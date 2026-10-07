 Statuie satirică a lui Donald Trump, expusă la Parlamentul European. Lucrarea îl prezintă nud pe președintele american | adevarul.ro
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Foto Statuie satirică a lui Donald Trump, expusă la Parlamentul European. Lucrarea îl prezintă nud pe președintele american

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O sculptură satirică ce îl reprezintă pe Donald Trump nud a fost instalată în sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Lucrarea, realizată de artistul danez Jens Galschiot, poartă numele „Orange Plague” și are o înălțime de 2,5 metri.

Statuie satirică a lui Donald Trump, expusă la Parlamentul European.
Statuie satirică a lui Donald Trump, expusă la Parlamentul European. Foto: AFP

Sculptura îl prezintă pe președintele american așezat pe umerii unei persoane de dimensiuni mai mici. Trump ține în mâini o balanță și o crosă lungă de aur. Potrivit artistului, suprafața lucrării este acoperită cu aur de 23 de carați, notează DW. 

Lucrarea este însoțită de panouri prin care Galschiot își explică mesajul. Sculptura, supranumită și „Regele nedreptății”, este folosită de artist pentru a critica pozițiile lui Trump în privința schimbărilor climatice.

Statuia a fost adusă la Strasbourg la invitația europarlamentarului danez Per Clausen. Aceasta este amplasată într-o zonă de legătură între două clădiri ale Parlamentului European și va putea fi văzută până joi.

Clausen a declarat că nu se teme de o eventuală reacție din partea președintelui american. Donald Trump nu a făcut până acum niciun comentariu cu privire la sculptură.

Lucrarea a mai fost expusă în alte orașe europene și la conferința ONU privind schimbările climatice COP30, desfășurată la Belém, în Brazilia.

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