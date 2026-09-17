Un bărbat misterios a venit din SUA pentru Irinel Columbeanu și i-a plătit toate datoriile

Irinel Columbeanu, în vârstă de 69 de ani, nu mai are restanțe la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde locuiește de aproximativ trei ani. Datoriile sale, care depășeau 5.000 de euro, au fost achitate de Felician Vitca, un român stabilit în Statele Unite, care a venit special în România pentru a-l ajuta pe fostul om de afaceri.

Irinel Columbeanu, alături de Felician Vitca, cel care l-a ajutat să scape de datorii Foto: click.ro

Felician Vitca a povestit pentru Click! că a vrut să îi ofere lui Irinel Columbeanu sprijin financiar, dar și să-i facă o surpriză cu ocazia împlinirii vârstei de 69 de ani. Cei doi s-au apropiat după ce Vitca a aflat despre situația fostului milionar de la Izvorani.

„Am venit special în România, ca să-i plătesc datoriile lui Irinel Columbeanu. E cu plata la zi, are restanțe zero lei. Milostenia, dărnicia și binele sunt gesturi umanitare și spirituale. Irinel are nevoie de o speranță, un bine, un gest, și suntem alături de el”, a declarat Felician Vitca.

I-a comandat hamsii, mici, cârnați de Pleșcoi

Ajutorul nu s-a rezumat la plata datoriilor. Felician Vitca i-a comandat lui Irinel Columbeanu și un meniu de la restaurantul „La Tăticu”, pregătit de Sandu Cocoșatu, cunoscut drept „regele micilor”.

„Domnul Sandu (celebrul Nea Sandu Cocoșatu) ne-a pregătit un platou cu hamsii, mici, cârnați de Pleșcoi. Am adus și câteva cărți frumoase, scrise de Karl May, «Testamentul Incașului», «Căutătorii de Aur», «Old Surehand» și «Winnetou, căpetenia Apașilor», pentru librăria din azil”, a mai spus Vitca.

Acesta l-a și sărbătorit pe Irinel Columbeanu la împlinirea vârstei de 69 de ani, organizându-i o petrecere la un local cunoscut din București.

De asemenea, Vitca l-a plimbat pe fostul om de afaceri cu limuzina, într-o încercare de a-i readuce aminte de perioada în care avea o avere considerabilă.

Felician Vitca susține că a ajuns să afle despre Irinel Columbeanu în urma unui episod pe care l-a descris drept un „vis profetic”.

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu. Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în S.U.A. la vârsta de 15 ani”, a relatat acesta, pentru sursa citată.

Irinel Columbeanu avea datorii de peste 5.000 de euro

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, a confirmat că datoriile lui Irinel Columbeanu au fost achitate integral.

„Irinel e acum cu plata la zi a taxei de azil, nu mai are restanțe, au fost achitate în totalitate de domnul Felician Vitca. Avea datorii de peste 5.000 de euro, în cei trei ani, de când locuiește la noi, în căminul de bătrâni”, a declarat Ion Cassian.

Potrivit acestuia, situația financiară a lui Irinel Columbeanu rămâne însă dificilă. Fostul om de afaceri are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, în timp ce taxa lunară pentru cămin depășește 4.500 de lei.

Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască într-un cămin de bătrâni după ce și-a pierdut averea construită în perioada în care era unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România.

Fostul milionar de la Izvorani a explicat în trecut că și-a pierdut banii în urma unor decizii greșite de business și a problemelor întâmpinate de afacerea sa.