Video Trump crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul conferinței de presă susținute după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Rusia ar urma să contribuie la reconstrucția Ucrainei, afirmând că Moscova își dorește ca Ucraina „să reușească”.

Întrebat dacă în cadrul discuțiilor a fost abordat subiectul reconstrucției Ucrainei, Donald Trump a răspuns afirmativ, susținând că Rusia ar urma să se implice în acest proces.

„Da, Rusia va ajuta. Rusia vrea să vadă Ucraina reușind. Poate părea ciudat – îi spuneam și președintelui”, a afirmat Trump, arătând spre Volodimir Zelenski.

În imaginile video de la conferință, Volodimir Zelenski poate fi văzut zâmbind, într-un mod perceput ca ironic, în timp ce Trump continua afirmațiile.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că președintele rus Vladimir Putin s-ar fi arătat „foarte generos” în raport cu Ucraina, inclusiv în ceea ce privește sprijinul economic.

„Președintele Putin s-a arătat foarte generos în ceea ce privește Ucraina, inclusiv prin furnizarea de energie, electricitate și alte bunuri la prețuri foarte mici”, a mai spus Donald Trump.

Declarațiile vin în contextul intensificării negocierilor privind un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată la Mar-a-Lago, precum și după consultările cu lideri europeni privind garanțiile de securitate și reconstrucția post-conflict.