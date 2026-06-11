Fructul care ajută digestia și este mai bogat în fibre decât avocado: de ce este considerat unul dintre cele mai eficiente alimente pentru sațietate

Un fruct ignorat de mulți consumatori obișnuiți atrage atenția specialiștilor printr-un detaliu nutrițional important: conține mai multe fibre decât avocado.

Fructul pasiunii devine tot mai prezent în discuțiile despre alimentația sănătoasă, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de fibre. Comparat cu avocado, acesta îl depășește clar la acest capitol, cu aproximativ 10,4 grame de fibre la 100 de grame, față de 6,7–6,8 grame, potrivit Blic. Această diferență îl plasează printre fructele cu cel mai ridicat conținut de fibre, un element esențial pentru sănătatea intestinelor și reglarea tranzitului intestinal.

Ajutor pentru digestie

Deși consumul de fructul pasiunii poate sprijini digestia, specialiștii subliniază că nu reprezintă un tratament pentru constipație. În cazurile ocazionale, cauzate de un aport scăzut de fibre, introducerea acestui fruct în dietă poate fi benefică, cu condiția unui consum adecvat de lichide. În schimb, în lipsa hidratării, un aport crescut de fibre poate duce la disconfort abdominal, balonare sau agravarea simptomelor.

Datorită efectului de sațietate, fructul pasiunii este adesea inclus în dietele de control al greutății. Totuși, nutriționiștii avertizează că acesta nu „arde grăsimi” și nu produce singur scădere în greutate.

În schimb, poate fi integrat cu ușurință în mese echilibrate, alături de iaurt, chefir sau cereale integrale, contribuind la un aport mai bun de fibre.

Fructul pasiunii conține polifenoli și compuși cu potențial antioxidant și antiinflamator, însă majoritatea studiilor au fost realizate pe extracte din coajă sau pe componente izolate, nu pe consumul obișnuit al fructului.

De asemenea, fibrele solubile ar putea contribui la reducerea colesterolului LDL, prin mecanisme similare altor alimente de origine vegetală, dar efectele depind de contextul general al dietei.