search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Fructul minune care te ajută să ai un creier sănătos și o memorie de fier. Este supranumit „aurul negru” și este plin de vitamine și antioxidanți

0
0
Publicat:

Consumul zilnic al unei cantități mici de afine poate avea efecte semnificative asupra memoriei și funcției cognitive, potrivit mai multor studii științifice recente. Beneficiile sunt atribuite în principal antocianinelor, compuși vegetali cu puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, care se regăsesc în special în afine.

Afinele au numeroase beneficii pentru sănătate FOTO: Shuterstock
Afinele au numeroase beneficii pentru sănătate FOTO: Shuterstock

Cercetările au arătat că aceste substanțe pot reduce inflamația, pot stimula sănătatea vaselor sanguine și pot menține nivelul glicemiei mai stabil, toate contribuind la o funcționare optimă a creierului.

Fructele de afine sunt adesea numite „aurul negru” datorită valorii lor nutriționale excepționale. Sunt bogate în antioxidanți, vitamine și fibre, oferind o protecție naturală celulelor împotriva radicalilor liberi și susținând funcțiile organismului.

Antioxidanți și vitamine pentru un creier sănătos

Antocianinele, compușii responsabili pentru culoarea intensă a afinelor, au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care contribuie la sănătatea creierului, reducând stresul oxidativ și inflamația asociate cu declinul cognitiv. Afinele susțin, de asemenea, digestia și menținerea nivelului optim de glucoză și insulină. 

Un studiu realizat la King's College London pe o perioadă de 12 săptămâni a arătat că voluntarii care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice echivalentă cu aproximativ 178 de grame de afine întregi au prezentat îmbunătățiri semnificative ale memoriei, reacției și atenției, precum și o scădere a tensiunii arteriale, scrie earth.

Într-un alt studiu desfășurat timp de șase luni la University of North Carolina, persoanele cu declin cognitiv ușor care au consumat zilnic pulbere de afine sălbatice au prezentat o viteză de procesare a informațiilor mai rapidă, în special în grupul de vârstă 70-74 de ani, ceea ce este esențial pentru toate abilitățile cognitive.

De asemenea, un al studiu publicat în Nutritional Neuroscience a demonstrat că consumul de afine duce la o activitate cerebrală crescută și o perfuzie mai bună în regiunile asociate cu funcția cognitivă, confirmată prin imagistică prin rezonanță magnetică (IRM).

Pe plan biologic, antocianinele din afine reduc inflamația și stresul oxidativ, doi factori asociați cu declinul cognitiv, în timp ce consumul regulat poate îmbunătăți dilatarea vaselor sanguine mediate de flux (FMD), facilitând o circulație sanguină mai eficientă și reducând riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, afinele ajută la menținerea unor niveluri stabile de glucoză și insulină, esențiale pentru funcția cognitivă optimă.

Beneficiile nu se limitează la persoanele în vârstă. Studii recente au arătat îmbunătățiri ale memoriei și vitezei de procesare a informațiilor și la adulții tineri.

Cum să le consumi pentru rezultate optime

Mai mult, copiii cu vârste între 7 și 10 ani care au consumat băuturi cu afine sălbatice au prezentat o creștere cu 9% a vitezei de reacție și îmbunătățiri ale memoriei executive.

Potrivit publicației citate, pentru a obține aceste efecte pozitive, specialiștii recomandă consumul zilnic a aproximativ 150 de grame de afine proaspete sau congelate, echivalentul unei căni.

Afinele pot fi adăugate în iaurt, cereale, smoothie-uri sau consumate ca gustare.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
mediafax.ro
image
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul Israelului!
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
antena3.ro
image
Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
observatornews.ro
image
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei
playtech.ro
image
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde calificarea la CM
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Banii de pensie pentru românii care au muncit în străinătate. Cum se calculează vechimea în muncă în UE
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate