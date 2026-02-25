Fructul numărul 1 pentru longevitate. Ce recomandă cercetătorii pentru o viață mai lungă

Alimentația zilnică joacă un rol esențial în menținerea sănătății pe termen lung și în creșterea „duratei de viață sănătoase” – adică numărul anilor trăiți fără boli cronice. Totuși, în Statele Unite, această perioadă este în scădere, în condițiile în care peste trei sferturi dintre americani suferă de cel puțin o boală cronică, precum afecțiuni cardiovasculare, cancer sau diabet, notează publicația Today.

Potrivit lui Emily Johnston, profesor cercetător la NYU Langone Health și specialist în nutriție și longevitate, consumul crescut de alimente vegetale bogate în nutrienți și reducerea produselor ultraprocesate pot contribui la prevenirea bolilor cronice și la susținerea unei îmbătrâniri sănătoase.

„Fructele și legumele proaspete nu sunt negociabile dacă ne dorim o viață mai lungă și mai sănătoasă”, subliniază cercetătoarea.

Fructul ideal pentru o viață mai lungă: fructele de pădure

Dintre toate fructele, fructele de pădure ocupă primul loc în topul recomandărilor pentru longevitate.

„Întotdeauna prioritizez fructele de pădure, în fiecare zi”, spune Johnston.

Afinele, zmeura, căpșunile și murele sunt opțiuni excelente. Deși afinele sunt adesea considerate cele mai sănătoase datorită conținutului ridicat de antioxidanți, specialista afirmă că orice tip de fructe de pădure aduce beneficii importante.

„Cu cât mai multe, cu atât mai bine”, adaugă ea.

De ce sunt atât de importante

Fructele de pădure sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Fibrele susțin sănătatea digestivă, ajută la stabilizarea glicemiei, reduc colesterolul și scad riscul de boli cardiovasculare și cancer de colon – o afecțiune aflată în creștere.

În plus, aceste fructe conțin fitonutrienți precum flavonoidele, compuși cu puternic efect antiinflamator, care protejează sănătatea inimii și a creierului. Există dovezi că un consum regulat de fructe de pădure la vârsta mijlocie poate îmbunătăți funcția cognitivă și reduce riscul de demență.

Majoritatea fructelor de pădure sunt, de asemenea, surse bune de vitamina C – care sprijină sistemul imunitar – și vitamina K, importantă pentru coagularea sângelui, dar și de minerale esențiale precum potasiul și magneziul.

Un alt avantaj este gustul dulce natural, care le transformă într-o alternativă sănătoasă la zahărul adăugat, consumat în exces de majoritatea populației.

Cum le poți introduce în alimentație

Fructele de pădure sunt ușor de integrat în dieta zilnică. Specialiștii recomandă consumul unei varietăți de fructe și legume – cel puțin cinci porții pe zi – alături de proteine slabe, grăsimi sănătoase și cereale integrale.

Le poți adăuga la micul dejun peste iaurt sau fulgi de ovăz, în smoothie-uri, în salate, ca gustare sau ca desert natural și sănătos.