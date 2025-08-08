search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Gestul banal de dimineață care reduce riscul atacurilor de cord și AVC-urilor. Cum să previi formarea cheagurilor de sânge

0
0
Publicat:

Deși coagularea sângelui este esențială pentru vindecarea rănilor, formarea cheagurilor în interiorul vaselor poate deveni o amenințare serioasă pentru viață. În fiecare an, doar în SUA aproximativ 900.000 de oameni dezvoltă cheaguri de sânge — o cauză majoră a atacurilor de cord și accidentelor vasculare cerebrale, după cum avertizează Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Din păcate, între 60.000 și 100.000 dintre aceștia își pierd viața din cauza complicațiilor generate de aceste cheaguri.

Femeie care abia trezită bea o cană cu apă fericită Foto Arhiva Adevărul
Un simplu obicei matinal poate preveni cheagurile de sânge și proteja inima Foto Arhiva Adevărul

Oricine poate fi expus riscului, însă anumite condiții și obiceiuri zilnice pot crește șansele de apariție a cheagurilor, atrage atenția dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervențional și director medical al Programului „Inimă Structurală” de la Centrul Medical Memorial Care Saddleback din California, citat de Parade.

Dezvoltarea cheagurilor de sânge este un proces complex și nu există o soluție miraculoasă, însă adoptarea unor obiceiuri simple poate contribui la reducerea riscului. Mai mult, având în vedere cât de devastatoare pot fi consecințele, prevenția devine cu atât mai importantă.

Descoperă ce schimbare ușoară poți face dimineața, obiceiul care-ți poate proteja sănătatea inimii și ce alte măsuri recomandă specialiștii pentru a preveni apariția periculoaselor cheaguri de sânge.

Cheagurile de sânge: Riscuri, complicații grave și factorii ascunși care cresc pericolul

Cheagurile de sânge reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătate, putând duce la complicații grave precum tromboza venoasă profundă (TVP) și embolia pulmonară (EP), avertizează Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

TVP apare atunci când un cheag se formează în venele profunde (cel mai frecvent în picioare), iar dacă se desprinde, poate bloca arterele plămânilor, provocând embolie pulmonară, o afecțiune care poate fi fatală. De asemenea, deși rară, tromboza venoasă cerebrală afectează vasele de sânge din creier și este responsabilă pentru până la 3% din accidentele vasculare cerebrale.

Factorii de risc pentru formarea cheagurilor includ înaintarea în vârstă, bolile cardiace sau pulmonare, sedentarismul prelungit, precum și supraponderabilitatea. Un factor mai puțin cunoscut, dar la fel de important, este deshidratarea, care crește considerabil riscul, avertizează Asociația Americană a Inimii (AHA).

Obiceiul matinal simplu care îți poate salva viața prevenind cheagurile de sânge

Din acest motiv, cardiologii recomandă să începeți ziua cu un pahar de apă înainte de prima ceașcă de cafea. „Cafeaua este un diuretic ușor care stimulează pierderea de lichide, iar mulți oameni se trezesc deja deshidratați după noapte”, explică dr. Catherine Weinberg, directoarea departamentului de Boli Cardiovasculare Congenitale de la Spitalul Lenox Hill.

Citește și: Medicii avertizează: nu combina niciodată aceste două suplimente, deoarece crește riscul de cheaguri de sânge și leziuni renale

Hidratarea cu apă plată înainte de cafea ajută la compensarea acestui efect și pregătește organismul pentru o zi în stare optimă.

„Consumul de cafea fără o hidratare prealabilă duce la concentrarea sângelui și crește riscul de coagulare. Gândește-te la apa de dimineață ca la amorsarea pompei care pune în funcțiune sistemul circulator în cel mai sănătos mod posibil”, adaugă dr. Anne B. Curtis, cardiolog și profesor la Universitatea din Buffalo.

Chiar și un pahar modest de 250 ml de apă înainte de cafeaua de dimineață poate reduce semnificativ vâscozitatea sângelui pe parcursul zilei, diminuând astfel riscul formării cheagurilor periculoase.

Deshidratarea dimineața crește riscul formării cheagurilor de sânge — sfatul cardiologilor

Unul dintre motivele pentru care deshidratarea dimineața poate fi periculoasă este că mărește densitatea sângelui — un fenomen cunoscut sub numele de „vâscozitate”, explică dr. Chen. „Un sânge mai dens înseamnă un risc mai mare ca acesta să formeze cheaguri în vene”, avertizează specialistul.

În schimb, o hidratare corectă asigură un volum optim de sânge, detaliază dr. Alfonso H. Waller, șeful Diviziei de Cardiologie la Școala Medicală Rutgers: „Atunci sângele circulă liber, fără impedimente. Când ești deshidratat, circulația este afectată, iar riscul de formare a cheagurilor crește”.

Desigur, o cafea băută fără apă nu garantează că vei face un cheag de sânge, însă dr. Chen recomandă ca persoanele cu factori de risc să fie deosebit de atente la hidratare pentru a nu amplifica pericolul.

Așa cum subliniază și dr. Dawn Warner Kershner, cardiolog la Centrul de Inimă Mercy din Baltimore: „Apa nu previne direct apariția cheagurilor de sânge, însă hidratarea adecvată ajută considerabil la reducerea riscului”.

Alte metode eficiente pentru a reduce riscul formării cheagurilor de sânge

Dacă suferiți de factori de risc precum obezitatea sau afecțiuni cardiace, dr. Chen recomandă o gestionare atentă a acestor probleme. „Controlul bun al sănătății scade în mod natural riscul apariției cheagurilor de sânge”, explică specialistul.

Pe lângă tratamentele medicale, mișcarea joacă un rol esențial: ridicați-vă și plimbați-vă la fiecare oră, mai ales în timpul călătoriilor, și evitați pozițiile statice prelungite, recomandă Asociația Americană a Inimii (AHA).

Și nu uitați de hidratare — un factor adesea neglijat, dar vital. „Mulți nu realizează că deshidratarea ușoară, dar constantă, crește semnificativ riscul de formare a cheagurilor, iar vestea bună este că acest risc poate fi prevenit”, atrage atenția Dr. Weinberg.

Viață sănătoasă

