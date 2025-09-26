search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Video Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”

0
0
Publicat:

Pare greu de crezut că un bucătar pasionat de mâncare, ajuns la 112 kilograme, ar putea slăbi spectaculos fără să țină o dietă. Totuși, celebrul chef spaniol Paco Roncero a reușit exact asta: a dat jos 40 de kilograme și și-a schimbat complet viața – nu prin înfometare, ci prin sport și consecvență.

Cheful de stele Michelin Paco Roncero înainte și după ce a slăbit 40 kg YouTube Paco Roncero
Totul a pornit în ziua în care medicul său i-a atras atenția asupra grăsimii viscerale, cea mai periculoasă, care se depune în jurul organelor și crește riscul de boli grave. Atunci, a decis să facă o schimbare radicală. Avea 40 de ani.

Paco Roncero este un chef spaniol cu două stele Michelin. În 2006, a fost distins cu Premiul Național de Gastronomie și este considerat unul dintre cei mai influenți bucătari ai generației sale.

În continuare, vei descoperi cum renumitul bucătar și-a transformat complet stilul de viață: de la primele alergări, până la terminarea primului maraton de la New York, secretele sale pentru a slăbi 40 de kilograme fără diete restrictive și cum își menține forma fizică și echilibrul între muncă, alimentație și mișcare chiar și la 56 de ani, la mai bine de un deceniu de la transformarea sa.

Cum a slăbit chef Paco Roncero: de la zero sport la maraton

În 2010, într-un interviu pentru El Mundo, bucătarul a povestit despre decizia care i-a schimbat viața: a început să alerge. Prima dată a rezistat doar opt minute – nu mai făcuse sport de 14 ani. Dar perseverența i-a adus rezultate uimitoare: la doar un an distanță, a terminat maratonul de la New York, cei 42 de kilometri, pragul maxim, în 4 ore și 23 de minute.

Astăzi, la 56 de ani, își menține forma fizică. Secretul? Schimbările făcute în urmă cu un deceniu și jumătate au devenit parte din stilul său de viață. Și-a angajat un antrenor personal, combină alergarea cu antrenamente de forță și înot, și își rezervă zilnic două ore pentru mișcare.

Transformarea sa remarcabilă i-a adus și vizibilitate, devenind unul dintre cei care au acceptat provocarea de a poza pe coperta revistei Men's Health, demonstrând că e posibil să slăbești sănătos fără diete stricte sau miraculoase.

Citește și: A slăbit 90 kg în 8 luni fără înfometare. Secretul unui chef Michelin e mai simplu decât crezi

Rămâne extrem de activ pe rețelele sociale. Pe profilul său de Instagram se descrie drept „mereu bucătar, apoi iubitor al unui stil de viață sănătos, maratonist, Ironman… fericit!”. Această prezentare reflectă un angajament constant față de sănătate și activitate fizică.

Bucătarul Paco Roncero pe coperta revistei Mens Health după ce a slăbit Mens Health
Secretele lui Paco Roncero pentru slăbit: „Nu cred în diete, cred în consecvență”

Paco Roncero a recunoscut că meseria de bucătar îi impunea un stil de viață haotic: „Noi, bucătarii, avem obiceiuri alimentare proaste, nu din cauza calității, ci din cauza programului. Mi se întâmpla să iau prânzul de trei ori și cina de trei ori, ca să testez restaurante”.

Chiar și așa, Roncero nu a optat pentru diete restrictive. „Nu cred în diete, cred în consecvență”, a spus el la un eveniment, citat de Lecturas.

O demonstrează și meniul său zilnic care nu arată deloc ca al unei persoane „la regim”.

Meniul zilnic al bucătarului renumit: ce mănâncă Paco Roncero pentru a slăbi fără diete

Dimineața își permite un mic dejun copios: suc, iaurt, fructe, fulgi de ovăz, banană, cafea cu lapte și pâine prăjită cu roșii și ulei de măsline.

La prânz, acceptă tot ce i se pune pe masă: „Mănânc orice, și cu pâine. Dacă este linte – linte, dacă sunt tocănițe – tocănițe, dacă sunt paste – paste”.

Seara preferă o cină mai ușoară, bazată pe proteine – pește sau pui cu legume –, lăsând carbohidrații pentru prima parte a zilei.

Își începe ziua cu mișcare, sperând ca exercițiile să consume caloriile consumate.

Cum să slăbești sănătos: lecțiile lui Paco Roncero

„Încerc să mă descurc cu munca, familia și provocările zilnice, fără să renunț la bucuria de a găti sau de a mânca ce îmi place”, spune bucătarul. Nu urmează diete stricte, dar își menține greutatea și sănătatea prin exerciții fizice regulate și mese echilibrate.

Citește și: De la 145 de kilograme la o viață nouă: cum a slăbit un venezuelean 55 de kilograme în doar un an

Succesul său în slăbit sănătos și menținerea unui stil de viață echilibrat nu ține de rețete miraculoase sau restricții drastice, ci de disciplină, consecvență și obiceiuri sustenabile pe termen lung. Exemplul său arată că transformarea reală și menținerea formei fizice vin dintr-un echilibru între alimentație sănătoasă, mișcare regulată și stil de viață activ, nu din renunțări extreme.

Viață sănătoasă

