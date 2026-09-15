UE pregătește restricții pentru accesul copiilor sub 15 ani la internet: ce prevede noul plan european pentru protecția minorilor online

Comisia Europeană urmează să prezinte joi, 17 septembrie, un proiect de reguli prin care vrea să limiteze accesul copiilor la Facebook, Instagram, TikTok, platforme video, chatboturi cu inteligență artificială și jocuri online.

UE pregăteşte restricţii la reţelele sociale pentru minori, în funcţie de vârstă. Foto: arhivă

Copiii sub 15 ani ar putea avea acces limitat la o serie de reţele sociale, în baza unui nou set de reguli pregătit de Comisia Europeană. Proiectul, numit EU Kids Act, urmează să fie prezentat oficial joi, 17 septembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și vicepreședinta executivă Henna Virkkunen, responsabilă de domeniul tehnologiei.

Documentul aflat în lucru și consultat de Reuters include rețele sociale precum Facebook, Instagram și TikTok, platforme video precum YouTube, dar și chatboturi AI, inclusiv ChatGPT, și jocuri online.

Forma proiectului nu este însă definitivă. Comisia urmează să adopte textul în această săptămână, iar ulterior acesta va intra în procesul legislativ european, ceea ce înseamnă că prevederile se pot modifica în timpul negocierilor cu statele membre și Parlamentul European.

Ideea principală a proiectului este ca accesul copiilor la serviciile online să depindă mai mult de vârstă și de nivelul de protecție oferit de platforme. Ursula von der Leyen a explicat încă din iulie că responsabilitatea nu ar trebui lăsată doar în sarcina părinților, în condițiile în care platformele pot folosi algoritmi și mecanisme care îi determină pe copii să petreacă mai mult timp online.

„Nu este vorba despre faptul că cei mici pot accesa rețelele sociale. Este vorba despre dacă și când rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri. Întrebarea nu mai este dacă cei mici sunt expuși riscurilor online, ci ce putem face pentru a le oferi un început mai sigur în mediul digital. Iar aici, aplicația noastră de verificare a vârstei este unul dintre instrumentele prin care putem face acest lucru. Este ușor de utilizat, protejează confidențialitatea și are codul sursă deschis. Totul se rezumă la a le reda părinților controlul”, afirma Ursula von der Leyen în iulie.

Acces limitat, în funcţie de vârstă

Potrivit noului proiect, copiii cu vârste între 3 și 12 ani ar avea un regim mai strict decât până acum. Conturile ar fi controlate de părinți, iar accesul ar fi permis doar la servicii destinate copiilor și care respectă anumite standarde de siguranță. Pentru copiii sub 3 ani, proiectul prevede lipsa accesului la serviciile incluse în acest sistem.

Accesul copiilor de 13 și 14 ani la Facebook, Instagram, TikTok, platforme video, chatboturi cu inteligență artificială și jocuri online ar urma să se facă numai de pe conturi create de părinţi şi cu măsuri de control parental, pecum un număr limitat de contacte și restricții privind timpul petrecut pe platforme.

Abia după 15 ani adolescenţii ar putea să își creeze singuri conturi pe serviciile vizate de noile reguli.

Regulile nu se referă doar la rețelele sociale. În aceeași categorie intră platformele de distribuire a videoclipurilor, jocurile online și serviciile bazate pe inteligență artificială. Astfel, măsura ar putea ajunge să vizeze atât aplicațiile folosite zilnic de copii, cât și chatboturile cu care aceștia interacționează.

Platformele va trebui să verifice vârsta

Una dintre principalele schimbări ar fi obligația platformelor de a verifica vârsta utilizatorilor. Rețelele sociale și serviciile video ar urma să facă această verificare atunci când este creat un cont, în timp ce platformele de jocuri ar trebui să stabilească vârsta utilizatorului înainte ca acesta să poată descărca un joc.

Comisia Europeană are deja o soluție tehnică pentru verificarea vârstei, pregătită astfel încât utilizatorul să poată demonstra că se află peste un anumit prag fără să transmită platformei date precum identitatea sau data exactă a nașterii. Sistemul folosește o dovadă anonimă a vârstei, iar Comisia susține că soluția poate fi adaptată pentru diferite limite de vârstă.

Pe lângă verificarea vârstei, platformele ar trebui să renunțe la mecanismele care încurajează utilizarea excesivă și să reducă expunerea copiilor la conținut dăunător. Proiectul prevede și instrumente mai clare pentru raportarea materialelor periculoase și controale parentale mai eficiente.

Companiile tehnologice ar urma, de asemenea, să plătească o taxă pentru finanțarea activităților de supraveghere.

Propunerea vine după luni de discuții la nivel european privind vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale. În iulie, grupul special de experți consultat de Ursula von der Leyen a recomandat măsuri mai ferme pentru protejarea copiilor, iar Comisia a anunțat atunci că va pregăti o propunere legislativă după perioada de vară.