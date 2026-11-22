Conferința ONU privind schimbările climatice COP31, desfășurată în Antalya, Turcia, s-a încheiat fără adoptarea unui acord final, după ce Uniunea Europeană și mai multe state au respins proiectul prezentat de președinția turco-australiană. Principalul blocaj a fost absența unor angajamente clare privind eliminarea treptată a combustibililor fosili, dar și lipsa unor garanții suficiente privind finanțarea măsurilor climatice în țările vulnerabile.

Miza acestor reuniuni este limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius. Foto: Shutterstock

Negocierile dintre reprezentanții a aproape 200 de țări s-au prelungit cu aproximativ 44 de ore peste termenul stabilit inițial, devenind cele mai lungi discuții din istoria conferințelor ONU privind clima, potrivit AFP și Agerpres. Cu toate acestea, delegațiile nu au reușit să ajungă la un consens.

Președintele COP31 din partea Turciei, Murat Kurum, a anunțat în plen că documentul final nu a fost adoptat, după ce mai multe state și-au exprimat opoziția.

„Este clar că există părți în această sală care se opun acestui text. Recunoaștem că nu există un consens asupra acestui document. Prin urmare, aceste decizii nu au fost adoptate”, a declarat oficialul turc.

UE a respins acordul din cauza lipsei referirilor la petrol, gaze și cărbune

Uniunea Europeană s-a opus adoptării documentului deoarece acesta nu menționa explicit combustibilii fosili, considerați principala sursă a emisiilor care provoacă încălzirea globală.

„Nu vom aproba o decizie care nici măcar nu menționează combustibilii fosili, care sunt principalul motor al schimbărilor climatice”, a declarat ministrul pentru climă al Irlandei, Darragh O'Brien, țară care deține președinția Consiliului UE.

Responsabilul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a apreciat că proiectul era mult sub nivelul minim acceptabil și a subliniat că respingerea sa a fost susținută și de alte state.

Președinția irlandeză a Consiliului UE a acuzat că negocierile au fost blocate de statele producătoare de petrol și a cerut o reluare a procesului de negociere.

Arabia Saudită și alte țări producătoare de petrol și gaze s-au opus includerii unor angajamente explicite privind eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Dispute privind finanțarea climatică și tehnologiile de captare a carbonului

Un alt punct sensibil al negocierilor a fost finanțarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare. O versiune anterioară a proiectului eliminase obiectivul de 120 de miliarde de dolari destinat sprijinirii acestor state.

De asemenea, au existat divergențe privind rolul tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a carbonului. Reprezentantul Arabiei Saudite a criticat evaluările Grupului interguvernamental al ONU privind schimbările climatice (IPCC), după ce aceste tehnologii au fost puse sub semnul întrebării în contextul soluțiilor pentru limitarea încălzirii globale.

Rusia a criticat, la rândul său, poziția UE și a statului Panama privind renunțarea la combustibilii fosili, susținând că o astfel de tranziție ar putea afecta țările vulnerabile prin creșterea prețurilor la energie. Reprezentantul Chinei a anunțat că Beijingul a acceptat ultima versiune a proiectului de acord.

Avertismentul organizațiilor de mediu: COP31 riscă să devină un eșec

Blocajul negocierilor vine într-un an marcat de fenomene meteorologice extreme, inclusiv valuri de căldură în Europa și inundații provocate de topirea ghețarilor în Nepal.

Aproximativ 100 de organizații ale societății civile au avertizat, într-o scrisoare publicată sâmbătă, că summitul riscă să devină unul dintre cele mai dezamăgitoare din ultimele trei decenii de negocieri climatice.

Miza acestor reuniuni este limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, obiectiv stabilit prin Acordul de la Paris din 2015. ONU a avertizat recent că depășirea acestui prag este acum iminentă și inevitabilă, iar guvernele au din ce în ce mai puțin timp pentru a limita efectele schimbărilor climatice.

Statele Unite, cea mai mare economie a lumii, nu au participat direct la negocierile din acest an, pentru al doilea an consecutiv. Președintele Donald Trump a respins în repetate rânduri politicile climatice și a pus capăt cooperării americane în acest domeniu.

Următoarea conferință ONU privind clima, COP32, este programată să aibă loc la Addis Abeba, capitala Etiopiei.