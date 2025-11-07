Apple introduce în decembrie funcția sa de traducere live pentru căștile AirPods

Apple anunță că intenționează să lanseze funcția sa de traducere live pentru AirPods în luna următoare.

Anunțul gigantului american în domeniul tehnologiei vine după un conflict public cu Comisia Europeană în septembrie, legat de reglementările impuse prin Digital Markets Act,, potrivit Politico.

„A trebuit să amânăm lansarea în timp ce desfășuram lucrări suplimentare de inginerie pentru a respecta regulile Comisiei Europene”, a declarat un purtător de cuvânt al Apple într-un comunicat.

Producătorul de iPhone-uri avertizase anterior că utilizatorii europeni nu vor putea accesa funcția de traducere în timp real prin căștile lor, din cauza interpretării proprii a obligațiilor impuse de regulamentul UE pentru platformele mari de tehnologie, Digital Markets Act.

Regulile UE impun anumite funcționalități telefoanelor și tabletelor Apple pentru a asigura interoperabilitatea cu dispozitivele concurenților. Apple a contestat aceste obligații în instanțele europene.

Potrivit companiei, a fost necesar să dezvolte o soluție „complicată” pentru a respecta DMA, creând un nou API de redirecționare a sunetului, astfel încât aplicațiile și dispozitivele terțe să poată gestiona fluxuri audio simultane.

Apple susține că, dacă ar fi lansat funcția mai devreme, ar fi fost amendată și obligată să oprească livrarea produselor în UE.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Apple rămâne profund îngrijorată că interpretările „agresive” ale Comisiei Europene asupra regulilor pun „utilizatorii în pericol și sunt dăunătoare pentru inovație”.

„În UE, scopul legislației noastre digitale este de a păstra inovația și libertatea de alegere”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. „Și exact asta observăm astăzi.”