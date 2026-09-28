Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani

Saipan a devenit un punct fierbinte pentru "turismul pentru naștere", alimentând temeri că Beijingul ar crește, practic, o generație de spioni cu pașaport american, scrie The Telegraph.

Insula Saipan este teritoriu american din 1986 Foto: X@chipi1215

Într-o zi umedă de vară, în luna iulie, o geantă alb-albastră, îndesată cu bani cash, i-a fost pusă în mâini traducătoarei pe care o vom numi Melanie (un pseudonim).

Geanta îi fusese dată de o femeie chineză de 36 de ani, chiar în momentul în care aceasta era dusă în sala de operație pentru o cezariană.

Melanie fusese chemată la singurul spital important de pe insula izolată Saipan pentru a traduce pentru femeie, care călătorise singură din China pentru a naște pe acest teritoriu american, oferind astfel automat cetățenie americană copilului ei.

"Mi-a spus că a venit pentru pașaportul american", povestește Melanie. "Mi-a zis: Nu am foarte mulți bani, dar vreau să le ofer copiilor mei două opțiuni: China sau altă țară. Pașaportul american îmi dă acces la două țări."

Melanie vorbește atât engleză, cât și chineză, o abilitate devenită tot mai importantă pe Saipan, unde traducătorii ajută femeile însărcinate venite din China să se descurce în singurul spital al insulei și în micile clinici locale.

Rețeaua de traducători, unii lucrând ca liber-profesioniști, alții angajați de firme specializate în "turismul de naștere", a devenit parte integrantă a acestei economii paralele.

"În China, majoritatea orașelor sunt destul de sărace, așa că oamenii nu vor să rămână acolo", explică Melanie. "Dacă nu pot ajunge în SUA, atunci vin pe Saipan."

Melanie spune că preferă să nu dezvăluie numele femeii sau al copilului ei, o practică deloc neobișnuită în acest domeniu. Ea nu lucrează pentru o companie specializată în turism de naștere, dar spitalul o cheamă adesea să acționeze în numele proaspetelor mămici.

Trump încearcă să interzică cetățenia prin naștere

Multe dintre femeile care vin special pe Saipan pentru a naște copii americani evită să discute despre ceea ce fac, temându-se să atragă atenția asupra unei practici devenite tot mai controversate pe această insulă mică din Pacific și pe care președintele american Donald Trump încearcă, cu insistență, să o interzică.

Pe 6 august, președintele american a semnat un ordin executiv prin care și-a declarat intenția de a pune capăt turismului de naștere. Călătoria explicită în SUA pentru a naște, obținând astfel automat cetățenie pentru copil, reprezintă o practică abuzivă, a spus Trump, adăugând că "cetățenia americană întruchipează o legătură sacră între poporul american și națiunea sa".

"Sub conducerea secretarului de stat Rubio, Departamentul de Stat acționează la nivel global pentru a opri acest abuz, pentru a dezmembra rețelele de turism natal și pentru a-i trage la răspundere pe cei care încearcă să păcălească sistemul nostru", a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Saipan este teritoriu american din 1986

Deși se află la 30 de ore de zbor distanță, Saipan este teritoriu american din 1986. Deși are doar 8 kilometri lățime, o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și aproape nicio economie proprie, insula ocupă una dintre cele mai importante poziții strategice, atât militar, cât și geografic, din Asia de Est.

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Aflată la aproximativ 2.700 de kilometri de Taiwan, 2.900 de kilometri de China și 2.250 de kilometri de Japonia, insula reprezintă linia de front a democrației occidentale în Asia de Est și se află la o oră de zbor de Guam, unde SUA au o bază militară importantă.

Poziția geografică unică a insulei i-a permis să joace un rol esențial în încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În 1944, SUA au capturat insula de la trupele japoneze. Insula vecină, Tinian, a devenit locul de unde a decolat avionul care a bombardat Hiroshima, tocmai datorită apropierii de Japonia.

Însă ceea ce fusese cândva considerat un avanpost util al SUA în Orientul Îndepărtat a devenit, între timp, un potențial punct de risc, din cauza unor reglementări speciale privind vizele, care permit turiștilor chinezi să viziteze teritoriul practic fără viză, o situație unică, fără echivalent nicăieri altundeva în SUA sau în Occident.

În prezent, experții se tem că Saipan este exploatat drept o rută facilă de intrare în Statele Unite, că turismul pentru nașteri a permis guvernului chinez să „crească“ spioni echipați cu pașapoarte americane și, poate cel mai alarmant, că insula ar putea fi ținta unei campanii chineze de influență ("soft power"), care ar lăsa SUA vulnerabile în fața unui eventual atac.

Turismul pentru nașteri a apărut pe Saipan în 2009, după ce economia insulei se prăbușise complet. Turiștii chinezi au fost considerați, la acea vreme, o sursă importantă de venituri pentru economia aflată în declin, iar în timpul administrației Obama, acestora li s-a permis să intre pe teritoriu fără viză, pentru perioade de până la 45 de zile.

La apogeul fenomenului, în 2018, 581 de copii s-au născut ca urmare a „turismului pentru nașteri“, reprezentând 46% din totalul nașterilor, potrivit datelor publicate de Commonwealth Health Corporation, unicul spital de pe insulă.

Limita de ședere fără viză a fost redusă la 14 zile în 2024, într-un efort de a limita acest fenomen, însă datele arată că turistele însărcinate continuă să vină pe insulă. În 2024, 58 de nașteri au fost atribuite unor persoane clasificate drept turiste, adică 10% din totalul nașterilor. Anul trecut, aproape 50 de femei au vizitat Saipan ca turiste pentru a naște, reprezentând 8% din numărul total de copii născuți pe insulă în acel an.

Site-uri în limba chineză promovează deschis Saipan drept destinația ideală pentru a naște și a obține cetățenie americană. Iar atunci când copilul american împlinește 18 ani, acesta poate sponsoriza obținerea unui green card pentru părinți, scrie The Telegraph.

În 2023, aproximativ 370.000 de migranți chinezi au ajuns în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un grup de state cu venituri ridicate, printre care SUA, Marea Britanie și Australia, care colaborează pe teme de politică socială. Statele Unite au fost principala destinație, cu aproximativ 57.000 de migranți chinezi stabiliți acolo.

Oamenii vor să scape de China comunistă, iar pentru mulți dintre ei, SUA reprezintă destinația supremă dacă reușesc să ajungă acolo.