 Fructul care seamănă izbitor cu pielea unui șarpe: ce se ascunde sub coaja cu solzi și de ce este atât de apreciat | adevarul.ro
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Fructul care seamănă izbitor cu pielea unui șarpe: ce se ascunde sub coaja cu solzi și de ce este atât de apreciat

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Un fruct exotic originar din Asia de Sud-Est atrage atenția prin aspectul neobișnuit al cojii, care seamănă izbitor cu pielea unui șarpe. Salakul, cunoscut și sub denumirea de „snake fruit”, are o pulpă albă, crocantă și suculentă, cu un gust dulce-acrișor.

Unul dintre cele mai neobișnuite fructe din lume are coaja ca pielea unui șarpe
Unul dintre cele mai neobișnuite fructe din lume are coaja ca pielea unui șarpe Foto: pexels

Salakul este fructul palmierului Salacca zalacca, originar din Indonezia, Java și Sumatra. Fructele cresc în ciorchini și au o formă ovală, ușor ascuțită. Coaja este acoperită cu solzi mici, maronii sau maro-roșiatici, de unde provine și denumirea de „fructul-șarpe”.

În interior, fructul este complet diferit. Pulpa este albă sau de culoarea fildeșului, fermă și crocantă și este împărțită în trei segmente. Gustul poate aminti de ananas, citrice, banană și miere, cu o notă acrișoară. Unele soiuri au însă și o ușoară astringență, potrivit cibotoday.

Un soi care riscă să dispară

Una dintre cele mai cunoscute varietăți este salakul Condet, cultivat în zona Condet, din apropierea capitalei Jakarta, în Indonezia. Pentru comunitatea Betawi, acest fruct a avut o importanță deosebită. Era consumat la sărbători, oferit cadou și vândut turiștilor ca suvenir.

În 1989, autoritățile din Jakarta au declarat salakul Condet simbol al orașului.

În prezent, acest soi a devenit tot mai rar. Nu mai există plantații comerciale importante, iar pomii se găsesc în special în grădinile și curțile localnicilor. Poluarea apei, degradarea solului și extinderea construcțiilor au dus la scăderea numărului de pomi și au făcut cultivarea soiului tot mai dificilă.

Se poate mânca proaspăt sau folosi în preparate

Salakul se consumă de obicei proaspăt, după îndepărtarea cojii. Pulpa poate fi adăugată în salate de fructe sau consumată ca gustare.

Soiurile mai dulci sunt folosite în deserturi și smoothie-uri, în timp ce fructele mai acrișoare pot fi prăjite, uscate, fierte, caramelizate sau transformate în chutney. Salakul este folosit și în curry-uri, salate și preparate dulce-acrișoare.

Există numeroase soiuri, printre cele mai cunoscute fiind Gula Pasir, apreciat pentru gustul dulce și pulpa suculentă, și Pondoh, cultivat în special în Java.

Deși este popular în anumite zone din Asia de Sud-Est, salakul rămâne un fruct exotic și puțin cunoscut în Europa. 

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