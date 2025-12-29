Trump: Un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, dar persistă divergențe privind Donbasul

După trei ore de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a declarat, duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, însă a recunoscut că există în continuare diferențe de opinie privind viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters și EFE.

„Cred că ne apropiem” de finalizarea unui plan de pace, a afirmat Trump într-o conferință de presă comună cu Zelenski, precizând că la discuții au participat și mai mulți lideri europeni. Potrivit liderului de la Casa Albă, rezultatul negocierilor dintre Rusia și Ucraina ar putea fi cunoscut „în câteva săptămâni”.

Donald Trump a recunoscut că problemele teritoriale nu sunt încă rezolvate, dar s-a declarat convins că acestea vor fi soluționate. El a mai susținut că Ucraina și Rusia se apropie de o înțelegere privind statutul Donbasului și a anunțat că intenționează să se adreseze Parlamentului Ucrainei pentru a-și prezenta planul de pace.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, în luna ianuarie, va avea loc o întâlnire cu Donald Trump și cu lideri europeni. Referitor la garanțiile de securitate, liderul de la Kiev a precizat că acestea sunt „100% agreate” între Statele Unite și Ucraina, în timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la „95%”.

Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la reședința sa de la Mar-a-Lago. Înaintea întrevederii cu liderul ucrainean, președintele american a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, discuție pe care a calificat-o drept „foarte productivă”.