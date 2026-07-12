Apple ar fi fost presată de Casa Albă să semneze un acord pentru cipuri cu Intel, susține WSJ

Un acord recent pentru producția de semiconductori între Apple și Intel ar fi fost semnat în urma unor presiuni politice, în condițiile în care administrația de la Washington planifica impunerea unor taxe vamale de 100% pe siliciul utilizat în dispozitivele iPhone și Mac. Deși Apple a majorat oricum prețurile produselor sale, o eventuală taxare masivă a procesoarelor din import ar fi dus la costuri și mai mari pentru consumatori.

Potrivit unor surse din apropierea administrației Trump, citate de The Wall Street Journal, directorul executiv al Apple, Tim Cook, a solicitat anul trecut guvernului scutiri de la taxele vamale punitive aplicate semiconductorilor. Solicitarea ar fi fost aprobată doar după ce compania a oferit asigurări că va transfera o parte din producția de cipuri către fabricile Intel din Statele Unite.

În luna august a anului trecut, guvernul american a investit 9 miliarde de dolari în Intel, devenind unul dintre cei mai mari acționari ai companiei. Ulterior, Washingtonul a început o campanie activă pentru a determina marile companii de tehnologie să încheie acorduri de achiziție sau producție cu Intel. În cazul Apple, negocierile ar fi fost însoțite de avertismente privind taxele vamale, o strategie care pare să fi funcționat, având în vedere că președintele Donald Trump a anunțat în iunie aprobarea unui acord preliminar între cele două companii.

TSMC își menține dominația pe piață

Datele actuale indică faptul că tehnologia de procesare Intel 18A-P va fi utilizată pentru fabricarea unor cipuri de bază destinate Apple, cu un volum anual estimat la 20 de milioane de unități. Deși decizia reprezintă o victorie importantă pentru divizia de producție a Intel și pentru investițiile guvernamentale, volumul nu este suficient pentru a pune în pericol poziția de lider a companiei taiwaneze TSMC.

Analiștii estimează că TSMC va păstra peste 90% din livrările de cipuri către Apple. Acest lucru înseamnă că procesoarele emblematice pentru iPhone și Mac Pro vor continua să fie fabricate utilizând tehnologiile avansate ale producătorului taiwanez.

În industria de profil se vehiculează, de asemenea, posibilitatea ca viitoarele cipuri Apple A21 pentru iPhone să treacă la procesul tehnologic Intel 14A începând cu anul 2028, ceea ce ar reprezenta un angajament de producție mult mai ferm.

Cu toate acestea, în prezent, Intel este perceput mai degrabă ca un furnizor secundar pentru Apple. Comanda pare să fi fost plasată pentru a respecta cerințele Casei Albe, și mai puțin ca o alternativă tehnologică reală și viabilă la serviciile oferite de TSMC.