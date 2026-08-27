 Apple se pregătește să lanseze primul iPhone pliabil. Evenimentul marchează debutul noului CEO | adevarul.ro
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Apple se pregătește să lanseze primul iPhone pliabil. Evenimentul marchează debutul noului CEO

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Apple va organiza pe 9 septembrie următorul său eveniment de lansare, în cadrul căruia este așteptată prezentarea noii generații iPhone și, cel mai probabil, a primului iPhone pliabil din istoria companiei. 

Apple de pregătește de o nouă lansare
Apple de pregătește de o nouă lansare Foto: Shutterstock

Evenimentul va avea o semnificație specială pentru Apple, fiind prima prezentare majoră condusă de John Ternus, care preia funcția de director executiv (CEO) la 1 septembrie, în timp ce Tim Cook va deveni președinte executiv al companiei, potrivit Reuters.

Lansarea va avea loc la sediul Apple din Cupertino.

Potrivit analiștilor, viitorul iPhone pliabil ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante produse lansate de Apple în ultimii ani, compania intrând astfel pe o piață dominată în prezent de Samsung, dar care continuă să crească în ciuda prețurilor ridicate ale acestor dispozitive.

Surse din industrie estimează că telefonul pliabil al Apple va avea un ecran comparabil ca dimensiuni cu cel al unei tablete iPad mini și va fi poziționat în segmentul premium.

Lansarea  primului iPhone pliabil din istoria companiei Apple vine într-o perioadă complicată pentru industria electronicelor de consum, afectată de deficitul de cipuri de memorie și stocare, care a dus la creșterea costurilor de producție și la scăderea cererii. Apple a majorat deja prețurile unor modele de Mac și iPad pentru a compensa aceste costuri.

Compania a avertizat recent că se confruntă cu probleme semnificative în lanțurile de aprovizionare, ceea ce ar putea influența vânzările în trimestrele următoare.

Analiștii IDC estimează că Apple ar putea livra peste 17 milioane de iPhone-uri pliabile până în 2027, iar intrarea gigantului american pe acest segment este considerată esențială pentru dezvoltarea pieței globale a telefoanelor pliabile. În timp ce acest segment este așteptat să crească anul acesta, piața smartphone-urilor tradiționale traversează o perioadă de contracție.

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