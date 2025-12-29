Ursula von der Leyen salută „progresele semnificative” în discuțiile privind planul de pace pentru Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuțiilor de la Mar-a-Lago referitoare la planul de pace pentru Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa Executivului european a anunțat că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă, de o oră”, cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

„S-au înregistrat progrese semnificative, pe care le-am salutat. Europa este pregătită să continue colaborarea cu Ucraina şi cu partenerii noştri americani pentru a consolida aceste progrese”, a transmis Ursula von der Leyen.

Oficialul european a subliniat că, pentru succesul demersurilor de pace, sunt necesare garanții de securitate ferme încă din prima etapă a implementării unui eventual acord.

„Pentru acest efort, sunt esenţiale garanţii de securitate solide încă din prima zi”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Declarațiile vin în contextul intensificării discuțiilor internaționale privind un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, după ce Donald Trump a anunțat recent că negocierile se află într-un stadiu avansat, iar o înțelegere ar putea fi atinsă în următoarele săptămâni.