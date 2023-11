Proces intentat împotriva rețelelor de socializare de sute de familii. Acuzațiile aduse platformelor Facebook, Tik Tok și Instagram

Sute de familii au dat în judecată Big Tech pentru că expun copii unor servicii dăunătoare. Procesul împotriva rețelelor de socializare Facebook și Instagram (Meta), TikTok, Google și Snap Inc (Snapchat), este unul dintre cele mai mari procese din Silicon Valley, potrivit BBC.

Companiile sunt acuzate că folosesc tehnici fără precedent care creează dependență în rândul copiilor și adolescenților. Mai multe familii obișnuite din SUA se numără printre cele care au intentat procesul împotriva rețelelor de socializare. Reclamanții susțin că platformele sunt dăunătoare prin concepție.

Taylor Little, este o tânără de 21 de ani, din SUA, care a fost dependentă de social media, adicția acesteia a dus la depresie și la tentative de sinucidere.

„Am fost literalmente prinsă într-o capcană de dependență de la vârsta de 12 ani. Și nu mi-am recăpătat viața pe toată perioada adolescenței.”, spune Taylor Little. Tânăra vede companiile de tehnologie ca pe niste „monștrii mari și răi” și crede că pun cu bună știință în mâinile copiilor produse dăunătoare.

Din acest motiv, împreună cu alte sute de familii americane, Taylor dă în judecată cele patru companii de tehnologie : Meta, TikTok, Google și Snap Inc.

Mai multe state din SUA, dar și Parlamentul European discută despre necesitatea introducerii unor noi norme pentru platformele digitale care să limiteze adicția de care suferă tot mai mulți copii și adolescenți.

Tehnici dăunătoare folosite de social media

Taylor Little, care locuiește în Colorado, spune că era un copil activ și extrovertit, pasionat de dans și teatru, înainte de a primi primul smartphone, potrivit BBC.

„Dacă mi se lua telefonul, mă simțeam ca și cum aș fi avut sevraj. Era insuportabil. La propriu, când spun că dădea dependență, vreau să spun că trupul și mintea mea tânjeau după asta.”, a povestit tânăra.

Aceasta spune că design-ul aplicațiilor este cel care îi face pe copii să devină dependenți.

Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile de design care creează dependență sunt: derularea nesfârșită, pull-to-refresh, videoclipuri cu redare automată interminabilă, notificări push, povești disponibile temporar, like-uri, notificări de citire.

Tinerii sunt cei mai vulnerabili față de astfel de tehnici ale companiilor de social media, potrivit autorităților americane și europene.

Tânăra din Colorado spune că își aduce aminte de prima notificare din social media pe care a dat click, este vorba de pagina unei persoane care arăta imagini grafice cu răni și tăieturi.

„Ca un copil de 11 ani, am dat click pe o pagină și mi s-a arătat asta fără niciun avertisment. Nu, nu am căutat. Nu am cerut-o. Încă o pot vedea. Am 21 de ani, încă pot să văd”, povestește Taylor.

De asemenea, a văzut imagini și postări legate de corpul persoanelor sau de tulburări alimentare.

„Asta a fost – este – ca un cult. Se simțea ca un cult. Ești bombardat în mod constant cu fotografii ale unor trupuri pe care nu le poți avea fără să mori. Nu poți scăpa de asta”, completează Taylor.

Avocații reclamanților se concentrează pe designul platformelor și nu pe postări, comentarii sau imagini individuale. Ei spun că design-ul aplicațiilor de social media este cel care provoacă dependență și daune.

Citește și: Noi reguli pe Youtube pentru adolescenți și tineri

Ce spun companiile de social media

Meta, compania care deține Facebook și Instagram a emis o declarație legate de acest proces.

„Gândurile noastre sunt alături de familiile reprezentate în aceste plângeri. „Dorim să asigurăm fiecare părinte că avem la inimă interesele lor în munca pe care o depunem pentru a le oferi adolescenților experiențe online sigure și de susținere”, a transmis Meta.

În schimb, Tik Tok nu a comentat subiectul.

La rândul ei, Google a declarat : „Afirmațiile din aceste plângeri pur și simplu nu sunt adevărate. Protejarea copiilor pe platformele noastre a fost întotdeauna un element central al activității noastre.”

Snapchat a transmis că platforma sa „a fost concepută pentru a elimina presiunea de a fi perfect. Verificăm tot conținutul înainte ca acesta să ajungă la o audiență mare pentru a preveni răspândirea a tot ceea ce ar putea fi dăunător”, potrivit sursei citate anterior.

Cazul Molly Russell

Molly Russell era o adolescentă, de 14 ani din Marea Britanie. Fata s-a sinucis după ce a fost expusă la un flux de conținut negativ și deprimant pe Instagram.

Ancheta în cazul lui Molly Russell arată că aceasta a murit „în timp ce suferea de depresie și de efectele negative ale conținutului online”.

Taylor găsește asemănări între propria poveste și cea a adolescentei din Marea Britanie.

„Mă simt incredibil de norocoasă că am supraviețuit. Și inima mi se frânge în moduri pe care nu le pot exprima în cuvinte pentru oameni ca Molly. Eu sunt fericită. Chiar îmi iubesc viața. Mă aflu într-un loc în care nu credeam că voi ajunge.”, spune Taylor Little.

Tânăra din SUA este de părere că platformele de social media nu vor renunța la folosirea unor astfel de tehnici și că trebuie „să fie forțate să o facă”, de aceea își pune speranțele în acțiunea din justiție.

Experții spun că platformele sociale ne atrag prin caracteristici care se joacă cu impulsurile și conexiunile noastre neuronale, de aceea ne este greu să ieșim din newsfeed.

Potrivit psihologului și fondator al Centrului pentru dependență și internet din Connecticut, David Greenfield și adulții pot cădea în plasa acestei adicții, însă tinerii sunt cei mai expuși riscului, pentru că „regiunile creierului rezistente la tentație și recompensă nu sunt atât de dezvoltate la copii și adolescenți“.

Psihologii și consilierii în dezvoltare personală atrag atenția că rețelele de socializare ne oferă satisfacții imediate, iar asta ne determină să eliberăm dopamină.

„Nicio autodisciplină nu poate învinge concepția de dependență la care suntem cu toții supuși astăzi. Utilizarea problematică a smartphone-urilor afectează capacitatea de atenție și dezvoltarea creierului încă de la o vârstă fragedă. Aceasta este una dintre provocările timpului nostru. Dacă nu intervenim acum, acest lucru va avea un impact enorm asupra generațiilor viitoare. Avem deja norme solide de sănătate și siguranță pentru alimente, alcool și tutun pentru a ne proteja sănătatea. UE trebuie să abordeze acum problema designului care creează dependență!“, a declarat deputatul olandez Kim Van Sparrentak, care a depus și un proiect de lege care presupune introducerea unui „drept digital de a nu fi deranjat“ și a unei liste de bune practici de design.

Cercetările arată că 86% dintre europeni consideră că reţelele sociale sunt dăunătoare pentru sănătatea mintală, potrivit Europulse.

Mai mult decât atât, un studiu recent, realizat în SUA, sugerează că dependența de internet a adolescenților este legată de cea a părinților.