Ouăle, super-alimentul care protejează creierul: bogate în proteine, vitamine și antioxidanți. Câte ar trebui să mănânci pe săptămână

Un consum regulat, dar moderat, de ouă ar putea avea un efect protector asupra creierului și ar putea reduce riscul de apariție a bolii Alzheimer la persoanele în vârstă.

Potrivit unui studiu publicat în The Journal of Nutrition, realizată pe baza datelor din peste 40.000 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani din Statele Unite, sugerează că persoanele care includ ouăle în alimentație au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta această formă de demență, comparativ cu cei care le consumă rar sau deloc, scrie psypost.

Reduceri de risc de până la 27%

Potrivit autorilor, consumul a cel puțin cinci ouă pe săptămână a fost asociat cu o reducere a riscului de Alzheimer de până la 27%. Chiar și un consum redus, de 1–3 ori pe lună, a fost corelat cu o scădere a riscului cu aproximativ 17%, în timp ce 2–4 porții săptămânale au indicat o reducere de 20%.

„Persoanele care consumau ouă în mod regulat aveau un risc mai mic decât cele care le consumau rar sau deloc”, a explicat unul dintre cercetători, subliniind însă că rezultatele nu demonstrează o relație de cauzalitate.

Nutrienți importanți pentru creier

Specialiștii susțin că ouăle conțin o serie de substanțe benefice pentru funcționarea creierului, precum colina-esențială pentru comunicarea între celulele nervoase -, dar și luteină și zeaxantină, antioxidanți asociați cu o performanță cognitivă mai bună.

De asemenea, ouăle furnizează acizi grași omega-3 și fosfolipide, componente implicate în structura și funcționarea celulelor cerebrale.

Cercetarea a analizat date colectate pe o perioadă medie de peste 15 ani, folosind inclusiv dosare medicale Medicare pentru identificarea diagnosticului de Alzheimer. Participanții au completat la începutul studiului chestionare detaliate privind alimentația.

Specialiștii subliniază că ouăle nu trebuie privite ca un „tratament” sau o metodă de prevenire în sine, ci mai degrabă ca parte a unei diete echilibrate, asociată cu un stil de viață sănătos pentru creier.

Cercetările viitoare vor analiza dacă efectele se mențin și în alte populații și ce rol au exact nutrienții din ouă în protecția împotriva declinului cognitiv.