UE ar putea anunța în septembrie restricționarea rețelelor de socializare pentru copii

Comisia Europeană ar putea propune în septembrie introducerea unor restricții de vârstă la nivelul întregii Uniuni Europene pentru accesul copiilor la rețelele sociale, potrivit unor oficiali și diplomați europeni citați de Euractiv.

Anunțul ar urma să fie făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul anual privind Starea Uniunii, programat pentru 16 septembrie, la Strasbourg. Mai mulți oficiali europeni au declarat pentru Euractiv că guvernele statelor membre au fost deja informate să se aștepte la o inițiativă în această direcție.

Deși forma finală a propunerii nu este încă stabilită, aceasta ar urma să deschidă calea unei legislații europene sau altor măsuri care să oblige platformele de socializare să împiedice copiii sub o anumită vârstă să își creeze conturi.

Cum ar putea funcționa restricțiile

Nu este clar care va fi vârsta minimă propusă și nici cum vor fi aplicate restricțiile. Printre variantele analizate se numără obligativitatea acordului părinților sau verificarea vârstei utilizatorilor prin mijloace tehnice.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat că încă există „mai multe opțiuni pe masă”, iar recomandările grupului de experți înființat pentru protejarea copiilor în mediul online vor avea un rol important în stabilirea formei finale a propunerii. Raportul acestui grup este așteptat pe 13 iulie.

Potrivit Euractiv, protejarea copiilor în mediul online a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen, iar unele capitale europene consideră că Bruxelles-ul trebuie să treacă de la declarații de principiu la măsuri concrete.

Mai multe state au introdus sau pregătesc restricții

În ultimele luni, mai multe state membre au adoptat sau pregătesc propriile reguli privind accesul copiilor la rețelele sociale. Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia susțin introducerea unor restricții, iar Danemarca dorește ca utilizatorii sub 15 ani să poată accesa platformele doar cu acordul părinților.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a făcut din siguranța copiilor în mediul online una dintre prioritățile sale și promovează un sistem european de verificare a vârstei.

În afara Uniunii Europene, Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la principalele platforme de socializare, măsura intrând în vigoare la sfârșitul anului trecut. Ursula von der Leyen a invocat în repetate rânduri legislația australiană drept un model pentru protejarea copiilor online.

Și Marea Britanie a anunțat recent că intenționează să introducă o interdicție similară pentru persoanele sub 16 ani, măsura urmând să intre în vigoare în primăvara anului 2027.

Potrivit Euractiv, presiunea asupra Comisiei Europene este tot mai mare, deoarece statele membre încep să adopte reguli diferite, ceea ce ar putea îngreuna ulterior armonizarea legislației la nivelul întregii Uniuni.