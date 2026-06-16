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Dulcele iubit al verii care cucerește toate vârstele. Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă, înghețata e cel mai dietetic desert”

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Unul dintre deserturile preferate ale verii este înghețata, considerată de mulți un răsfăț perfect pentru sezonul cald. Nutriționista Mihaela Bilic spune că aceasta poate fi inclusă chiar și în diete, dacă este consumată cu măsură.

Înghețata, desertul verii FOTO: arhivă, adevărul
Înghețata, desertul verii FOTO: arhivă, adevărul

Mihaela Bilic vorbește despre înghețată ca despre mai mult decât un simplu desert, ci ca despre o plăcere alimentară greu de egalat, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Într-o postare pe rețelele sociale, nutriționista a subliniat popularitatea acestui desert, mai ales în rândul celor mici: „Înghețata e mai mult decât un desert, e o plăcere. Dacă întrebi un copil ce dulce și-ar dori să mănânce, în 8 cazuri din 10 va spune înghețată! Oare noi, adulții, n-am zice la fel dacă n-ar exista auto-cenzura impusă de rațiune și dietetică?

Bilic a explicat că nu ar exista o limită universală de consum, invocând inclusiv experiența sa din perioada rezidențiatului: „NU, dacă mă gândesc la anii mei de rezidențiat la Spitalul Universitar, în care mâncam o cutie de înghețată pe zi! Asta era cura mea de slăbire autoinventată, pe cât de eficientă, pe atât de plăcută: 600 cal/zi provenite exclusiv din produsul de care nu mă puteam sătura- înghețată cu banane și ciocolată.”

În opinia nutriționistei, înghețata poate fi inclusă într-un stil de viață echilibrat.

Să nu vă fie teamă pentru siluetă, înghețata e cel mai dietetic desert, iar plăcerea se dublează pentru că are și consistență cremoasă!”, susține nutriționista. 

Totuși, aceasta recomandă moderație: „Când trebuie mâncată înghețata? După masă, ca desert, dacă suntem moderați și echilibrați și ne putem limita la 1-2 cupe. Sau în loc de mâncare, ca aliment, pentru păcătoșii care au dificultăți în a respecta porția corectă.”

Mihaela Bilic face și o diferențiere între tipurile de înghețată, preferând uneori variantele industriale sau artizanale de tip «gelato»: „Industrială îndrăznesc să spun, pentru că va fi «umflată» cu aer, pufoasă, voluminoasă mai săracă în calorii… Sau și mai bine să fie artizanală, acel «gelato» de care italienii sunt atât de mândri.”

Aceasta atrage însă atenția asupra adaosurilor bogate în calorii. „Cu sirop de ciocolată, nuci și alune, caramel topit sau bucățele de cookie… astea nu mai sunt înghețată, ci prăjitură congelată!”, susține Bilic. 

În ceea ce privește momentul ideal pentru consum, nutriționista consideră că nu există reguli stricte. „Contează ora din zi sau vremea de afară? Sigur că înghețata merge bine la prânz, pe căldură, dar și seara, pe răcoare”, spune Miheala Bilic.

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