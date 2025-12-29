search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CCR, așteptată să decidă luni asupra Legii pensiilor magistraților, după două amânări și lipsă de cvorum

0
0
Publicat:

Curtea Constituțională este așteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraților, după ce pronunțarea a fost amânată de două ori. Duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după ce patru judecători au părăsit sala în timpul unei pauze de ședință.

Curtea Constituțională a României/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Curtea Constituțională a României/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Pentru a putea fi pronunțată o soluție, este necesară prezența a cel puțin șase dintre cei nouă judecători constituționali. Legea contestată modifică atât modul de stabilire a cuantumului pensiei, cât și condițiile în care magistrații se pot pensiona.

Potrivit unui comunicat al Curții Constituționale, „Curtea Constituţională a decis, duminică, continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10,00, în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând lipsa cvorumului în cadrul şedinţei de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025”.

Curtea Constituțională a mai amânat pronunțarea în acest caz de două ori. La 10 decembrie, CCR a amânat luarea unei decizii asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), stabilind un nou termen pentru duminică, 28 decembrie.

La ședința de duminică, patru judecători ai CCR susținuți de PSD au ieșit din sală în timpul unei pauze și nu s-au mai întors, fapt care a făcut imposibilă deliberarea. Curtea este formată din nouă membri, iar pentru pronunțarea unei decizii este necesară prezența a minimum șase judecători.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că se aștepta ca ședința de duminică să nu ducă la nicio soluție. „Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (...) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a afirmat Zegrean, remarcând că, în actuala componență a Curții, dezbaterile durează mult.

În schimb, profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a susținut că neprezentarea unui judecător în deliberare este echivalentă cu autodemisia. Acesta a afirmat că cei patru judecători care au părăsit sala „nu mai pot vota nimic valid în cadrul CCR”.

„Dacă, în deliberare, un «judecător» nu se prezintă, el este considerat demis automat. Nici moartea nu reprezintă cauză de non-deliberare. Pe patul de moarte, judecătorul poate fi chestionat în legătură cu verdictul său. Au fost numeroase cazuri în toată lumea. Neprezentarea în deliberare, în orice ordin jurisdicţional, este echivalentă cu autodemisia. Cei patru, pe cale de consecinţă, nu mai pot vota. Se află în afara ordinii constituţionale şi în afara normelor universale”, a scris pe Facebook Valerius M. Ciucă, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În 5 decembrie, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, în unanimitate, să sesizeze CCR pentru controlul constituționalității Legii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Citește și: Filtrul CCR în 2025. Reforma pensiilor speciale ale magistraților, din nou pe masa judecătorilor constituționali la final de an

Ce reclamă magistrații ICCJ

Potrivit magistraților instanței supreme, caracterul de urgență al proiectului nu a fost demonstrat sau a fost construit pe o realitate contrafactuală, fiind invocată condiționalitatea Jalonului 215 din PNRR, „scos din context” și „neconform cu realitatea potrivit documentelor comunicate de Comisia Europeană”.

Magistrații mai susțin că Executivul nu a justificat invocarea condițiilor economice care ar fi impus adoptarea urgentă a legii, lipsind datele privind impactul economic pentru anii următori.

De asemenea, ICCJ reclamă lipsa de claritate și previzibilitate a legii, utilizarea unor termeni juridici inexistenți și nedefiniți, precum și afectarea principiului securității juridice prin modificări abrupte ale statutului magistratului, fără o tranziție reală.

„Astfel, contrar discursului public, prin cumularea normelor referitoare la eşalonarea vârstei de pensionare, eşalonarea vechimii în muncă şi eşalonarea eliminării perioadelor asimilate de vechime în specialitate, 45% dintre magistraţii în funcţie au o creştere bruscă la 65 de ani, iar 21% au o creştere bruscă la 60-64 de ani”, arată magistraţii ICCJ.

Instanța supremă susține și existența unei „discriminări evidente” între categoriile de pensii de serviciu, magistrații fiind singurii cu statut garantat constituțional, dar tratați mai defavorabil.

„La toate celelalte categorii, standardul minim de calcul al cuantumului este de 65% din indemnizaţiile brute, la magistraţi fiind propus unul mult inferior. Comparativ cu celelalte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu, numai în cazul magistraţilor plafonarea este drastică, respectiv limitată la 70% din venitul net”, afirmă magistraţii.

Aceștia mai arată că legea „anulează de facto pensiile de serviciu” și încalcă independența justiției, fiind incompatibilă cu standardele stabilite prin deciziile CJUE, CEDO și ale CCR.

Ce prevede legea

Legea prevede stabilirea vârstei de pensionare prin raportare la sistemul public de pensii, cu instituirea vârstei minime de 49 de ani până la 31 decembrie 2026, condiția unei vechimi de cel puțin 35 de ani în muncă și creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Cuantumul pensiei ar urma să fie de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni, cu plafonarea pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Proiectul mai restrânge acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei doar la persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a legii.

Guvernul și-a angajat răspunderea pe acest proiect în 2 decembrie, după ce prima formă a legii a fost declarată neconstituțională de CCR, în 20 octombrie, din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Noua formă a legii a primit aviz negativ din partea CSM.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată