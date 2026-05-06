Despăgubiri pentru utilizatorii de iPhone 15 Pro și iPhone 16: Apple acceptă să plătească după acuzații de publicitate falsă

Apple a fost de acord să achite 250 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv intentat în Statele Unite, după ce compania a fost acuzată că a promovat în mod fals capabilitățile de inteligență artificială ale unor modele de iPhone, potrivit AP News.

Ca urmare a înțelegerii, o parte dintre utilizatori ar putea primi compensații de până la 95 de dolari pentru fiecare dispozitiv eligibil.

Promisiuni de AI care nu au fost livrate

Procesul a vizat campania de marketing lansată în 2024, odată cu iPhone 16, când Apple a prezentat pachetul „Apple Intelligence” și o versiune îmbunătățită a asistentului Siri. Reclamele promiteau funcții avansate de inteligență artificială, însă acestea nu au fost disponibile în momentul lansării, iar două ani mai târziu, actualizarea Siri încă nu a fost implementată complet.

Reclamanții au susținut că Apple a indus în eroare consumatorii, convingându-i să cumpere telefoane pe baza unor funcții inexistente.

Unul dintre cele mai mari acorduri din istoria Apple

Avocații consumatorilor au cerut instanței din San Francisco aprobarea preliminară a înțelegerii. În cazul în care judecătorul își dă acordul, ar fi unul dintre cele mai mari acorduri financiare încheiate vreodată de Apple într-un proces colectiv.

Aproximativ 37 de milioane de dispozitive sunt vizate de despăgubiri. Este vorba de toate modelele iPhone 16, precum și iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max cumpărate în SUA între 10 iunie 2024 și 29 martie 2025.

Utilizatorii vor primi minimum 25 de dolari, însă suma poate ajunge la 95 de dolari, în funcție de numărul total de cereri depuse.

Clienții eligibili vor primi notificări prin e-mail sau prin poștă, cu instrucțiuni pentru depunerea unei cereri pe site-ul dedicat acordului.

Apple a precizat, într-o declarație oficială, că a ajuns la o înțelegere „pentru a rămâne concentrată pe ceea ce face cel mai bine: dezvoltarea de produse și servicii inovatoare”.

Consumatorii, dezamăgiți de întârzieri

Potrivit documentelor depuse în instanță, interesul pentru noile funcții Siri a fost mult mai mare decât anticipase Apple. Mulți cumpărători s-au declarat frustrați când au aflat că funcțiile AI vor fi lansate ulterior.

Conform plângerii, clienții „nu ar fi cumpărat dispozitivele sau ar fi plătit mult mai puțin dacă ar fi știut că funcțiile Siri îmbunătățite nu sunt disponibile”.

În timp ce Google și Samsung au introdus deja funcții AI avansate pe telefoanele lor, Apple încă lucrează la actualizarea Siri, care ar urma să fie prezentată oficial la conferința anuală pentru dezvoltatori din luna viitoare, arată AP.

Compania afirmă însăcă, de la lansarea Apple Intelligence, a introdus „zeci de funcții noi”, precum Visual Intelligence și Live Translations.