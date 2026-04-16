UE lansează aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet. Ursula von der Leyen: „Unul din șase copii este hărțuit online”

Europa face un nou pas în protejarea copiilor în mediul online, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că aplicația europeană de verificare a vârstei este pregătită din punct de vedere tehnic și va fi disponibilă în curând pentru cetățeni.

Măsura face parte dintr-un demers mai amplu al Uniunii Europene de a crea un mediu digital mai sigur pentru minori, în contextul creșterii expunerii acestora la conținut dăunător, hărțuire online și materiale ilegale.

Potrivit datelor prezentate la nivel european, situația din mediul digital este considerată îngrijorătoare.

„Unul din șase copii este hărțuit online, iar unul din opt devine, la rândul său, agresor”, a arătat Comisia Europeană.

„Acest mediu nu aduce beneficii minților tinere în curs de dezvoltare”, a subliniat Ursula von der Leyen, criticând modul în care platformele de socializare sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp, prin conținut personalizat și mecanisme de tip „scroll infinit”.

Noua aplicație de verificare a vârstei va putea fi utilizată pe telefoane, tablete și computere și este gândită ca un instrument anonim, fără stocarea datelor personale.

„Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care ne poate proteja copiii de conținutul dăunător și ilegal”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Utilizatorii vor putea descărca aplicația și își vor confirma vârsta prin documente de identitate, precum pașaportul sau cartea de identitate, fără a furniza alte informații sensibile platformelor online.

„Aplicația respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume”, a precizat von der Leyen.

În plus, codul sursă va fi open-source, ceea ce permite verificarea tehnologiei și integrarea acesteia în alte sisteme digitale la nivel global.

Mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda, au început deja integrarea soluției în portofelele lor digitale naționale.

Comisia Europeană speră ca toate statele membre și sectorul privat să adopte rapid sistemul, astfel încât verificarea vârstei să devină un standard unitar în spațiul digital european.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii”, a mai transmis președinta Comisiei Europene.

Comisia Europeană a anunțat și înființarea unui grup special dedicat siguranței copiilor în mediul online, care urmează să își prezinte concluziile până în vara acestui an.

„Este datoria noastră să ne protejăm copiii în lumea online, așa cum o facem și în lumea offline”, a afirmat Ursula von der Leyen, subliniind că platformele care nu respectă regulile vor fi sancționate.

În paralel, autoritățile europene analizează întărirea legislației privind responsabilitatea platformelor digitale în ceea ce privește conținutul accesat de minori.

Lansarea proiectului este comparată de oficialii europeni cu ritmul accelerat de dezvoltare al aplicațiilor digitale din perioada pandemiei.

„Cu o scanare a certificatelor COVID, puteam merge la un concert sau ne puteam îmbarca într-un avion”, a reamintit von der Leyen, referindu-se la soluțiile digitale implementate rapid în acea perioadă.

Potrivit unui sondaj citat la nivel european, peste 30% dintre români susțin interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, semn al îngrijorării crescute privind siguranța online.

Noua aplicație este prezentată ca un pas important în direcția unei „Europe digitale mai sigure”, în care protecția minorilor este prioritară în fața intereselor comerciale ale platformelor online.