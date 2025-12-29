Video Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”

Doi vloggeri români au vrut să afle cât de scumpă este România în raport cu alte țări, iar concluzia lor este surprinzătoare pentru mulți. România poate fi mai ieftină ca Bulgaria, dar mai scumpă ca Italia sau Suedia, este concluzia analizei lor.

Vloggerii cunoscuți sub numele 2Hoinari au mers personal în supermarketuri din 12 țări și au făcut un top al prețurilor. Pentru asta, au cumpărat același coș minim de produse în fiecare țară, alegând strict produsele de bază. Apoi, au comparat prețul final, după care au făcut un clasament de la cea mai ieftină la cea mai scumpă țară. Tinerii ne previn: „rezultatele sunt surprinzătoare și s-ar putea să-ți schimbe părerea despre unde este, de fapt, viața mai scumpă”.

Printre alimentele incluse în acest coș minim s-au numărat carnea de pui, ouăle, pâinea, uleiul, zahărul și legumele. În coș au mai intrat și alte produse necesare, nonalimentare, printre care detergentul de rufe.

În total, cei doi au fost în 11 țări, iar pe acestea le-au comparat cu România. „Deci acum îmi dau seama cât de grav e la noi”, a spus la un moment dat Corina, iar Alexandru a completat-o: „Ce se întâmplă cu țara noastră?”

Surpriza din Bulgaria

Vloggerii chiar au intitulat video-ul „Mafia supermarketurilor”, sugerând că prețurile sunt influențate de strategii comerciale și concurența redusă în unele țări, inclusiv la noi. În România, lanțurile mari domină piața și pot influența prețurile la raft. De altfel, în ultimii ani au existat mai multe semnale că uneori marile lanțuri de supermarketuri ar avea unele înțelegeri în privința anumitor prețuri, dar Consiliul Concurenței nu a reușit să dovedească nimic.

În Bulgaria, la Ruse, tinerii au ajuns la concluzia că un coș de cumpărături ajunge la 320 de lei. Evident, există multe produse mai ieftine sau chiar mult mai ieftine ca în România, dar chiar și așa coșul zilnic din Bulgaria este cu 9 lei mai mare. De menționat însă că între timp în România au mai avut loc creșteri de prețuri, iar de la 1 ianuarie va exista o noua etapă de scumpiri. De altfel, inflația din România, aproximativ 10%, este de departe cea mai mare din Uniunea Europeană.

Mai ieftin ca la noi e în Suedia, Spania și Grecia

Una dintre surprize este Grecia. Comparativ cu România, unde coșul de cumpărături este 311 lei, grecii plătesc mai puțin pentru aceleași produse. Astfel, experimentul tinerilor celor doi vloggeri într-un supermarket din Grecia arată că un grec va scoate din buzunar echivalentul a 277 de lei pentru aceleași produse pentru care un român dă 311.

Și mai mare este surpriza în Suedia. Într-un supermarket din capitala Stockholm, Corina și Alexandru au plătit pe aceleași produse doar echivalentul a 261 de lei. Nu este însă un secret că salariile suedezilor sunt incomparabil mai mari decât cele ale românilor. „Probabil nu o să credeți cât costă aici”, i-au prevenit vloggerii pe urmăritorii lor.

În Spania, prețurile sunt de asemenea mai mici decât în România, cel puțin în ce privește coșul de cumpărături. „Fiți pe fază, n-o să vă vină să credeți”, au spus cei doi. Într-un supermarket din Barcelona, vloggeri români au plătit 252 de lei, mai exact echivalentul în euro. Mai ieftin a fost doar la Chișinău, în Republica Moldova, unde pentru a cumpăra exact aceleași produse ei au dat echivalentul a 153 de lei. O altă țară unde prețurile sunt mai mici decât în România este Turcia. Confruntată cu o inflație ridicată, Turcia este totuși mai ieftină ca România, iar pentru aceleași produse se plătește 277 de lei.

Există și țări mai scumpe ca România. Pe lângă Bulgaria, Regatul Unit, Franța, Belgia și Malta sunt alte țări unde coșul cu produse de bază costă mai mult decât în România. Cel mai scump este în Regatul Unit: la Londra coșul este de 428 de lei. Urmează Malta (424 lei), Belgia (408) și Franța (340).