oferă o platformă prin care armata ucraineană, companiile din domeniul apărării, investitorii și inginerii pot colabora. Un produs de calitate parcurge rapid etapele necesare pentru a primi finanțare, feedback din partea armatei, certificare și, în final, pentru a fi adoptat de Forțele Armate ale Ucrainei, totul printr-un proces unic, simplificat.

Mii de companii și sute de mii de sisteme furnizate armatei

În ultimii trei ani, Brave1 a acordat aproape 1.000 de granturi, în valoare totală de peste 97 de milioane de lire sterline (5,8 miliarde de grivne), pentru a sprijini trecerea tehnologiilor militare de la concept la linia frontului.

Platforma reunește în prezent peste 3.000 de companii înregistrate, care au furnizat armatei ucrainene aproximativ 500.000 de sisteme, printre care drone, platforme robotizate terestre, echipamente de război electronic (EW) și de informații electronice (ELINT).

„În multe cazuri, provocăm Rusiei pierderi extrem de dureroase”, a spus Andrii.

Pierderi uriașe pentru armata rusă

Armata rusă a suferit 1,4 milioane de victime pe front și până la 450.000 de morți de la declanșarea invaziei, în februarie 2022. Serviciile de informații occidentale estimează că Putin pierde cu 6.000 de soldați mai mulți în fiecare lună decât reușesc generalii săi să recruteze.

Aceste pierderi uriașe au fost amplificate de ritmul rapid al inovației în rețeaua ucraineană de drone și în tehnologiile bazate pe inteligență artificială. Brave1 a contribuit la o creștere de zece ori a numărului de lovituri reușite cu drone ghidate prin AI asupra țintelor inamice. Flota ucraineană de drone kamikaze poate evita interceptarea sau bruiajul rusesc și folosește recunoașterea imaginilor pentru a-și lovi țintele cu precizie.

Vehicule terestre fără pilot, dezvoltate de la zero

Platforma a dezvoltat de la zero și vehicule terestre fără pilot (UGV). În prezent, peste 200 de producători de UGV furnizează mai mult de 300 de produse de acest tip. Una dintre cele mai recente inovații este un vehicul terestru fără pilot, cu patru roți, dotat cu o turelă robotizată, controlată de la distanță, capabilă să transporte simultan două puști Kalașnikov. Potrivit reprezentanților programului, sistemul a trecut de la stadiul de concept la cel de prototip funcțional în mai puțin de șase luni.

„Matematicienii războiului”

Ucraina a apelat la tehnologie pentru a compensa lipsa de soldați și de vehicule blindate. „Avem o echipă specială, pe care o numim «matematicienii războiului», formată din doctori în matematică, analiști de date și specialiști în știința datelor”, a explicat Andrii. „Această echipă analizează tot ce se întâmplă pe linia frontului. Avem cel mai mare volum de date din lume, procesat zilnic. Facem prognoze, previziuni, analizăm punctele slabe și comparăm eficiența diferitelor tipuri de armament.”

Dronele FPV, o schimbare de paradigmă

Această abordare a dus la apariția dronelor de tip FPV (First Person View), o adevărată schimbare de paradigmă în primii ani ai războiului. Dronele FPV sunt folosite pentru a lansa muniție grea sau pentru a se prăbuși direct asupra țintelor. Unele dintre ele dispun de sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială sau sunt construite astfel încât să nu poată fi bruiate, folosind cabluri de fibră optică ce se pot întinde pe distanțe de peste 30 de kilometri.

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Succese în Marea Neagră

În Marea Neagră, dronele navale fără pilot au scufundat sau avariat aproximativ o duzină de nave de război rusești din 2022 încoace, obligând flota Moscovei să se retragă spre Novorossisk.

Răspunsul Rusiei și competiția pentru interceptoare

În ciuda succeselor Ucrainei, Rusia a continuat să-și mărească producția de drone de atac, mizând pe ținte mai rapide. În 2026, capacitatea de producție a ajuns la aproximativ 5.800 de drone pe lună, dintre care 3.000 cu propulsie tip jet. Ca răspuns, Brave1 a lansat, în aprilie anul trecut, o competiție pentru dezvoltarea unor drone interceptoare.

„În 2025 am început să finanțăm companii ucrainene, anticipând că Rusia va folosi această tehnologie”, a spus Andrii. „Într-un singur an, avem deja opt produse diferite implementate pe linia frontului.”

Contracararea dronelor Shahed

Moscova se bazează tot mai mult pe drone Shahed cu propulsie tip jet pentru a lovi în interiorul Ucrainei, ca înlocuitor pentru artileria sa cu rază lungă, scumpă și tot mai limitată. „Atunci când Rusia a început să folosească dronele Shahed, într-un timp foarte scurt am dezvoltat drone interceptoare capabile să le contracareze eficient și să le distrugă”, a spus Andrii. „În mod similar, acum Rusia a început să folosească noi versiuni cu propulsie tip jet, Shahed-4 și Shahed-5.”

O categorie complet nouă de armament

În doar patru ani, Ucraina a creat o categorie complet nouă de armament, neexistentă anterior nicăieri în lume. Brave1 găzduiește peste 150 de companii ucrainene care produc diverse tipuri de interceptoare, inclusiv drone FPV, avioane, drone de tip „X-wing” și rachete.

Timpii de dezvoltare diferă de la un produs la altul, în funcție de complexitatea acestuia și de viteza de producție. Pentru unele soluții, ritmul de fabricație este atât de rapid încât companiile externe nu reușesc să țină pasul.

Dependența de microcalculatoare și de sisteme Patriot

„Utilizarea inteligenței artificiale a devenit uriașă și este nevoie de capacități de calcul de ultimă generație. Peste 80% dintre microcalculatoare sunt achiziționate exclusiv de Ucraina”, a spus Andrii. „Iar aceste companii se confruntă cu dificultăți în scalarea rapidă a producției. Acest lucru ne afectează în mod direct.”

O altă problemă este incapacitatea Ucrainei de a produce, singură, anumite categorii de echipamente. În acest an, stocurile de sisteme de apărare antiaeriană Patriot s-au epuizat. Interceptoarele americane sunt unul dintre puținele sisteme capabile să oprească rachetele balistice rusești.

Record de rachete balistice lansate de Rusia

Rusia a lansat 126 de rachete balistice asupra Ucrainei în iulie 2026 — un nou record lunar, pe fondul intensificării bombardamentelor lui Putin asupra orașelor și infrastructurii civile.

Bilanțul victimelor provocate de escaladarea atacurilor rusești crește îngrijorător — datele ONU arată că 1.396 de civili ucraineni au murit în primele șase luni ale acestui an, o creștere de 37% față de aceeași perioadă din 2025.

Kiev a avertizat de luni de zile în privința acestei lipse critice, cerând partenerilor internaționali să suplimenteze livrările, însă nu există nicio garanție în acest sens.

Producția internă de componente

„Este extrem de important să avem o piață internă proprie”, a spus Andrii.

În 2025, Brave1 a lansat un program amplu pentru producția independentă de componente. În mai puțin de un an, proiectul a ajuns să reunească peste 300 de companii ucrainene, care produc motoare, antene, cabluri și camere termice.

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Rachete de producție internă

Cel mai recent program al platformei se concentrează pe rachete de producție internă, Brave1 avertizând că noile rachete fabricate în Ucraina vor începe în curând să lovească ținte inamice aflate, în prezent, dincolo de raza de acțiune a dronelor.

„Nu doar că suntem capabili să scalăm rapid producția, în funcție de cerere”, a spus Andrii, „dar reducem și riscurile strategice legate de dependența de alte state și de procedurile de control al exporturilor.”

Alte direcții de dezvoltare

Deși rachetele rămân prioritatea principală a Ucrainei, Brave1 lucrează și la dezvoltarea unor nave-purtătoare de drone, roiuri de drone ghidate prin inteligență artificială, soluții anti-bombă ghidată și lasere de ghidare a muniției, atât terestre, cât și aeriene.

Cooperarea internațională

Pentru a atinge aceste obiective, platforma s-a deschis către cooperarea internațională. „Am devenit mai valoroși pentru Uniunea Europeană, pentru că le permitem țărilor aliate să-și diversifice dependența față de statele asiatice. Iar acesta este unul dintre pilonii strategiei noastre”, a spus Andrii.

Platforma a lansat, în iunie, programul Brave International, menit să cofinanțeze și să dezvolte inovații în domeniul apărării la nivel global. Tot atunci, Brave1 a găzduit primul său „UK Investment Tour”, la Londra, unde zece startup-uri avansate din domeniul apărării și-au prezentat proiectele în fața unor investitori britanici și a unor reprezentanți ai Ministerului Apărării.

La câteva săptămâni distanță, Brave1 și NATO au lansat un program comun de inovație, destinat finanțării companiilor de apărare din statele membre ale Alianței.

„Împărtășim experiența noastră pentru a ajuta și alte țări să ajungă la același ritm. Și funcționează”, a spus Andrii. „S-a dovedit că funcționează în ultimii patru ani și vom continua să ajutăm atât țara noastră, cât și alte state, să devină mai puternice.”