search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”

0
0
Publicat:

Doi vloggeri români au vrut să afle cât de scumpă este România în raport cu alte țări, iar concluzia lor este surprinzătoare pentru mulți. România poate fi mai ieftină ca Bulgaria, dar mai scumpă ca Italia sau Suedia, este concluzia analizei lor.

Prețurile din Bruxelles le depășesc pe cele din București. FOTO: Captură video
Prețurile din Bruxelles le depășesc pe cele din București. FOTO: Captură video

Vloggerii cunoscuți sub numele 2Hoinari au mers personal în supermarketuri din 12 țări și au făcut un top al prețurilor. Pentru asta, au cumpărat același coș minim de produse în fiecare țară, alegând strict produsele de bază. Apoi, au comparat prețul final, după care au făcut un clasament de la cea mai ieftină la cea mai scumpă țară. Tinerii ne previn: „rezultatele sunt surprinzătoare și s-ar putea să-ți schimbe părerea despre unde este, de fapt, viața mai scumpă”.

Printre alimentele incluse în acest coș minim s-au numărat carnea de pui, ouăle, pâinea, uleiul, zahărul și legumele. În coș au mai intrat și alte produse necesare, nonalimentare, printre care detergentul de rufe.

Prețul coșului minim în 12 țări. FOTO: Captură video
Prețul coșului minim în 12 țări. FOTO: Captură video

În total, cei doi au fost în 11 țări, iar pe acestea le-au comparat cu România. „Deci acum îmi dau seama cât de grav e la noi”, a spus la un moment dat Corina, iar Alexandru a completat-o: „Ce se întâmplă cu țara noastră?”

Surpriza din Bulgaria

Vloggerii chiar au intitulat video-ul „Mafia supermarketurilor”, sugerând că prețurile sunt influențate de strategii comerciale și concurența redusă în unele țări, inclusiv la noi. În România, lanțurile mari domină piața și pot influența prețurile la raft. De altfel, în ultimii ani au existat mai multe semnale că uneori marile lanțuri de supermarketuri ar avea unele înțelegeri în privința anumitor prețuri, dar Consiliul Concurenței nu a reușit să dovedească nimic.

În Bulgaria, la Ruse, tinerii au ajuns la concluzia că un coș de cumpărături ajunge la 320 de lei. Evident, există multe produse mai ieftine sau chiar mult mai ieftine ca în România, dar chiar și așa coșul zilnic din Bulgaria este cu 9 lei mai mare. De menționat însă că între timp în România au mai avut loc creșteri de prețuri, iar de la 1 ianuarie va exista o noua etapă de scumpiri. De altfel, inflația din România, aproximativ 10%, este de departe cea mai mare din Uniunea Europeană.

Mai ieftin ca la noi e în Suedia, Spania și Grecia

Una dintre surprize este Grecia. Comparativ cu România, unde coșul de cumpărături este 311 lei, grecii plătesc mai puțin pentru aceleași produse. Astfel, experimentul tinerilor celor doi vloggeri într-un supermarket din Grecia arată că un grec va scoate din buzunar echivalentul a 277 de lei pentru aceleași produse pentru care un român dă 311.

Și mai mare este surpriza în Suedia. Într-un supermarket din capitala Stockholm, Corina și Alexandru au plătit pe aceleași produse doar echivalentul a 261 de lei. Nu este însă un secret că salariile suedezilor sunt incomparabil mai mari decât cele ale românilor. „Probabil nu o să credeți cât costă aici”, i-au prevenit vloggerii pe urmăritorii lor.

În Spania, prețurile sunt de asemenea mai mici decât în România, cel puțin în ce privește coșul de cumpărături. „Fiți pe fază, n-o să vă vină să credeți”, au spus cei doi. Într-un supermarket din Barcelona, vloggeri români au plătit 252 de lei, mai exact echivalentul în euro. Mai ieftin a fost doar la Chișinău, în Republica Moldova, unde pentru a cumpăra exact aceleași produse ei au dat echivalentul a 153 de lei. O altă țară unde prețurile sunt mai mici decât în România este Turcia. Confruntată cu o inflație ridicată, Turcia este totuși mai ieftină ca România, iar pentru aceleași produse se plătește 277 de lei.

Există și țări mai scumpe ca România. Pe lângă Bulgaria, Regatul Unit, Franța, Belgia și Malta sunt alte țări unde coșul cu produse de bază costă mai mult decât în România. Cel mai scump este în Regatul Unit: la Londra coșul este de 428 de lei. Urmează Malta (424 lei), Belgia (408) și Franța (340).

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată