Într-o capitală europeană se află o clădire rezidențială impresionantă, care se întinde pe o lungime de 1.100 de metri și este atât de mare încât patru stații de tramvai se află de-a lungul ei. Construită în urmă cu aproape un secol, aceasta este considerată cea mai lungă clădire de apartamente din lume și reprezintă unul dintre simbolurile arhitecturale ale orașului.

Karl-Marx-Hof, cel mai lumg bloc de apartamente din Viena Foto: Joseph Baughman/FB

Este vorba despre Karl-Marx-Hof, un complex rezidențial construit în Viena, în cartierul Döbling, în partea de nord a capitalei Austriei. Proiectată pentru a răspunde crizei locuințelor de după Primul Război Mondial, clădirea a devenit un reper al arhitecturii moderniste și un simbol al perioadei cunoscute drept „Viena Roșie”.

Potrivit publicației poloneze Polsat News, complexul a fost construit între 1927 și 1930 și are o lungime oficială de 1.100 de metri. Este alcătuit din două volume conectate, cu un plan aproximativ dreptunghiular. Dacă lungimile ambelor corpuri ar fi calculate de-a lungul întregului lor contur, rezultatul ar fi de peste două ori mai mare.

Terenul pe care a fost ridicat complexul are, la rândul său, o istorie aparte. În secolul al XII-lea, zona era ocupată de un braț al Dunării, iar înainte de începerea construcției aici se aflau grădini.

Karl-Marx-Hof, simbolul „Vienei Roșii”

Complexul a fost proiectat de arhitectul Karl Ehn, unul dintre elevii renumitului arhitect Otto Wagner. Construcția a făcut parte din amplul program de locuințe sociale inițiat de administrația social-democrată a Vienei.

Între 1923 și 1934, în capitala Austriei au fost construite peste 61.000 de apartamente municipale. Programul urmărea să ofere condiții de locuire mai bune familiilor de muncitori, într-o perioadă în care orașul se confrunta cu o criză acută de locuințe.

Această politică urbană a adus Vienei supranumele de „Viena Roșie”, iar Karl-Marx-Hof a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale perioadei.

Fațadele sale roșii, arcadele și turnurile monumentale i-au adus și porecla de „fortăreața roșie”. Aspectul impunător este completat de patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedel, care simbolizează libertatea, grija, iluminarea și cultura fizică.

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Clădirea are între trei și șase etaje, iar arhitectura sa a fost gândită astfel încât să îmbine spațiile de locuit cu zonele verzi și facilitățile destinate comunității.

Un oraș în oraș, cu peste 1.300 de apartamente

Karl-Marx-Hof nu a fost conceput doar ca un ansamblu de locuințe, ci ca o mică așezare autonomă, în care locatarii să aibă acces la numeroase servicii fără să fie nevoiți să se deplaseze în alte zone ale orașului.

Proiectul inițial prevedea spălătorii, grădiniță, creșe, bibliotecă, clinică stomatologică, cabinete medicale, săli de evenimente și restaurante.

Complexul cuprindea peste o mie de apartamente încă de la proiectare, fiecare beneficiind de toaletă proprie și acces la apă curentă. Locuințele nu aveau însă băi, iar dotarea fiecărei camere cu iluminat electric reprezenta o facilitate modernă pentru acea perioadă. Unele apartamente dispuneau și de balcoane, considerate atunci un element de confort și chiar de lux.

Un alt element distinctiv este modul în care a fost organizat terenul. Clădirile ocupă numai 18,5% din suprafața proprietății, restul fiind destinat celor patru curți interioare, parcurilor și grădinilor. Parcul central se întinde pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

În prezent, complexul are peste 1.300 de apartamente, care pot găzdui aproximativ 5.000 de locuitori. Locuințele aparțin în continuare municipalității vieneze.

Clădirea a fost bombardată în timpul Războiului Civil Austriac

Ridicarea complexului a avut și o puternică semnificație politică. După Primul Război Mondial, autoritățile au încercat să găsească soluții pentru deficitul de locuințe, în special în rândul muncitorilor. Însă proiectul nu a fost privit cu entuziasm de toate categoriile sociale.

Fațadele roșii și porțile monumentale, care aminteau de intrările unor palate, au fost interpretate de adversarii politici drept o manifestare a influenței tot mai mari a stângii.

În februarie 1934, Karl-Marx-Hof a devenit unul dintre locurile confruntărilor din timpul Războiului Civil Austriac. Complexul a fost bombardat cu artilerie și a suferit pagube importante, dar a supraviețuit luptelor.

Ulterior, clădirea a trecut printr-un amplu proces de renovare, desfășurat între 1989 și 1992.