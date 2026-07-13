Fructul dulce al verii care nu ar trebui consumat fără coajă: partea pe care mulți o aruncă este cea mai sănătoasă pentru inimă și digestie

Este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, însă cei mai mulți oameni fac aceeași greșeală înainte de a-l mânca. Potrivit nutriționiștilor, îndepărtarea cojii înseamnă pierderea unei părți importante din vitaminele, fibrele și antioxidanții care îi conferă cele mai multe beneficii pentru sănătate.

Piersicile fac parte din categoria fructelor sâmburoase, alături de prune, caise, cireșe și nectarine, iar potrivit nutriționistului Jamie Lee McIntyre, beneficiile lor sunt susținute de numeroase dovezi științifice.

„Consumul de piersici în fiecare zi este perfect acceptabil pentru majoritatea oamenilor. Una sau două piersici medii pe zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru majoritatea adulților sănătoși. Aceasta oferă aproximativ 70 până la 140 de calorii și între 2 și 4 grame de fibre, în funcție de mărimea fructului”, explică Jamie Lee McIntyre, potrivit Blic.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale piersicilor este aportul de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea unui tranzit intestinal regulat.

„O piersică medie conține aproximativ două grame de fibre, inclusiv fibre solubile și insolubile. Fibrele solubile hrănesc bacteriile benefice din intestin, în timp ce fibrele insolubile ajută la eliminarea deșeurilor prin tractul digestiv”, spune Jamie Lee McIntyre.

De asemenea, piersicile conțin numeroși fitonutrienți, precum beta-caroten, antocianine și luteină, dar și vitamina C, un antioxidant puternic care ajută organismul să combată stresul oxidativ și inflamația cronică.

„Acești compuși ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, care altfel ar contribui la apariția unor boli”, afirmă nutriționistul.

Specialistul subliniază că o mare parte dintre aceste substanțe benefice se află în coaja fructului.„Trebuie să mănânci coaja pentru a profita de toate beneficiile fructului. O mare parte din fibre și antioxidanți se găsesc chiar în coajă”, precizează Jamie Lee McIntyre.

Conținutul ridicat de potasiu transformă piersicile într-un aliment benefic pentru sănătatea cardiovasculară. Potasiul contribuie la reducerea efectelor sodiului asupra organismului și favorizează relaxarea vaselor de sânge, ceea ce poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

„Piersicile oferă potasiu, vitamina C, fibre și beta-caroten, care împreună ajută la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea nivelului de colesterol și pot reduce riscul general de boli de inimă atunci când sunt consumate în mod regulat, ca parte a unei diete și a unui stil de viață sănătos pentru inimă”, explică specialistul.

Piersicile pot fi o alegere bună și pentru persoanele care doresc să își mențină glicemia sub control. O piersică medie conține aproximativ 15 grame de carbohidrați, comparativ cu un măr de dimensiuni similare, care ajunge la aproximativ 25 de grame.

Nutriționiștii susțin că persoanele cu diabet se pot bucura de acest fruct, mai ales dacă îl consumă alături de alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase.

De asemenea, beta-carotenul, luteina și zeaxantina, pigmenții naturali care dau piersicilor nuanțele galbene și roșii, au un rol important în protejarea sănătății ochilor.

Studiile arată că un aport ridicat de luteină și zeaxantină poate reduce riscul de cataractă și de degenerescență maculară asociată vârstei, una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele în vârstă.

Deși sunt considerate sigure pentru majoritatea oamenilor, există și situații în care consumul de piersici trebuie limitat sau chiar evitat.

Dieteticianul Stacey Woodson avertizează că persoanele alergice la piersici sau la alte fructe sâmburoase, precum nectarinele, prunele ori cireșele, prezintă un risc crescut de reacții alergice și ar trebui să consulte medicul înainte de a introduce acest fruct în alimentație.

Totodată, persoanele diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil trebuie să fie atente.