Numărătoarea inversă a început. Rețete gustoase pentru masa de Revelion

Când vine vorba de organizarea de petreceri, lumea se împarte în două tabere destul de distincte: cei cărora le place să facă asta și cei care ar prefera să facă aproape orice altceva. Pentru petrecăreți, organizarea din timp este esențială, iar rețetele pentru preparate gustoase sunt primul pas.

Pentru masa dintre ani, The Guardian a prezentat mai multe idei de rețete, atât pentru mâncăruri delicioase, cât și cockteiluri.

Migdale cu boia de ardei

Aceste gustări picante cu un mocktail cu grapefruit roz.

Ingrediente:

500 g migdale cu coajă

8 g semințe de fenicul

50 g miere

1 linguriță cu vârf de boia de ardei

10 g sare

1 lingură de ulei de măsline

Coajă rasă de la 1 lămâie și zeamă de la jumătate

Mod de preparare:

Încălziți cuptorul la 180°C (160°C cu ventilator)/treapta 4 la gaz și așezați nucile pe o tavă de copt. Prăjiți-le în cuptor timp de șapte până la opt minute, până când încep să se rumenească.

Amestecați toate ingredientele rămase pentru nuci, în afară de sucul de lămâie, într-un bol și, odată ce nucile sunt gata și încă fierbinți, turnați-le în bol și amestecați pentru a le acoperi.

Tapetați tava cu hârtie de copt, adăugați nucile acoperite și întindeți-le într-un strat uniform. Introduceți-le din nou în cuptor pentru încă opt până la zece minute, până când se simt uscate și nu prea lipicioase. Scoateți din cuptor și stoarceți imediat sucul de lămâie peste ele. Gustați, potriviți de sare, dacă este necesar, și lăsați să se răcească.

Blinii din hrișcă cu ricotta și somon

Un aperitiv festiv delicios care poate fi adaptat pentru a fi servit cu un topping dulce.

Ingrediente:

75g făină de hrișcă

75g făină albă tare

Sare și piper

150ml lapte

3g drojdie uscată

2 ouă, separate

100g creme fraîche sau smântână

Coajă rasă de la 1 lămâie

250g ricotta

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

30g unt

100g somon sau păstrăv afumat și feliat

Arpagic tocat

Icre de lumpur sau de somon

Mod de preparare:

Cerneți făina și o linguriță de sare într-un bol mare și faceți o adâncitură în mijloc. Într-o cratiță mică, aduceți laptele la fierbere, la foc mediu, apoi luați-l de pe foc și încorporați drojdia, gălbenușurile și crema cremoasă. Turnați-l încet în făină, amestecând-o puțin câte puțin cu o lingură de lemn. Când aluatul este omogen, acoperiți-l și lăsați-l într-un loc cald timp de 30-60 de minute, pentru a crește (în funcție de timpul disponibil).

Bateți albușurile de ou până se formează vârfuri moi într-un bol curat, apoi încorporați-le în aluat cu o lingură de metal. Lăsați-le să crească din nou încă 30-60 de minute. Între timp, adăugați coaja de lămâie în ricotta și încorporați uleiul. Tăiați lămâia în felii și condimentați ricotta cu puțin suc dintr-una dintre felii, împreună cu puțină sare și piper.

Când sunteți gata să mâncați, încălziți o tigaie mare la foc mediu-mare până când devine fierbinte. Adăugați untul, apoi lingurițele de aluat și gătiți până când apar bule. Întoarceți clătitele și gătiți-le încă un minut sau cam așa ceva pe cealaltă parte, până se rumenesc. Gătiți-le în tranșe, păstrând clătitele fierte la foc mic.

Serviți clătitele calde cu o lingură de ricotta, câteva felii de păstrăv sau somon, un praf de chives, puțin caviar și felii de lămâie. Puteți să bateți jumătate din ricotta cu puțin zahăr în loc de sare și le serviți cu miere lichidă sau sirop de arțar în loc de somon.

Mocktail cu grapefruit roz, cardamom și lime

Aceste băuturi sunt o alternativă răcoritoare la alcool.

Ingrediente:

Pentru mocktail-uri

Sucul a 5 grapefruit-uri roz mari

3 lime zemoase

100 ml oțet de mere crud

Apă minerală, pentru topping

Pentru siropul de zahăr

8 păstăi de cardamom

200 g zahăr tos

Martini cu ienupăr și lămâie

Mod de preparare:

Pentru a prepara siropul de zahăr pentru mocktail-uri, măcinați fin semințele de cardamom și puneți-le într-o cratiță împreună cu zahărul și 200 ml de apă. Aduceți la punctul de fierbere și fierbeți la foc mic până când zahărul se dizolvă. Luați de pe foc și dați deoparte.

În fiecare pahar, măsurați 75 ml de suc de grepfrut, sucul de la o jumătate de lămâie lime, 30 ml (două linguri) de sirop de zahăr și o lingură de oțet de mere. Adăugați apă minerală cu sifon și gustați - poate doriți mai mult sirop de zahăr.

Martini cu ienupăr, lămâie și măsline prăjite

Gin de casă pentru un martini festiv special, plus măsline pane umplute cu brânză și pastă de usturoi.

Ingrediente:

Pentru martini

2 lămâi nedetartrate

350 ml gin de bună calitate

2 linguri de boabe de ienupăr

2 crenguțe de rozmarin

1-2 lingurițe de sirop de agave

Vermut sec

Pentru măslinele prăjite

1 file de anșoa în ulei

½ portocală

50 g cremă de brânză

1 cățel de usturoi, curățat și tocat mărunt

1 linguriță de frunze de cimbru

Sare și piper negru

200 g măsline verzi fără sâmburi, gordal sau măsline regina

3-4 linguri de făină albă

1 ou, bătut

100 g pesmet panko

Ulei vegetal, pentru prăjit

Mod de preparare:

Pentru a infuza ginul, folosiți un curățător de legume pentru a curăța coaja de la lămâi, apoi adăugați-o într-un borcan sterilizat cu ginul și boabele de ienupăr. Adăugați rozmarinul și agave-ul, lăsați trei-patru zile, apoi strecurați.

Pentru a prepara măslinele, tocați anșoa împreună cu pulpa de la un sfert de portocală și jumătate decoajă. Amestecați cu brânza, usturoiul și cimbrul și condimentați ușor. Puneți amestecul într-un sac de ornat și folosiți-l pentru a umple măslinele.

Puneți făina pe o farfurie, oul pe alta și pesmetul pe o a treia. Condimentați făina cu puțin piper. Tăvăliți fiecare măslină prin făină, apoi prin ou și în final prin pesmet. Dați la frigider timp de o oră pentru a se „întări”, sau mai mult dacă doriți să le preparați în avans.

Când sunteți gata să gătiți, umpleți o tigaie mică, cu pereți înalți, pe două treimi din capacitate, cu ulei vegetal și încălziți-o la 180°C. Prăjiți măslinele în tranșe (pentru a nu aglomera tigaia) timp de două minute sau până se rumenesc; scurgeți-le pe hârtie absorbantă.

Pentru a prepara martini-urile, umpleți un pahar de amestecat cu gheață. Măsoară 100 ml de gin și turnați-l în pahar cu 20 ml. de vermut. Amestecați cu o lingură lungă până când ginul este rece ca gheața. Apoi se toarnă în pahare de martini.

Spată de miel mărunțită, gătită lent, cu salată de sumac cu ceapă roșie

Ingrediente:

1 spată de miel întreagă cu os (aproximativ 3 kg)

100 g gochujang

100 g marmeladă de portocale

1 lingură de sare de mare

2 linguri de semințe de coriandru

Pentru chilli

1 ardei roșu

2 ardei iuți roșii

2 cepe roșii, curățate și tăiate în jumătate

1 portocală, tăiată în jumătate

1 linguriță de zahăr

½ linguriță de sare

2 linguri de oțet de vin alb

Pentru salata de sumac cu ceapă roșie

1 portocală, curățată și feliată

1 clementină, curățată și feliată

2 cepe roșii, curățate și feliate subțire

30 g pătrunjel, frunzele curățate

50 g rucola

Pentru dressing

2 linguri de oțet de vin alb

2 linguri de ulei de măsline

1 linguriță de sumac

½ linguriță de sare de mare

Mod de preparare:

Folosiți un cuțit ascuțit pentru a face tăieturi adânci, în cruce, pe toată carnea spatei de miel. Amestecați gochujang-ul, marmelada, sarea și semințele de coriandru, apoi puneți acest amestec peste miel, acoperiți și lăsați la frigider timp de cel puțin patru ore și, ideal, peste noapte.

Încălziți cuptorul la 240°C (220°C cu ventilator) și puneți spata de miel marinată într-o tavă mare și adâncă de copt. Puneți ardeiul întreg, doi ardei iuți întregi, ceapa roșie și portocala pe o parte a tăvii, apoi coaceți timp de 30 de minute. Scoateți legumele, acum ușor arse, și puneți-le deoparte, acoperiți mielul cu un capac sau folie de aluminiu și coaceți încă 30 de minute.

Reduceți temperatura cuptorului la 220°C (200°C cu ventilator), adăugați 500 ml. de apă în tavă, apoi ungeți mielul peste tot. Acoperiți din nou și coaceți timp de 30 de minute.

Reduceți focul la 200°C (180°C cu ventilator), ungeți din nou mielul, apoi acoperiți și coaceți încă o oră. Reduceți focul la 180°C (160°C cu ventilator), ungeți din nou mielul, apoi acoperiți și frigeți încă o oră. Dacă în această etapă nu mai rămâne aproape deloc lichid în tavă, adăugați puțină apă.

Între timp, pregătiți salsa. Îndepărtați și aruncați miezul și semințele de la ardei și ardeii iuți copți, curățați cea mai mare parte a pielii (dacă se desprinde ușor), apoi tocați pulpa în bucăți mici. Tocați ceapa și portocala (cu piele) în bucăți mici (le puteți pasa și într-un robot de bucătărie, dar încercați să păstrați puțină textură).

Puneți amestecul de ardei și amestecul de ceapă într-o cratiță mică, adăugați zahărul, sarea, oțetul și 120 ml. de apă, aduceți la temperatura de fierbere, apoi fierbeți la foc mic timp de 10 minute, până când salsa se reduce și se îngroașă. Transferați într-un bol mic de servire.

Pentru a prepara salata, puneți portocala și clementina, precum și sucul lor, într-un bol mare de salată. Adăugați ceapa roșie feliată, frunzele de pătrunjel și rucola. Agitați sau amestecați ingredientele pentru dressing și turnați-le peste salată chiar înainte de servire, amestecând pentru a le acoperi.

Folosiți un clește și o furculiță pentru a desface carnea, astfel încât carnea să fie mărunțită și să se amestece cu sucul condimentat din tava de copt. Serviți mielul fierbinte cu salsa, salată și lipii sau tortilla.

Tartă cu merișoare condimentate și ciocolată

Ingrediente:

Pentru sosul de merișoare

300g merișoare proaspete sau congelate și decongelate

100g zahăr tos

Suc de la ½ portocală

1 băț de scorțișoară

2 anason stelat

½ linguriță ghimbir măcinat

Pentru aluat

175g făină albă, plus extra pentru pudrat

30g pudră de cacao

40g zahăr pudră, plus extra pentru pudrat

¼ linguriță sare

130g unt nesărat rece, tăiat cubulețe

1 gălbenuș de ou mare

Pentru frangipane

130g unt nesărat înmuiat

130g zahăr tos

Coajă de la 1 portocală mică

2 ouă mari

35g pudră de cacao

130g migdale măcinate

½ linguriță scorțișoară

¼ linguriță cuișoare măcinate

¼ linguriță sare

1 lingură boabe de cacao

Smântână, pentru servire

Mod de preparare:

Puneți toate ingredientele pentru sosul de merișoare într-o cratiță mică la foc mediu și gătiți timp de cinci până la șapte minute, până când merișoarele sunt moi și siropoase. Se lasă deoparte să se răcească complet.

Pentru a prepara aluatul, puneți făina, cacaua, zahărul pudră, sarea și untul într-un robot de bucătărie și mixați până obțineți o consistență fină de pesmet. Adăugați gălbenușul de ou și o linguriță de apă și mixați ușor până când amestecul începe să se aglomereze. Dacă încă pare puțin uscat, adăugați o altă linguriță de apă.

Răsturnați aluatul pe o suprafață de lucru curată și frământați ușor cu mâinile. Amestecați totul, formați un disc, înfășurați-l în folie alimentară și dați-l la frigider timp de două ore sau până se întărește.

Încălziți cuptorul la 180°C (160°C cu ventilator). Întindeți aluatul pe o suprafață de lucru cu făină și apoi pe tavă. Folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia excesul de aluat și tapetați tarta cu o foaie de hârtie de copt. Umpleți cu fasole verde sau orez crud, apoi coaceți tarta timp de 25 de minute. Scoateți hârtia și fasolea sau orezul, coaceți încă 10 minute, apoi scoateți-o din cuptor și lăsați-o să se răcească.

Între timp, pregătiți tarta frangipane. Mixați untul, zahărul și coaja de portocală într-un bol până se omogenizează, apoi încorporați ouăle. Turnați cacaoa, migdalele, condimentele și sarea și amestecați bine. Turnați uniform amestecul în crusta de aluat.

Folosiți dosul unei linguri pentru a face niște creveți pe suprafața umpluturii și umpleți-le cu aproximativ jumătate din sosul de merișoare. Presărați boabele de cacao, apoi coaceți timp de 25-30 de minute sau până când nu mai este nicio umflătură la mijloc. Lăsați tarta să se răcească complet, apoi scoateți-o din formă și presărați zahăr pudră, dacă doriți. Serviți cu mai mult sos de merișoare și un strop de frișcă rece.