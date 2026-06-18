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Apple anunță posibile scumpiri pe fondul creșterii costurilor cipurilor, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale

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Apple intenționează să majoreze prețurile unor produse, după ce costurile cipurilor de memorie utilizate în dispozitivele sale au crescut semnificativ în ultimele luni, a declarat directorul executiv al companiei, Tim Cook.

Viitoarele modele iPhone ar putea costa mai mult/FOTO:Shutterstock
Viitoarele modele iPhone ar putea costa mai mult/FOTO:Shutterstock

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, Cook a spus că majorările de preț au devenit „inevitabile”, întrucât situația de pe piața componentelor electronice a devenit „nesustenabilă”.

Șeful Apple nu a precizat când vor intra în vigoare noile prețuri și nici ce produse vor fi afectate. De asemenea, nu este clar dacă eventualele scumpiri vor influența viitoarea gamă de telefoane iPhone 18, așteptată să fie lansată în luna septembrie.

Cererea pentru inteligență artificială pune presiune pe piața componentelor

Cipurile de memorie reprezintă componente esențiale pentru smartphone-uri, laptopuri și alte dispozitive electronice. În ultimul an, însă, cererea puternică generată de dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială a redus disponibilitatea acestora și a dus la creșterea prețurilor.

„Facem tot posibilul pentru a limita impactul acestor majorări asupra clienților noștri, însă situația a devenit dificil de susținut”, a declarat Cook.

Potrivit acestuia, oferta de cipuri este insuficientă într-un moment în care cererea pentru dispozitive electronice rămâne ridicată, iar producătorii de memorii transferă costurile suplimentare către clienți.

Datele din industrie arată că prețul memoriei RAM, una dintre cele mai utilizate componente din dispozitivele moderne, s-a mai mult decât dublat din octombrie 2025.

Conflictul din Orientul Mijlociu contribuie la creșterea costurilor

Pe lângă cererea venită din sectorul inteligenței artificiale, industria semiconductorilor este afectată și de perturbările provocate de conflictul din Iran.

Războiul a influențat aprovizionarea globală cu heliu, un gaz esențial în procesul de producție a semiconductorilor, ceea ce a contribuit la majorarea costurilor pentru producătorii de cipuri.

Telefoanele inteligente ar putea deveni mai scumpe

Compania de analiză Omdia estimează că prețul mediu al smartphone-urilor la nivel mondial va crește cu aproximativ 20% în 2026, atingând un nivel record.

Potrivit analistului Chiew Le Xuan, viitoarele modele iPhone ar putea costa cu până la 150 de dolari mai mult decât actuala generație, în principal din cauza componentelor suplimentare necesare pentru noile funcții bazate pe inteligență artificială.

Acesta susține că majoritatea producătorilor de telefoane au început deja să majoreze prețurile, să reducă promoțiile sau să optimizeze specificațiile produselor pentru a-și proteja marjele de profit.

„Aceasta pare să fie noua realitate a pieței, nu doar o creștere temporară a prețurilor”, a afirmat analistul.

Presiuni în întreaga industrie tehnologică

Apple nu este singura companie afectată de creșterea costurilor.

Producătorul taiwanez de semiconductori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, unul dintre cei mai importanți furnizori de cipuri pentru industria tehnologică, a avertizat recent că nu exclude majorări de preț în contextul inflației și al creșterii costurilor de producție.

La începutul acestui an, Samsung Electronics a semnalat că deficitul de cipuri de memorie ar putea duce la scumpirea produselor electronice.

În aprilie, Sony Group a majorat prețul consolei PlayStation 5 în mai multe piețe, iar Nintendo a anunțat că va crește prețul consolei Nintendo Switch 2 începând din această toamnă.

Apple continuă să înregistreze creșteri ale vânzărilor

În pofida presiunilor asupra costurilor, cererea pentru produsele Apple rămâne puternică.

Compania a raportat o creștere de 17% a vânzărilor în primele trei luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, susținută în special de cererea din China.

Apple a operat deja unele modificări de preț în acest an, inclusiv prin eliminarea celei mai accesibile versiuni a computerului Mac Mini, ceea ce a dus la majorarea prețului de pornire al produsului.

Tim Cook, care urmează să părăsească funcția de director executiv în septembrie, după 15 ani la conducerea companiei, a declarat că Apple speră la o stabilizare a pieței componentelor și la revenirea prețurilor la niveluri considerate sustenabile pentru produsele destinate consumatorilor.

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