Fructul minune care te ajută să ai un creier sănătos și o memorie de fier. Este supranumit „aurul negru” și este plin de vitamine și antioxidanți

Consumul zilnic al unei cantități mici de afine poate avea efecte semnificative asupra memoriei și funcției cognitive, potrivit mai multor studii științifice recente. Beneficiile sunt atribuite în principal antocianinelor, compuși vegetali cu puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, care se regăsesc în special în afine.

Cercetările au arătat că aceste substanțe pot reduce inflamația, pot stimula sănătatea vaselor sanguine și pot menține nivelul glicemiei mai stabil, toate contribuind la o funcționare optimă a creierului.

Fructele de afine sunt adesea numite „aurul negru” datorită valorii lor nutriționale excepționale. Sunt bogate în antioxidanți, vitamine și fibre, oferind o protecție naturală celulelor împotriva radicalilor liberi și susținând funcțiile organismului.

Antioxidanți și vitamine pentru un creier sănătos

Antocianinele, compușii responsabili pentru culoarea intensă a afinelor, au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care contribuie la sănătatea creierului, reducând stresul oxidativ și inflamația asociate cu declinul cognitiv. Afinele susțin, de asemenea, digestia și menținerea nivelului optim de glucoză și insulină.

Un studiu realizat la King's College London pe o perioadă de 12 săptămâni a arătat că voluntarii care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice echivalentă cu aproximativ 178 de grame de afine întregi au prezentat îmbunătățiri semnificative ale memoriei, reacției și atenției, precum și o scădere a tensiunii arteriale, scrie earth.

Într-un alt studiu desfășurat timp de șase luni la University of North Carolina, persoanele cu declin cognitiv ușor care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice au prezentat o viteză de procesare a informațiilor mai rapidă, în special în grupul de vârstă 70-74 de ani, ceea ce este esențial pentru toate abilitățile cognitive.

De asemenea, un al studiu publicat în Nutritional Neuroscience a demonstrat că consumul de afine duce la o activitate cerebrală crescută și o perfuzie mai bună în regiunile asociate cu funcția cognitivă, confirmată prin imagistică prin rezonanță magnetică (IRM).

Pe plan biologic, antocianinele din afine reduc inflamația și stresul oxidativ, doi factori asociați cu declinul cognitiv, în timp ce consumul regulat poate îmbunătăți dilatarea vaselor sanguine mediate de flux (FMD), facilitând o circulație sanguină mai eficientă și reducând riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, afinele ajută la menținerea unor niveluri stabile de glucoză și insulină, esențiale pentru funcția cognitivă optimă.

Beneficiile nu se limitează la persoanele în vârstă. Studii recente au arătat îmbunătățiri ale memoriei și vitezei de procesare a informațiilor și la adulții tineri.

Cum să le consumi pentru rezultate optime

Mai mult, copiii cu vârste între 7 și 10 ani care au consumat băuturi cu afine sălbatice au prezentat o creștere cu 9% a vitezei de reacție și îmbunătățiri ale memoriei executive.

Potrivit publicației citate, pentru a obține aceste efecte pozitive, specialiștii recomandă consumul zilnic a aproximativ 150 de grame de afine proaspete sau congelate, echivalentul unei căni.

Afinele pot fi adăugate în iaurt, cereale, smoothie-uri sau consumate ca gustare.